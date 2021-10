Gracia Mª Baquero: “El mejor patrimonio de Calañas es la hospitalidad de los Calañeses. Es la mayor garantía de que quién viene repite”

La protagonista que se asoma esta semana a este vuestro ‘Rincón Choquero’ es una persona fácilmente reconocible. Afectuosa, amable, inteligente, empática, servicial en definitiva muy ‘güena’ gente. Me estoy refiriendo a Gracia Mª Baquero Delcán, licenciada en Empresariales por la Universidad de Sevilla y actualmente está finalizando el Grado de Derecho por la UNED. Es concejala del Ayuntamiento de Calañas con funciones en Cultura, Archivo y Comercio y a nivel provincial ostenta el cargo de Vicesecretaria de Municipios del Interior en el PP de Huelva. Profesionalmente es Jefa de Administración en una empresa dedicada al sector del automóvil. Y en lo personal es madre y amiga de sus amigos.

A nuestra invitada lo conocí allá por 2005 ya que tuve la fortuna de ser compañero de trabajo y por tanto compartir bastantes horas juntos y donde ya me pude percatar de su interés por la política. Y verla ahora como edil del consistorio de su pueblo me llena de satisfacción, con la seguridad que sus paisanos estarán encantados con su aportación al municipio, pues siempre ha sido una persona muy comprometida, cercana y luchadora que no se rinde ante las adversidades. Para quien no la conozca les diré que es una mujer que no acepta el no por respuesta, si algo se propone intenta siempre llevarlo a cabo.

Y para conocer un poco más a esta buena amiga nos pusimos en contacto con ella, que gustosamente se prestó a nuestra entrevista. Sin más preámbulo vamos al lío.

Siempre me gusta comenzar preguntado a mis entrevistados cual era su sueño de niño, en este caso de niña.

De pequeñitos solemos fijarnos en los ídolos del momento, y yo vengo de una infancia en la que se estudiaba la EGB, se veía en familia el UN DOS TRES y esperaba entusiasmada la llegada del sábado para ver los cantantes de pop que visitaban el programa “Aplauso” y bailar en el salón de mi casa. Me encantaban las azafatas de Chicho Ibáñez con sus gafas redondas y las bailarinas del ballet.

Pero pienso que desde temprana edad, cada persona guarda en su interior deseos de hacer algo grande y mis amigas y yo estábamos muy unidas a las monjas del Convento de mi pueblo, donde pasábamos la mayor parte del tiempo y confieso que en esa etapa tenía mucha inquietud por arreglar el mundo y admiraba mucho a los misioneros y misioneras que abandonaban la comodidad y el calor de sus familias para marcharse a combatir la pobreza, la desigualdad, la enfermedad y la injusticia en los lugares más recónditos del planeta donde más necesidades había. Después nuestros miedos y la propia vida se encargan de aparcar esos sueños en algún lugar de nuestro interior.

Lo que no creo es que soñaras con dedicarte a la política.

Pues en aquellos tiempos la verdad que NO pensaba en la política, pero yo la concibo como una vocación de servicio público, como “El arte de hacer un poquito más feliz a las personas”.

Aunque la política mal gestionada perjudica a los ciudadanos más que los beneficia, también es verdad que cuando le pones corazón, y trabajas en lo que verdaderamente les preocupa a los ciudadanos “algo hay de arreglar el mundo”.

Por cierto, ¿Qué sensación experimentas viéndote representado a tus paisanos desde la concejalía del consistorio de tu pueblo?

Pues la sensación es de ORGULLO en mayúsculas. Mi pueblo me ha dado todo lo que soy, es donde más feliz me encuentro. Y ahora tengo la oportunidad de devolverle, con trabajo, una parte de lo que he recibido.

Cual y de quien fue el mejor consejo que recibiste cuando decidiste dar el paso de meterte en política.

Recibí la llamada de un grupo de personas comprometidas con mi pueblo y lideradas por Mario Peña, alcalde de Calañas, que poseían un proyecto de pueblo a la altura de los retos que tenía por delante Calañas.

El consejo fue que antes que los intereses del partido al que represento están los de los calañeses y que pasara del enfado por la DESIDIA en la que se habían instalado los anteriores Equipos de Gobiernos, a la ACCIÓN. Y lo hiciera con la mayor ilusión posible. Había mucho que hacer para devolver a los calañeses la esperanza en el presente y en el futuro que habían perdido, sobre todo, las generaciones más jóvenes.

Nosotros no queríamos ser importantes en Calañas queríamos ser útiles para Calañas.

¿Qué sientes cuando te miras al espejo? ¿Sale tu parte crítica y te sacas muchos defectos o te sientes bien y te gusta?

Intento irme a la cama con la conciencia tranquila y con la sensación del deber cumplido, eso hace que tenga un sueño reparador.

Pero siempre la autocrítica es sana para el enriquecimiento personal, soy bastante crítica conmigo misma, lo veo como algo positivo para mejorar. También agradezco que me digan lo que hago mal, asumir errores me da dosis de humildad y es la mejor manera de aprender a solucionarlos y no repetirlos.

Personalmente no conozco Calañas al igual que supongo muchos de mis lectores (sé que mal hecho, máxime cuando tengo allí buenos amigos/as) Por ello, me gustaría como buena anfitriona y concejala de cultura, nos diese razones para no dejar de ir a visitarlo.

¡¡Pues ya estás tardando, amigo Félix!!

Calañas es preciosa, con una oferta cultural digna de cualquier capital de provincia, no hay un fin de semana sin actos para disfrute de los calañeses y visitantes.

Contamos con una oferta gastronómica para chuparse los dedos.

Un equipo de futbol que nos regala muchas tardes de gloria.

Calañas es monumental, te invito a pasear por sus preciosas calles, a conocer La Plaza de España, El Antiguo Mercado de Abastos, su majestuosa Iglesia bajo la atenta mirada de su torre y otros muchos enclaves arquitectónicos…

Calañas está estrechamente ligada al fandango y contribuye a él con estilo propio, poniéndolo en valor con la Ruta del Fandango Román José Limón.

En Calañas hay poetas ilustres que ponen nombre a la Ruta Literaria Isabel Tejero.

En Calañas la tradición está muy arraigada, cuenta con una Semana Santa que cada año despierta en más calañeses el sentimiento cofrade. Y una romería centenaria en honor a Nuestra Señora la Virgen de Coronada, en la que Calañas se viste de Gala para dar su mejor versión, sin duda el mejor evento festivo calañés, porque Calañas es ABRIL.

Para los amantes de los senderos contamos con la magnífica Ruta de los Molinos del Odiel, un verdadero placer para las piernas y los sentidos.

Pero el mejor patrimonio con el que cuenta Calañas es la hospitalidad de los Calañeses, es la mejor garantía de que quién viene repite.

A propósito y siguiendo con Calañas ¿Cómo habéis vivido los momentos duros de la pandemia?

La pandemia ha puesto de relieve que la cercanía y la proximidad de los Ayuntamientos al ciudadano es vital para dar respuesta a los problemas a los que se han enfrentado nuestros vecinos en esta crisis sanitaria. La respuesta ha sido responsable para no dejar atrás a los más vulnerables, y ha estado a veces, por encima de nuestras capacidades competenciales y financieras. Por eso reclamo al Estado que se nos tenga más en cuenta, sobre todo, a los municipios más pequeños que tenemos el diagnóstico más claro a la hora de mejorar lo mejorable, pero nos encontramos limitados en recursos.

Continuando con el maldito virus ¿Sentiste miedo en algún momento y con quien viviste el confinamiento?

El virus ha representado una amenaza para nuestra salud, pero confieso que he sentido más miedo por mis familiares y amigos mayores, o con alguna patología que los hace más vulnerables a la covid-19, que por mí. Lo que sí me aterra son las consecuencias económicas que nos pueden traer las medidas tan drásticas que se han tenido que tomar.

Viví el confinamiento con la familia que convivo y eso fue lo más duro, porque soy muy familiar y no ver al resto de familiares y amigos me daba tristeza.

Durante el confinamiento, no hubo opción de escoger con quien pasarlo, cada cual lo tuvo que vivir en el sitio y con la persona que en ese momento conviviese. Pero, si hubieses tenido la opción de escoger a una sola persona ¿Cuál hubiese sido tú elección?

Siendo sincera, te digo que a mi hija le cogió toda esta locura de Erasmus en el norte de Italia y como pudo regresar a casa pues me di por satisfecha, porque podría haber sido mucho peor si ella hubiese permanecido fuera de nuestro hogar.

¿Crees que habrá un antes y un después del Covid?

Sin duda, la pandemia nos dejó un mundo en pausa que al menos yo jamás me hubiese imaginado vivir. Y de ella hemos aprendido la importancia de invertir en ciencia y en investigación. Y, también, nos ha transformado lo cotidiano, valoramos más la compañía, la naturaleza, la cultura, nos ha hecho más conscientes de que tenemos que ser más respetuosos para no perjudicar a los demás, porque tiene un efecto rebote. Compramos más por internet, y ello, aunque tiene ventajas puede perjudicar al comercio local y me preocupa porque yo soy de pueblo.

Pero ante todo nos ha hecho valorar muchísimo la LIBERTAD.

Piensas que los políticos en general habéis estado a la altura durantela pandemia

Yo soy política, como dice mi alcalde, con “p” minúscula, de pueblo. Y en los pueblos,independiente del color político, se ha dado lo mejor de cada uno y mucho más cuando han sido los propios vecinos los que nos han dado una lección de responsabilidad y solidaridad arrimando el hombro.

A nivel nacional no puedo aprobar la gestión del Gobierno porque para mí ha actuado tarde y mal. Dando la sensación de que estaban más preocupado por el desgaste que le podía causar que por salir cuanto antes de la crisis sanitaria. Dejando en manos de las Comunidades Autónomas y de los jueces, decisiones que por falta de valentía no han asumido desde Moncloa y condenando a los españoles a la arbitrariedad y a la inseguridad que acarrea el que cada uno aplique su receta. Aunque como andaluza que soy y viendo con la prudencia, la valentía y el rigor con que ha actuado Juanma Moreno, tengo que decir que le doy las gracias a Pedro Sánchez de no haber tenido agallas para tripular el País en esta crisis.

Siguiendo en clave política ¿Cuál diría, independientemente a su ideología que ha sido para ti el mejor político en la democracia?

Hay buenos políticos en todos los partidos, para mí lo importante es que sepan anteponer el interés general de los ciudadanos por encima de egos y siglas. Y por eso, quiero destacar la figura de Adolfo Suarez que supo asumir con nota su responsabilidad y llevar a cabo la tarea encomendada en un momento muy complicado para España.

Felipe González nos trajo la modernidad, Aznar la prosperidad económica y Rajoy heredó un País en crisis, endeudado y encabezando el ranking de desempleo en Europa y terminó su mandato liderando la creación de empleo de la zona euro. Y yo soy de la opinión de que no hay mayor política social que el empleo, porque el trabajo dignifica.

Estamos llegando al final y me gustaría agradecerte que no hayas prestad tu tiempo, Y si quiere añadir algo más, que durante la entrevista no te haya preguntado…ya sabes, ahora es el momento.

Nada que agradecer porque ha sido un placer que me des la oportunidad de expresarme. Gracias a ti y te espero en un trocito de cielo llamado Calañas.