Cristóbal Giraldo: “Me voy a dar un respiro en el Carnaval, los niños deben tomar las riendas”

Es siempre de lo más agradable charlar de carnaval con uno de los mayores amantes de la fiesta del disfraz que hay en Huelva capital. Me estoy refiriendo a Cristóbal Giraldo, componente de agrupación desde el año 1985. Autor, músico y director desde el año 1987.

Insignia de oro del carnaval colombino 2005. Premio al onubensismo año 2013.

Pregonero del carnaval colombino 2014.

Ultimo primer premio de Huelva capital año 2000 con la agrupación “El cuarto”

Este es un pequeño currículum carnavalero de Cristóbal, al que conozco desde los inicios de las carnestolendas en la capital, cuando su padre era de la figuras más relevantes y comprometidas con el renacimiento de las fiestas.

Cuando me pongo en contacto con él para que los lectores de diariodehuelva.es conozcan sus opiniones, no lo duda, acepta y este es el resultado de una charla amena, nostálgica y entrañable:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Un poco confusa. Estamos haciendo una vida casi normal olvidándonos a veces que venimos de una pandemia, solo nos acordamos cuando entramos en un supermercado, tienda, etc, y nos colocamos la mascarilla.

P. – ¿Cómo crees que cambiara la vida después de la pandemia, sobre todo en el mundo del carnaval?

R. – Pienso que las tecnologías han llegado para quedarse, sobre todo en educación y en el ámbito laboral, lo que implica quizás un mayor aislamiento del ser humano. También creo que nos hemos dado cuenta de lo frágiles que somos y se tomará un poco más de conciencia en la protección del medio ambiente, o al menos se debería.

Esto de quedarse un año en casa para el carnavalero ha sido duro, puesto que el carnaval es un estilo de vida, pero no creo que cambie mucho, volveremos a la normalidad con lo que eso conlleva a un carnaval de teatro. Existe la esperanza de que la nueva directiva, que por la pandemia no pudo hacer sus funciones el año pasado, le dé un aire fresco a esta fiesta que tanto está necesitada.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Pues si te digo la verdad sí. El confinamiento que es una decisión extrema me hizo tener respeto a la situación. No se sabía si se contagiaba por el contacto personal, por el aire…, muchas informaciones contradictorias, (no te pongas la mascarilla, ahora sí) asi que de casa no salía.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces en la actualidad?

R. – En cuanto a carnaval, me voy a tomar un respiro. Son muchos años y los niños deben de tomar las riendas y abrirse su camino sin que esté el papá dando por saco jaja. En la actualidad tomándome un respiro.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu etapa carnavalera y, especialmente, cuando empezaste con tu padre?

R. – Recuerdos, muchos. En los comienzos las ansias de no pasar desapercibido y acercarme a los grandes de aquella época, la alegría después de algunos años de codearme con ellos, los encuentros y debates de aquel programa de radio en el café Nevada, imágenes de “llegó la hora” haciendo pasacalle, explicarle a mi padre como quería que me hiciera los sombreros o los zapatos, los saltos en los asientos de hormigón del Andrés Estrada por conseguir el primer premio, compartir escenario con mis tres hijos, y todo ello con infinidad de amigos que han compartido conmigo todos estos años de vivencias, los que están y los que no están.

P. – ¿Qué diferencia existe entre los inicios de los carnavales y los actuales?

R. – Hay bastante diferencia, antes el carnaval se tomaba como una fiesta de protesta, ya que veníamos de una represión, lo hacíamos a nuestra manera e íbamos aprendiendo a base de palos, se tomaba más en serio la calle y participaban más onubenses, aquello fue un boom. Hoy es como más profesional, existen virtuosos con los punteos, las agrupaciones están más afinadas, el teatro ha ganado mucho pero la calle y el movimiento de gente por las peñas que había antes se ha perdido.

P. – ¿Se podrá celebrar este próximo 2022 el concurso de agrupaciones?

R. – La f.o.p.a.c. ha anunciado ya las fechas, si no surge algo inesperado creo que sí. Todo está volviendo a la normalidad y quedan cuatro meses, de momento nos podemos reunir en el cuarto de ensayo para preparar las agrupaciones, que eso es imprescindible.

P. – ¿Qué significa Huelva y el carnaval para ti?

R. – Huelva es mi ciudad, sol, playa, ría, conquero… así podría llevarme un buen rato. No te das cuenta de lo que es Huelva hasta que vives fuera y yo lo pude experimentar.

El carnaval es expresión popular en letra, música, escenografía, costura… también podría seguir. Para mí la fiesta más completa que existe. Sin tener que estar por medio la religión.

P. – ¿Qué crees que necesita el carnaval de Huelva para despegar de una vez?

R. – Pues la verdad no lo sé. Se han intentado varias fórmulas pero sin resultado. Con lo que se llega a la conclusión de que Huelva no es carnavalera y por más que se insista siempre te vas a encontrar con una pared. Es como obligar a un homosexual que le gusten las mujeres.

P. – ¿Cuáles son o han sido tus referentes en esta vida profesionales y carnavaleros?

R. – Nunca he sido fanático ni mitómano, pero mi profesión la aprendí de un desconocido llamado Ricardo (soy escayolista) y carnavaleramente hablado hay muchos autores, músicos o agrupaciones que me gustan, pero un año me pueden llegar a gustar y al siguiente quizás no. Asi que como referente tengo sensaciones más que personas físicas.

P. – ¿Cuál es la agrupación de las tuyas que te ha llenado más?

R. – Es difícil. Porque unas por unas cosas y otras por otras, no me dejan declinarme por una solamente. Pero de las más completas contando con letra, música e interpretación, “Después de reyes”.

P. – ¿Que te debe a ti el carnaval y que le debes tú al carnaval?

R. – El carnaval a mí no me debe nada, he sido insignia de oro, pregonero, que creo que es lo máximo que se le puede pedir al carnaval, yo sí que le debo el que haya despertado en mí una faceta que hasta entonces desconocía. Bien o mal he creado música, letra, he afinado una agrupación, he hecho atrezzos para la misma, he cosido los disfraces, etc. Y todo eso se lo debo al carnaval.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñaba ser de mayor?

R. – Mi niñez fue repartida por cuatro barrios, la barriada del Obispo, Las Colonias, la barriada Navidad y La Orden, cada una por sus motivos, pero todos con bonitos recuerdos, y de mayor siempre he soñado con ser astronauta jajaj, no es broma, verdaderamente no recuerdo algo que me hubiese gustado ser, quizás el batería de un grupo musical, pero eso fue ya en la edad del choco.

P. – ¿Se han cumplido ya tus proyectos de vida?

R. – El que cumple sus proyectos de vida está acabado, si no le queda nada por hacer es que le ha perdido el valor a la vida, y yo la vida la valoro, por eso no se han cumplido los proyectos de mi vida, ni quiero que se cumplan.

P. – ¿Dejas algún legado?

R. De lo que verdaderamente estoy orgulloso después de todos estos años de serpentinas y papelillos, es de tener tres hijos capaces de superarme en todo lo que he intentado hacer, es más ya me siento superado, eso para un padre es lo más. Yo siempre he intentado darle buenos consejos, pero el don lo tienen desde que nacieron, solo queda que cojan el camino correcto y despierten en el público las sensaciones que solo despiertan los grandes y ellos Iván, Alberto y Claudio, están predestinado a ser grandes.

Cristóbal, ha sido una gozada echar este ratito de charla contigo, me alegro un montonazo que siga la saga Giraldo dentro del carnaval de esta tierra, me entristece que hayas decidido darte un respiro en la fiesta del disfraz, aunque al final te veo ayudando a tus retoños y decirte por último, que también me acuerdo de esas noches del café Nevada. Momentos realmente difíciles de olvidar