Alberto Gallego: “Al fallecer mi padre, la música fue durante 12 años mi sustento”

Se acerca hoy a esta sección de entrevistas, el míster del Recreativo de Huelva, Alberto Gallego Laencuentra, todo un enamorado del fútbol, que lo vive las 24 horas del día, y donde charlando nos ha revelado anécdotas de su etapa como cantante lo que le supuso su medio de vida durante 12 años, después de fallecer su padre muy joven.

El resultado de esta conversación tan amena, la relatamos a continuación:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Gracias a Dios las vacunas han funcionado y se ha podido normalizar la situación, que ha sido muy peligrosa e inesperada, además hemos podido comprobar el valor de la vida que teníamos todos, de la libertad. Los que tenemos hijos lo difícil que nos ha resultado este tiempo, y la gente mayor lo que ha sufrido y está sufriendo. Hemos de estar preparados para un mundo que hemos construido nosotros y también pagamos peaje a algunas cosas que debemos cuidar de nuestro mundo y ser más humildes.

P. – ¿Cómo cambiará la vida tras la pandemia y especialmente el mundo del fútbol?

R. – Ya está cambiando, creo que aún estamos en una fase de alerta importante, donde todos nos hacemos un test y tenemos que estar preparados para cualquier otro tipo de virus, aunque ahora se esté normalizando la situación.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

Si. Por supuesto que he pasado miedo, no por lo personal, lo he tenido por los familiares y la gente mayor que más le afecta, por mi hija y por los niños en general, aunque parece ser que este virus no le está afectando a ellos. Sinceramente creo que todos hemos pasado miedo.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro?

R. – Mi apuesta es el Recreativo de Huelva. Crecer junto al Club. Tenemos un reto que es muy grande y, no es otro que conseguir el ascenso. A partir de ahí, como te he dicho, seguir creciendo.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu vida deportiva?

R. – Muchísimos. Mi vida desde niño siempre ha estado relacionada con el fútbol. Como jugador grandes recuerdos, era muy pasional, con muchísima ilusión por el fútbol y como entrenador mucho aprendizaje, muchísimo sufrimiento por separarme de la familia para proyectos que tenía en el extranjero, pero bien, pues por ahora mi carrera está siendo buena y el fútbol me está dando muchas alegrías.

P. – También te has dedicado a la música, ¿cómo fue esa etapa tuya como cantante?

R. – Fue un poco de rebote. Tristemente cuando fallece mi padre yo tenía 19 años y mandé una maqueta al festival de Benidorm. Me llaman, me dicen que les ha gustado mucho. Yo no había cantado delante de nadie y afronté esa aventura como el jugador de fútbol, siendo una gran experiencia. Me ofrecieron un contrato para grabar un disco. Finalmente a nivel económico era mi sustento, compaginaba la música con el fútbol y tuve que mudarme a Madrid. Fiché por el Alcobendas, pero me rompieron la nariz y tuve que decidirme por la música, siendo 12 años de profesional en la música y una experiencia muy enriquecedora, de mucho aprendizaje, que me ha servido de muchísimo en la vida.

P. – ¿Quiénes eran tus ídolos musicales?

R. – No tengo idolos. Es una palabra muy fuerte para mi, pero si por tendencias. Quien me gustaba mucho era Manolo García, del “Último de la fila” también “Radio Futura”. En los años 80 había una generación estupenda, de grandes letristas y buena música en el pop español. Me gustaba Rosendo. A nivel internacional era un incondicional de “Prince”, y me cautivaba la música que empezaba a nivel electrónico. En definitiva me gustaban muchos palos y escuchaba mucha música.

P. – ¿Qué jugadores te han impresionado más y de qué entrenadores has aprendido?

P. – Si hablamos de la élite. Guardiola de futbolista me gustaba mucho, al igual que Laudrup, Romario, Stoikoc… Ya más cercano Xavi e Iniesta, dieron un giro a, lo que es el juego. A nivel más cercano, griego Samarás y Javi Márquez, a los que tuve la, suerte de entrenarles.

En la etapa de Guardiola como entrenador, nos nutrió y nos inspiró. Actualmente soy un seguidor de los entrenadores de fútbol italiano. Cerdi, Gasparini, Conte… son entrenadores que me inspiran bastante. También me gustan entrenadores como Giovani Savarse o Jaime Mut, entrenador mallorquín que es el actual míster del Manacor. Vamos aprendiendo de todos los entrenadores.

P. – ¿Qué diferencia hay entre el fútbol de hace dos décadas y el actual?

R. – Creo que hay dos fases. Pasamos de un ataque quizás un poco anárquico, donde la fuerza, la furia, el empuje y la pegada de los equipos se manifestaban en los clubes que tenían 3 o 4 jugadores de más nivel, eran casi imbatibles, por eso los fichajes eran mucho más determinantes.

Luego se produjo un cambio con la llegada de Guardiola al Barcelona, donde empiezan a tener mucho más el balón, con ataques en posición, donde el juego está por encima de las individualidades, sin tener casi importancia que el jugador tenga un aspecto o un rendimiento físico importante, más bien la posición, el lugar o el movimiento. Hay que recordar que Pep llegó a jugar con centrocampistas, en todas las lineas.

Ahora la evolución vuelve a ser un poco el marcaje al hombre, la fuerza, la velocidad, la contra, las transiciones son cada día más importantes, donde los equipos pueden marcar dos o tres goles sin tener la posesión del balón. Creo que el fútbol está cambiando hacia ahí.

P. – ¿Qué añadirías o quitarías del fútbol?

R – A nivel reglamentario creo que lo del VAR está bien, pero lo limitaría como se hace en otros deportes. Que se pudiera utilizar dos o tres veces por equipo. Entiendo que habría que regularlo, y luego añadiría que el fuera de juego por zonas un poco más profundas y no desde el medio del campo, creo que son cosas que irán llegando para que el fútbol sea más atractivo y se puedan ver 90 minutos con más emoción. De todas formas, habría que estudiarlo bien, pero un cambio en este sentido, tendría eso, sentido.

P. – ¿Es injusta la vida del entrenador, que siempre es el primero que paga los platos rotos de unos malos resultados?

R. – No lo creo. El entrenador sabe donde se mete y lo que hay, y si no puede aceptar eso, pues mejor que no sea entrenador.

P. – ¿Qué ha significado para ti fichar por el Recreativo?

R. – Darle sentido a todo el sacrificio que uno hace como entrenador. El Recre es uno de los grandes que se ha fijado en mi y es todo un honor, un privilegio, por lo que estoy dedicado todo el día al 100×100, aprendiendo mucho del Decano y de todo lo que le rodea. Ha sido una de las grandes suertes de mi vida, fichar por el club más antiguo de España.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Tengo muchísimos recuerdos de estar todos los días a la pelota, de querer jugar en el Lleida, y desde luego con la ilusión que llegara el programa de televisión “Estudio Estadio” para ver junto a mi padre los resúmenes de los partidos de fútbol. Estaba todo el día pensando en fútbol, como casi todos los niños. Soñaba con ser futbolista, llegar ser como esos jugadores que veía en la tele. Para mí todo era fútbol, mucho fútbol, fútbol todos los días.

P. – ¿Quienes han sido tus referentes a nivel personal y profesional?

R. – A nivel personal mi madre y mi padre han sido mis referentes y, mis hermanos también. En cuanto a la parte profesional tengo varios, bueno, muchos entrenadores que me han enseñado grandes cosas, como Ramón Blanes que ha sido muy importante para mi.

P. – Alberto, me encanta hablar contigo de fútbol y espero podamos seguir haciéndolo más a menudo, sin micrófonos ni cámaras delante, pero ahora hemos llegado al final de esta amena charla que hemos mantenido, pero si quieres añadir algo más, hazlo.

R. – Darte las gracias por esta entrevista y, a todo el recreativismo por el apoyo que está dando para conseguir el objetivo del ascenso que el objetivo del Club. Creo que en un proyecto como este, es importante despojarse de los egos, del protagonismo, pues lo realmente importe es que el Recre esté por encima de cualquier interés personal, vital para llegar a la meta.