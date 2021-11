José Carlos Medina: “Fui cesado de director del JRJ porque mi perfil no era de guardia pretoriana”

¿Qué deficiencias hospitalarias crees que hay en Huelva?

Sólo voy a considerar las deficiencias estructurales que presenta la asistencia especializada en relación con el acercamiento y la accesibilidad de los ciudadanos a tal asistencia en las consultas de especialidades y sus pruebas diagnósticas. En los años noventa, estando yo en el Infanta Elena se idearon los centros hospitalarios de alta resolución -CHARES- para dar respuesta a esa accesibilidad a consultas de especialidades así como a un catálogo de cirugía ambulatoria.

En el territorio del Infanta Elena se contemplaron dos CHARES; uno en el Condado y otro en la Costa y, bueno, me he jubilado y no he visto funcionar ninguno. Los ciudadanos creen cada vez menos, están desengañados y aburridos de tantas promesas incumplidas, y si no, como explicar que en tiempos de incertidumbre laboral y económica, la contratación de seguros privados no pare de crecer. Es obvio que no ha mejorado la asistencia y muchos piensan que tal vez eso sea lo que se pretenda. Con que los CHARES se pusiesen en marcha aportarían una mejora cuantitativa y cualitativa de estos servicios.

Otra cuestión es el modelo de gestión de estos CHARES. En mi opinión la gestión de los mismos debería estar vinculada e integrada en la del hospital de referencia, lo cuál facilita la continuidad y la coordinación asistencial amén de ser más eficiente, aunque con el nacimiento de los CHARES algunos consideraron que podía ser “más interesante” ponerlos en manos de empresas públicas puenteando la contratación del personal al margen del Estatuto Jurídico del Personal Sanitario y montando una especie de segundo Servicio Andaluz de Salud. En el momento de esta entrevista no sé exactamente como está esta cuestión.

¿Crees que habrá facultad de medicina en Huelva ?

Recuerdo que la Universidad presentó hace ya años un proyecto contando con la cesión de los terrenos por parte del Ayuntamiento, la colaboración del Juan Ramón y que fue aprobado por el Consejo de Universidades. También se hizo público un informe por parte de diferentes organizaciones y asociaciones médicas contra la apertura de más facultades de medicina. Creo que la Universidad no ha tirado la toalla y que aparte de las circunstancias financieras no es una propuesta prioritaria en el corto y medio plazo. Así que en el largo plazo ya veremos.