Manolo Martínez: “Nunca pensé que podría vivir del fútbol y lo conseguí”

Se acerca hoy a esta sección de entrevistas en tiempo de pandemia uno de los ex jugadores del Recreativo de Huelva que mejor me han caído a lo largo de los 30 años que llevo con La Tertulia Recreativista. Me estoy refiriendo a Manuel Martínez Lara, nacido en Bigastro, Alicante, el 15 de junio de 1980, y conocido futbolísticamente como Manolo Martínez.

Ha sido un trotamundos del deporte rey, llegando a jugar profesionalmente en:

Hércules C. F. 1998-2003.

Nactic de Tarragona 2003-2007. CD Tenerife 2007-2010. Recreativo de Huelva 2010-2013. Levadiakos de Grecia 2013-2014. Nastic 2014 hasta que colgó las notas. Siempre se caracterizó por ser un jugador de club, comprometido con la sociedad que requería sus servicios, luchador, se dejaba la piel en el terreno de juego, jugador de carácter que nunca perdía la cara ante ningún rival, y a nivel personal un tipo entrañable, cordial, con sentido del humor y de la amistad, solidario, optimista y desde luego, eso que por aquí abajo llamamos muy “güenagente”. Me ha hecho ilusión volver a tener contacto con Manolo, quien anda triunfando en la actualidad en el mundo de la hostelería en tierras catalanas y cuando le propongo esta entrevista, no lo duda ni un segundo, acepta del tirón, y, este es el resultado de un ratito de charla entrañable. P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo en el Recreativo?