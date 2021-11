CCOO demanda alternativas de transporte sostenible ante el cierre del Puente del Sifón

Ante las obras de acondicionamiento que se están realizando en el Puente del Sifón, la vía multimodal del mismo ha quedado cerrada, impidiendo que las personas que quieran o tengan que acceder o salir de Huelva hacia Aljaraque y la costa lo hagan con bicicleta, a pie o por otros medios eléctricos de movilidad personal. Y es que como comenta el secretario general de Salud Laboral, Medio Ambiente, Afiliación y Servicios de CCOO Huelva, Diego Román, “el cierre de esta vía ha hecho que se corte un lazo de unión que para muchos suponía un medio alternativo de transporte sostenible entre Huelva y la Costa sea por el trabajo, motivos comerciales o de ocio”.

Por ello, desde CCOO Huelva “hemos solicitado al concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Huelva, Luis Albillo, que se estudien medidas de transporte alternativo y sostenible, puesto que con el cierre del carril se ha condenado a las personas al uso del coche privado, algo que nos preocupa, puesto que, desde todas las administraciones, incluida la Unión Europea se está abogando por el uso de medios sostenibles y se está realizando una lucha incansable contra el cambio climático”, ha insistido Román.

El secretario general de Medio Ambiente de CCOO Huelva asegura que “somos consciente de que, por las características de dicha obra y la maquinaria interviniente, no era posible la adaptación de la calzada de dicho puente que permita mantener el camino multimodal ni siquiera realizando trazados transitorios ni derivarla al puente nuevo por las características de tráfico y viales de dicho puente alternativo”. No obstante, el sindicalista apuesta por otras vías alternativas que han sido trasladadas al propio concejal. De este modo, reitera Román, “le hemos propuesto entablar conversaciones con el Consorcio Metropolitano de Transporte para reforzar los servicios de autobús entre los núcleos afectados que permitan absorber los incrementos que se produzcan. Igualmente le hemos solicitado que se facilite el transporte de bicicletas, patinetes, etc., que puedan llevar los pasajeros para seguir su movilidad tras su viaje en el autobús”.

Asimismo, ha subrayado la posibilidad de estudiar una conexión fluvial entre las dos orillas con medios que permitan seguir disfrutando del paso entre ambos municipios, “algo que podría solucionarse a nuestro juicio con barcazas entre la zona de astilleros o comienzo del Puente Sifón y el Muelle de mineral de Tharsis o sus proximidades, que puedan transportar rápida y cómodamente peatones y bicicletas y otro vehículos de movilidad unipersonal, viendo la posibilidad de instalar algún tipo de pantalán o rampas para atraque y desatraque de las barcazas que podrían ser igualmente sostenibles con motores eléctricos”. Otra solución, “menos perfilada” y que podría verse su viabilidad técnica, es la conexión mediante pontones flotantes entre orillas.

Para Román es “muy importante facilitar a las personas de ambas orillas del Odiel la disponibilidad de usar medios alternativos sostenibles cuando, además, nos hemos fijado un horizonte temporal para reducir el uso del coche y con él el de emisiones contaminantes”.