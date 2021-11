Juan Ramón López: “Don Manuel Ortiz, nuestro querido ‘Boby’, debería tener una calle o plaza por su gran onubensismo”

El protagonista que hoy se asoma a esta ventana semanal es Juan Ramon López Serrano, un onubense de pro que cursó sus estudios en el Colegio Nacional de Prácticas y Bachiller y COU en el Instituto Alonso Sánchez. Se licenció en IngenieríaTécnica Industrial por la Universidad de la Rábida. Además posee Máster de Ingeniería de Control, Sistemas Electrónicos e Informática Industrial y como complemento estudió Prevención en Riesgos Laborales. Asimismo se matriculó y cursó un par de años en Ciencias Económicas y Empresariales, pero como su ilusión y su pasión era formarse como entrenador de baloncesto, cogió el petate y se marchó a construirse un futuro en el mundo de la canasta, logrando el título de Técnico Deportivo Superior.

Lo conocí hace un par de décadas, cuando empecé en RNE y él ya ejercía como entrenador y les puedo asegurar, mis queridos lectores, que me encontré con un gran profesional y un ser humano excepcional. Afectuoso, amable, servicial y sobre todo empático; siempre estaba dispuesto cuando lo requería para cualquier entrevista.

Pero para conocer un poco más el estilo y personalidad de nuestro invitado y rememorar las muchas vicisitudes que ha vivido en su dilatada carrera profesional, nos pusimos en contacto con él, que gustosamente acepto nuestra invitación. Por tanto, vamos a ello.

¿Cuál era tu sueño de niño?

De pequeño vivía al día aprovechando cada instante de tiempo y disfrutando de la vida ya fuese en Huelva o en mis largos periodos en Zalamea o en Punta Umbría. Aunque es verdad que siempre tuve como sueño trabajar en la NASA, en los sueños se tira por lo alto.

Aunque si mal no recuerdo fue 2015 cuando dejaste de entrenar, pero no es menos cierto que hasta esa fecha tu vida estaba dedicada al baloncesto. Cuéntanos un poco sobre tu carrera deportiva y cuales fueron tus inicios.

Yo desde pequeño he estado vinculado al deporte. En mi generación lo fácil era jugar al fútbol y lo complementaba con judo. Pero en mi caso, todo cambio a raíz de la construcción del Polideportivo Andrés Estrada, al estar en mi entorno empezamos a practicar deportes que por circunstancias, en mi colegio no teníamos .Así empezamos acercándonos al vóley, al baloncesto a la escuela de natación, que con el tiempo dio lugar al Club de Natación Huelva. En definitiva, proliferaron los clubes y los niños tuvimos un abanico de posibilidades.

A través de unos compañeros de clase me enteré que el Atalaya estaba formando un equipo Alevín y que se entrenaba en el Estrada así es que los acompañé y ahí empezó todo.

Jugué hasta juveniles en el Atalaya y pensé en sacar el título de entrenador de tercer nivel en el año 86. En el 93 obtuve el titulo para entrenar en nivel 2 y ya daba posibilidad de sénior provincial.

Empecé entrenando en Punta Umbría a uno de los mejores equipos que he tenido. Jugadores muy comprometidos y trabajadores que no fallaban a un entreno pese a las circunstancias de sus vidas (algunos venían de la mar, otros albañiles, mecánicos, repartidores, recolectores de frutas…..) .pero ahí estaban todos a las 9 de la noche a la intemperie para entrenar en pleno invierno. Llegamos a jugar bastante bien.

Luego pasé al Baloncesto femenino en el CB Gilest y fueron unos años de bastante trabajo alternando el equipo Júnior y el Sénior que jugaban en primera división (segunda categoría nacional, la primera se llamaba división de honor).

El primer año se logró un tercer puesto en nuestra conferencia. Y en el segundo, con un proyecto de chicas jóvenes, quedamos campeonas de conferencia y tuvimos opción de ascenso. Lo que sí recuerdo que no se valoró lo suficiente la magnífica campaña realizada.

Quizás el hecho de que el baloncesto onubense logrará el mayor hito de su historia, como fue el ascenso a la ACB del Monte Huelva, eclipsara la gran temporada de las chicas.

En 1986 hablaron conmigo desde el Monte Huelva para montar la cantera del club y ahí fue mi inicio en lo que fue mi casa y mi vida hasta el 2014

Empezamos siendo Monte Huelva y ese primer año Tª 96/97 se montó un equipo filial con juniors y seniors del que me encargué yo, además de un equipo junior y un equipo cadete. Así empezó esa andadura pasando luego a ser SAD y poner el nombre de Ciudad de Huelva.

En este club he entrenado a todas las categorías desde un infantil B a ser ayudante del equipo en LEB Oro. Estando ligado al club desde el año 96 hasta la desafortunada desaparición del club aquel verano del 2008.

El siguiente paso fue intentar mantener lo conseguido con gran esfuerzo y que no podíamos dejar de lado .Un organigrama de cantera que había que continuar y así se formó el CD Huelva Baloncesto.

En este club, del cual soy uno de sus fundadores, he ejercido de entrenador y de Director Deportivo. Tuvimos el objetivo de devolver el equipo a LEB Oro, para lo cual se consiguió una subvención y no sin muchos problemas burocráticos, conseguimos gracias también al apoyo del resto de clubs nacionales la admisión en LEB Bronce donde haciendo un equipo en muy poco tiempo, conseguimos ascender en la Final Four en Fuenlabrada, hecho este que no fue tenido en cuenta como se merecía por parte de los representantes políticos del momento. Dejaron a un equipo solo representando a Huelva a nivel nacional y una vez conseguido el éxito no llegó al club ni una llamada de felicitación por parte de nadie. Un equipo onubense con jugadores implicados socialmente aportando su granito de arena y solidarizándose con la sociedad onubense en todo momento en todo lo que fuese necesario .Tanto es así que uno de los americanos fue a comprar una bandera de Huelva y es la que aparece en las fotos del momento en una revista especializada como Gigantes a nivel Nacional.

Al año siguiente con unos retoques y mismo presupuesto jugamos en LEB Plata iniciando la pretemporada ganando la Liga Andaluza contra un equipo de LEB Oro y presentando nuestras credenciales.

Hicimos una fantástica primera vuelta lo que nos llevó a jugar la final de copa en Huesca contra el equipo local.

Jugamos los play off también esa temporada pero cuando teníamos 2-1 y el siguiente partido en casa pues se falló y Tíjola acabó superándonos por un 3-2 a su favor.

Las noticias de crisis no eran buenas y volvimos a pasar un mal momento cuando se nos reunió para comentarnos que nos bajaban la aportación económica. Tuvimos una reunión en Sevilla todos los implicados. Cajasol era el patrocinador y tenía que rebajar apoyos a Sevilla y a nosotros. Se nos ocurrió que dado que Sevilla tenía un equipo en Leb Plata lo asumiésemos nosotros con los jóvenes y alguno más que ellos estimasen y por nuestra parte complementar el equipo. Así podríamos hacer frente a la competición con un apoyo de 25.0000 €. Salimos todos de acuerdo de esa reunión pero pasado un tiempo y cuando nos preparábamos para afrontar la temporada una llamada telefónica diciéndome que alguien de Huelva no consideraba que el Baloncesto fuese de interés, por tanto no obtendríamos el patrocinio pactado y dio al traste con mi sueño y objetivo de dejar el equipo de Huelva de nuevo en Leb Oro .Algo que sin lugar a dudas hubiésemos conseguido.

Las siguientes temporadas tuvieron que ser sin un equipo referente y jugamos en la liga Andaluza con los jugadores de Huelva y también conseguimos quedar Campeones, pero no teníamos ni nadie nos ayudó a tener, un presupuesto para liga EBA así es que con ese panorama pero siguiendo al máximo con las categorías inferiores representando a Huelva en los campeonatos de Andalucía, fueron pasando las temporadas hasta mi salida del club finalizada la temporada de 2014.

Define que es para ti el Baloncesto.

Para mí el Baloncesto se convirtió en mi vida, podía ver entre 30-40 partidos a la semana de cualquier liga (NBA, NCAA Euroliga, ACB,LEB……)

El Baloncesto lo fue todo durante muchos años.

Durante tu periplo como entrenador habrás conocido a muchas personas ¿Quién o quienes fueron las más importantes para ti y de quien recibiste el mejor consejo?

El baloncesto me ha dado la oportunidad de conocer a muchas personas.Algunas impensables, ya que de niño los veía compitiendo por la pequeña pantalla y con el tiempo tuve el placer y el privilegio de compartir vestuario y larga charlas hablando de mi pasión y la que fue durante años mi profesión.

Sería complicado destacar a una sola persona, pero indudablemente mis 4 años junto a Joaquim Costa fue todo un máster. De pasar mi juventud viéndolo jugar tanto en sus equipos como en la Selección Española y a tenerlo frente a mí, trabajando a tope para conseguir unos objetivos…Uff Félix, aquello fue demasiado. Gracias a Quin pude estar cerca de la que para mí ha sido la mejor Selección. La que participó en las olimpiadas de Pekín 2008. En definitiva, que gracias a sus consejos pude coger el camino correcto con el que me identificaba.

Como olvidar aquellas mañanas en Son Moix (Palma de Mallorca) desayunando con el maestro Antonio Díaz Miguel, una persona muy peculiar. Al que tuve el placer de conocer graciasa Juan Domingo de la Cruz un buen amigo que conocí gracias al baloncesto y que se convirtió en mi Rey Mago particular.

Tampoco puedo dejar en el tintero como también pude codearme con otro icono de la canasta como Aíto García Reneses o Miquel Nolis. Y lo más increíble de esas tertulias era que se interesaban por mi opinión. Sin duda el baloncesto me ha regalado muchas satisfacciones.

En cuanto al mejor consejo o el que se me quedó grabado fue de una persona la cual me fue respetando poco a poco, ya que no éramos afines y él tenía su grupo.Se me acercó un día entrenando en el Estrada y me dijo. “No he visto a nadie entrenar como tu pero si no sales de la pista nunca llegaras a nada. Hay que alternar y darse a conocer. Pero ahí yo lo tenía complicado mi carácter me lo impide.

Si tuvieras que elegir a los cinco mejores jugadores que dirigiste ¿Quiénes serian?

Son muchos los jugadores que he tenido la suerte de entrenar, jugadores que han llegado a la ACB e incluso a la NBA.

No podría sacar a 5; lo consideraría injusto.

Y si te preguntase por ese jugador que has entrenado y que dijiste IMPRESIONANTE ¿Cuál sería su nombre?

Bueno, en esto sí que no tengo dudas por que por muchas circunstancias fue un jugador especial para mí.

Este jugador llegó con más de 180 kg y Costa me encomendó ser su sombra. Lo recogía del hotel, lo llevaba, tenía que controlarle las comidas, entrenaba solo con él desde las 9 de la mañana. Así es que se hizo un vínculo especial.

Cuando descansábamos me hablaba de Los Ángeles y de su amistad con Magic que para mí fue el referente desde que lo vi en una revista Nuevo Basket del año 79. Solia bromear conmigo por el peinado y me decía ‘Pat’ (Riley entrenador de los Lakers en los 80).

Por todo esto y por ser capaz de hacer mejor a todos, por ver el baloncesto como lo veía, por tomar la responsabilidad cuando tocaba.

Por estos motivos John Williams se hace merecedor de ese calificativo.

Tu momento más especial de tu trayectoria profesional

En una trayectoria deportiva son muchos los momentos vividos que pueden ser considerados especiales con cada proyecto en los que he trabajado. Pero por destacar dos momentos uno es en la temporada 2004/05, cuando el equipo creció y nos encontramos en un play off de ascenso, contra posiblemente el mejor equipo que ha jugado en LEB Oro y con un cuarto partido en casa, cuando nos encontrábamos 2-1 a nuestro favor, a un solo partido de subir a la ACB con un Palacio de los Deportes abarrotado y un ambiente inolvidable.

El otro momento especial por lo triste para mí fue en la temporada 2007/08;cuando se formó un equipo con posibilidades reales de ascenso y el proyecto se truncó por la crisis.

No puedo olvidar esa rueda de calentamiento en San Sebastián donde veía como el equipo en un simple viaje de vuelta desaparecería y muchos jugadores tuvieron que buscar otros equipos. Ver como un jugador de tu equipo se dispone a jugar su último partido contigo quedándose al finalizar el encuentro con el equipo con el que acabamos de jugar por problemas económicos fue algo bastante duro y que presagiaba que sería el final del Club, aunque peleamos con los que se quedaron hasta el final de temporada con gran mérito.

¿Cuales dirías que son la cualidades que debería tener un buen entrenador?

Lo primordial es que tenga pasión por lo que hace, constancia y que no deje de trabajar y aprender. A partir de aquí está la metodología en la que cada uno crea confíe y le de los resultados oportunos.

Tu estuviste de segundo si mal no recuerdo con Quin Costa y Pepe Rodríguez ¿Qué te aportaron ambos?

Fueron momentos distintos.Con Costa empezamos a trabajar a mediados de la temporada 2002/03 cuando yo estaba entrenando un equipo Cadete y de un día para otro tuve que dejarlo para estar con el primer equipo. Sólo pude mantener la coordinación de la escuela de Baloncesto de las Américas mientras duró esa temporada y la tuve que dejar en la siguiente temporada por que había que centrarse en el equipo de LEB.

Así es que era mi primer contacto con un equipo profesional, todo para mí era nuevo y era un aprendizaje continuo y diario. Con Costa fijé los conceptos a los que siempre había dado vueltas y me adentré en el camino del trabajo sin pausa.

Con Pepe ya llevaba 4 muy duras temporadas en la LEB habiendo jugado dos veces para ascender y otras dos para no descender, por tanto la situación era totalmente distinta. Con él aprendí otra metodología diferente a la que conocía hasta el momento y seguí enriqueciéndome y preparándome para aprovechar, si se me brindaba la oportunidad, de ser entrenador jefe como más tarde ocurrió.

Hablando de entrenar, dirías que tu tiempo en los banquillos ya pasó o te gustaría volver si te llegase una oferta apetecible.

Creo que un entrenador siempre será un entrenador y su inquietud estará latente .Otra cosa son las circunstancias y que se den las condiciones para ello.

Sigo de cerca el Baloncesto y aun contacto con compañeros que me preguntan por algún jugador o charlamos sobre la situación del Baloncesto.

Es de agradecer que pasado este tiempo se acuerden de uno, tanto a nivel nacional como algunos clubs a nivel local que a veces me proponen entrenar.

Nunca he dicho que no a ninguna propuesta que venga por parte del deporte ya que creo que estamos obligados a compartir lo que este deporte nos ha dado a cada uno.

Si algún jugador contacta conmigo para entrenar o que le aconseje sobre algo, siempre me he ofrecido e incluso entrenado personalmente con quien sea porque en definitiva soy entrenador.

A los que comienzan en este deporte que consejo le darías

Que sean uno mismo, que sientan este deporte y se formen constantemente, pero no por copiar a otros, sino para buscar tu propio camino y por supuesto que vean mucho baloncesto.

Hoy día hay mucha información en Las redes es una herramienta útil pero hay que saber usarla.

Por cierto ¿sigues viendo baloncesto, sobre todo local?

Por supuesto sigo la Euroliga, la NBA, la ACB y esperando siempre el inicio de la liga que sigo considerando la mejor para aprender de los maestros, como es la NCAA y alguna vez también intento ver algo de LEB.

En cuanto al baloncesto local voy viendo las noticias que van llegando y durante la temporada pues me acerco a ver algún partido de nuestros representantes en la liga EBA e intento seguirlos.

En Huelva tenemos dos grandes clubes; Huelva Comercio y Ciudad de Huelva y ambos luchan por el ascenso a LEB plata ¿Los ves pegando el salto de categoría?

Son dos equipos que van creciendo año tras año y supongo que están esperando su momento tanto deportivo como económico.

Siempre te llena más conseguir los ascensos deportivamente pero las circunstancias indican que lo que hace falta es tener los recursos económicos y los apoyos necesarios para afrontar una competición superior. Las competiciones se han ido adaptando a la situación social en la que estamos inmersos y ahora se hace más asequible el poder participar en liga LEB pero siempre que se tengan los apoyos necesarios, con garantías y solidez. No depender de un sponsor cada año que dé al traste con todo el trabajo sino tener un proyecto de futuro.

Actualmente cuál es tu día a día

La verdad que es bastante básico y lineal. Compagino el trabajo con las labores cotidianas en casa y me dedico a prepararme para afrontar el partido más difícil que he tenido, el educar a mis hijos. Por las tardes hay que seguir con sus actividades,mi hijo juega al futbol en los infantiles de la EDCA aquí donde vivo, y a mi hija pequeña le ha dado por el Ballet el cual también desarrolla en la Escuela Municipal de Música y Danza de Aljaraque. El tiempo que me dejan lo uso para mí para hacer algo de ejercicio e intentar mantener la forma lo cual también es necesario para afrontar ese día a día.

Cambiando de tema, hablemos de la maldita pandemia ¿crees que habrá un antes y un después?

Es difícil de saber pero entiendo que a corto plazo si tendremos un antes y un después. También hay que hacer un análisis por edades ya que en cada una se ha afrontado de forma distinta .Así lo de nuestra edad pues lo tomamos como una circunstancia pasajera y se ve en el día a día y en las relaciones sociales. Pero faltara conocer cómo afecta en el futuro a los pequeños, ellos que casi han entendido esta vida llevando mascarilla. Mi deseo personal es que esto pase y el tiempo haga que todo se vaya quedando en el pasado aunque los libros de historia nos lo recordaran a buen seguro con el paso del tiempo porque es algo que no podemos obviar.

Desde esta oportunidad que me brindas dar el pésame a todas aquellas familias que en este tiempo han perdido a algún familiar víctima de la Covid y esperemos que esto vaya teniendo su fin lo antes posible y podamos volver a tener la libertad y cercanía que teníamos antes.

Personalmente cómo la has vivido.

Los meses del confinamiento fueron los más duros, intentando revertir la situación negativa estando más con mis hijos preparando entretenimientos conjuntos, inventábamos juegos relacionados con la actividad físico deportiva y participaba en sus lecciones diarias.

Eran momentos, aquellos iníciales, de desconocimiento generalizado. Se intentaba hacer lo que aconsejaban las autoridades sanitarias, lavando los alimentos y manteniendo las conductas de higiene necesaria. Lo de las mascarillas pues fue otra historia hasta llegar a la que se dio por buena esta FP2, que a buen seguro pasados los años aparecerán por algún sitio de nuestras casas. En fin hemos ido conforme ha pasado el tiempo y siempre con el respeto y la tristeza de no poder acercarte a tus seres queridos .Teniendo que guardar las distancias con tu propia madre por su bien y ayudándola en lo posible siguiendo los consejos profesionales que me decían que lo mejor era estar separado y no llevarla a vivir conmigo, por el riesgo que suponía mezclarla con los niños. Ahora parece que la alegría ha vuelto a inundar las calles pero debemos seguir tomando las precauciones necesarias porque esto aún no ha acabado y a día de hoy siguen falleciendo personas.

Dicen los expertos que el bichito ha venido para quedarse ¿Piensas que vendrán olas tan mortales como la primera?

Mi opinión después de lo acaecido, es que no llegaremos a aquellos momentos tan duros. Pero también creo que nos queda camino por recorrer y no podemos bajar la guardia .Aún pueden aparecer cepas sin controlar que nos hagan dar pasos hacia atrás y hay que tener cuidado .Esperemos que una vez hecho efecto el tema de las vacunas, los laboratorios sigan desarrollando una medicación capaz de solucionar los problemas con el virus y por fin ir dejándolo atrás.

Y en cuanto a los políticos y los medios de comunicación crees que han estado a la altura. Unos a la hora de informar rigurosamente y los otros a la hora de tomar las decisiones.

Con respecto a los medios de comunicación entiendo que han tenido que ir sacando la información que se les daba y creo que no siempre ha sido la correcta o la imagen fiel de la realidad. No sé si por directrices marcadas desde arriba o por qué tipo de motivo, pero la verdad es que durante bastante tiempo la población ha estado casi incomunicada o negligente sin saber la verdad.

Lo del tema político merece una mención especial, ha quedado al descubierto el perfil bajo de la mayoría de nuestros representantes. En este tipo de escenarios es donde aparecen las verdaderas figuras políticas porque ya no se trata de decirle a cada uno lo que quiere oír, sino de lo más importante en cualquier ámbito, la toma de decisiones. Estas decisiones en la mayoría de casos han sido lentas y en su mayor parte erróneas según mi opinión.

La lentitud puede deberse a la falta de personalidad del presidente o bien a que para tomar una decisión tenga que llamar a unos y a otros explicándole la situación para convencerles de que eso que piensa hacer es lo correcto. Creo que un dirigente ha de actuar con rapidez junto con su consejo y tomar las decisiones que considere oportunas para el país opine lo que opinen los demás.

Desde el inicio no se le tuvo el respeto oportuno a un virus que se ha llevado por delante a tantos miles de personas .Se ignoró lo que pasaba en China a finales del 2019 y seguimos como si nada pasase incluso cuando ya estaba en Italia. No pensamos en tomar precauciones urgentes ycada uno fue a lo suyo sin pensar que algo gordo se nos venía encima y que eclipsaría cualquier cosa que se produjese posteriormente. A partir de ahí las equivocaciones y errores se fueron produciendo una tras otra dando muestras de no saber por dónde andábamos y mirando de reojo a Europa a la hora de la toma de decisiones. Sin duda, un sin fin de despropósitos que a buen seguro pudieron salvar vidas y alguien se debería responsabilizar de ello y no esconderse tras la desgracia del virus.

Estamos llegando al final y me gustaría darte las gracias por prestarme tu tiempo y no sé, si te gustaría añadir algo más que durante la entrevista no te haya preguntado.

En principio Félix quiero darte las gracias de corazón, como tú sabes que hago las cosas, gracias por haber estado siempre ahí desde que nos conocimos, siempre con tu sonrisa y comentarios positivos que ayudaban a seguir trabajando .Han sido muchos años en los que hemos vivido momentos buenos y sobre todo malos que por desgracia es donde se conoce a los que de verdad han estado ahí.

Mencionar también a la periodista Manoli Chico que desde mis inicios también ha estado ahí siendo la primera entrevista en tv hecha en unos estudios cerca de Simago en el año 1997 cuando aún no teníamos tv local y acompañada por un amigo como Antonio Zambrano (E.P.D).

Y por supuesto no me puedo olvidar del Maestro, esa persona amante del deporte de Huelva y al cual podías ver cada día en todas las instalaciones deportivas siguiendo el deporte a pie de pista. Sé que disfrutaba mucho viendo los entrenos y jamás dejó de llamarme y contar conmigo hasta sus últimos días.

Supongo que son muchas las personas de Huelva merecedoras de reconocimiento social, poniendo su nombre a una calle o plaza, pero este señor por su onubensismo y dedicación debería estar considerada para recibir ese honor.

La persona a la que me refiero es Don Manuel Ortiz Trisac nuestro querido y añorado ‘Boby’ (E.P.D).

Dar las gracias a todos los que estuvieron compartiendo el Baloncesto conmigo de una u otra forma, presidentes, técnicos, entrenadores, jugadores, padres, empleado de las instalaciones. En definitiva, a todos aquellos con los que he compartido tantas horas de mi vida.

Si me gustaría destacar a los dos presidentes que pusieron en mis manos unos proyectos deportivos ambiciosos y con los que pase momentos buenos y malos tanto en lo deportivo como en lo personal y estuvieron ahí apoyándome pasando de ser presidentes a ser mis amigos.

Antonio Segarra (Presidente del CB Gilest) y Luis Ricca presidente del CD Huelva Baloncesto.

Quiero también recordar y agradecer el haber contado conmigo a aquellos clubs y entidades deportivas en los que he estado como Punta Umbría, CB Gilest, Ciudad de Huelva, CB Conquero, CB Valverde y CD Huelva Baloncesto. Así como al Colegio Cardenal Spínola y al Colegio San Vicente de Pául.

Aprovecho esta oportunidad ya que nunca preparé ni pensé en mi retirada que es cuando uno tiene la oportunidad de recordar y agradecer y yo no estoy retirado ni creo que lo estaré nunca.

Tampoco hice méritos para el reconocimiento deportivo con alguna mención para tener la oportunidad de agradecer, mis premios han sido los sentidos en cada cancha y situaciones que no cambiaría por nada, costándome a veces la salud, pero que merecieron la pena.

Sin más volver a agradecerte que después de estos años te hayas acordado de mí amigo mío.

El placer de compartir esta emotiva entrevista ha sido mía, Muchas gracias Juan Ramón.