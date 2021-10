Javier Mojarro: “La moda es un mundo que te deja soñar”

Me alegra enormemente que se acerque hoy por esta ventana pública Javier Mojarro, al que conozco desde su más tierna infancia, no en vano sus padres Antonio y Juani son de las personas más entrañables y cariñosas que conozco y a los que me une una gran amistad desde hace más de 4 décadas.

Pero hoy no le toca a los padres, es el turno de Javier, su hijo, un diseñador de moda de gran prestigio quien nació el 13 de mayo de finales de los años 80 y que cursó los estudios de Publicidad y RRPP en CEADE, Sevilla, tras ello, en Barcelona realizó masters en Fashion Marketing y Coolhunter, al volver a Huelva, fue cuando aprendió patronaje y confección en la escuela de Lourdes Requeijo y tras dos años realizando encargos para sus conocidos, decidió dar el salto a las pasarelas y presentar su primera colección. Fue finalista en el certamen de noveles de SIMOF y un año más tarde participó en los emergente de WE LOVE FLAMENCO, pasarela la cual se ha convertido en su cita anual donde presenta todas sus colecciones. Además han participado en varios proyectos como la Fashion Nigth de L’Oreal, en Cibeles, junto a Patricia Robel, han acompañado con sus diseños durante su gira a artistas como India Martínez. Apariciones en varias Revistas como ELLE o Harper´s Bazar de la mano de Rossy de Palma, Laura Sánchez, Martina Klein o Laura Ponte, por citar algunos ejemplos.

Javier es una persona simplemente encantador, cordial, servicial, optimista, trabajador, con alto sentido de la amistad, con un gusto exquisito… Y, desde luego, una pero que muy buena gente.

Cuando me pongo en contacto con él para charlar un ratito y realizar esta entrevista, con la amabilidad que le caracteriza acepta y este es el resultado:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Desde el principio he sentido una gran desolación, creo que es una situación muy triste que nos ha cambiado completamente nuestra manera de ver el mundo y nuestra forma de vivir, ha sido el momento de unirnos más que nunca para entre todos salir de esto, y aunque casi todo lo que ha aportado es negativo, también hay que reconocer que hemos aprendido a valorar más lo que tenemos, las relaciones personales, etc.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo de la moda?

R. – Ya ha cambiado, nada es igual en este momento, y hemos cambiado tanto nuestros hábitos, nuestra manera de hacer las cosas, que es posible que no volvamos a lo anterior. Como decía antes, hemos aprendido a valorar más lo que tenemos, y eso en moda se traduce a un menor consumo, ahora la gente se piensa mucho más las cosas antes de adquirir ropa, prefiere invertir en prendas que realmente necesita, o que sean de calidad. Y no solo en ese aspecto, el modelo de comercio también ha cambiado, la manera de presentar las colecciones, el número de prendas que se fabrica y el precio. Aún existe mucha incertidumbre, en el sector de la moda flamenca, por ejemplo, ya que aún no ha habido ni ferias ni romerías y, no sabemos como va a reaccionar el consumidor.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Al principio sí, sobre todo en el aspecto laboral, no sabia que podía ocurrir, acabábamos de presentar nuestra colección y aún no había dado tiempo a que los trajes salieran de nuestro taller. Todo el esfuerzo, toda la ilusión y la inversión que habíamos hecho se perdía. Después fuimos tomando conciencia y aceptamos la situación. En lo referente a la salud es cierto que estuvimos toda la familia muy unida y extremamos las precauciones así que sabíamos que todo saldría bien.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro y qué haces en la actualidad?

R. – Me gusta pensar en el futuro a corto plazo, ahora mismo estamos centrados en nuestra próxima colección que la presentaremos en Sevilla el 16 de enero en la pasarela We Love Flamenco. Se acaban de inaugurar una exposición en el Museo de Artes y Costumbres de Sevilla por el 75 Aniversario de la Revista Elle, y uno de nuestros modelos esta allí expuesto junto a diseñadores como Dior e YSL. Y estamos con unos proyectos muy chulos, trabajando con algunas Dragqueens, para el programa Drag Race España y Drag race UK.

P. – ¿Qué significa para ti la moda?

R. – Pues es algo que forma parte de mi, desde siempre me ha atraído todo lo que tenga relación con el arte, y la moda no es otra cosa que eso, es algo que permite expresarte, permite dar rienda suelta a tu imaginación, es un mundo que te deja soñar y con el que puedes hacer soñar a los temas, y es muy reconfortante cuando consigues que esa manera de soñar se haga realidad cuando las clientas se sienten guapas y empedradas con mis vestidos

P. – Vas a presentar próximamente una nueva colección. Háblanos de ella.

R. – La presentaremos en 16 de enero, el próximo 3 de noviembre se presentará el cartel de la X edición de We Love Flamenco y el primer traje de nuestra colección.

P. – ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración para dar vida a tus creaciones?

R. – Todo es fuente de inspiración, desde la ciudad en la que vivo, la música que escuchamos, un libro que podamos leer…. a veces somos conscientes de ello y muchas otras veces no, pero lo que nos rodea nos estimula constantemente. Aunque es verdad que una vez que sabemos como queremos orientar la colección buscamos inspiración más concreta en cosas relacionadas con ello.

P. – ¿Es difícil triunfar en el mundo de la moda?

R. – Depende de lo que consideremos que es triunfar en el mundo de la moda, para mi lo importante es poder seguir trabajando año tras año, que la gente vaya conociendo poco a poco lo que hago, tener clientas fieles a nuestro estilo y nuestra filosofía de marca, poder crear lo que me apetece y conectar con ellas, para mi eso es triunfar.

P. – ¿Y qué se necesita para triunfar?

R. – Constancia, trabajar mucho con un objetivo bien marcado y por supuesto no rendirse fácilmente, por que es un mundo complicado, donde existe mucha competencia y donde todo evoluciona muy rápido.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Pues bastante normal, crecí en una familia muy unida junto a mis padres y mi hermana, todos mis recuerdos son felices, rodeado de mucha gente, siempre fomentaron mi creatividad. Y aunque siempre me gustó la moda, quería ser veterinario, los animales me apasionan. Desde siempre tuve claro que de mayor quería dedicarme a algo relacionando con el Arte, quería un trabajo que fuera dinámico y que me permitiera expresarme. Conforme fui creciendo me empezó a interesar más el mundo de la Publicidad, del diseño gráfico y de hecho curse la carrera de Publicidad y RRPP, pero la moda siempre me acompañaba así que al final tomé ese camino.

P. – ¿Quiénes son o han sido tus referentes en la vida, profesionales y personales?

R. – Mis referentes siempre ha sido mi familia, todos son personas luchadoras, que se han hecho así mismos, con muchísima personalidad, personas muy constantes, con unos valores increíbles, muy humildes y sobre todo muy unidas, nos apoyamos de manera incondicional y nunca paro de aprender de ellos.

Javier como bien sabes, te deseo toda clase de éxitos. Madera, estilo y gusto tienes hasta para regalar.

Me ha encantado este ratito de charla, verte tan animado y optimista, que te hará conseguir las metas que te propongas.

Un abrazo grande amigo