Alfonso Trasmonte: “La Comunidad Autónoma natural sería Huelva y Badajoz y nos iría mejor”

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Si vivimos en sociedad hay que aceptar ciertas normas aunque particularmente no nos gusten. Todo el mundo mayor de 12 años ha tenido ya la oportunidad de vacunarse voluntariamente por lo que no es de recibo que haya aún gente sin querer vacunarse, poniendo en riesgo a la sociedad de la que no quiere dejar de participar.

Las vacunas han demostrado que salvan vidas. No es comprensible desde mi punto de vista que no se imponga la obligatoriedad de ponérsela en una situación de pandemia como hemos vivido.

Han sido tan espantosamente nefastos que ni tan siquiera han sido capaces de unificar criterios estando muriendo mucha gente. Estas circunstancias crean una desafección hacia la política desde mi punto de vista muy peligrosa. Estamos ahora mismo en una situación que para ellos todo vale y ya sabemos por la historia que es lo que pasa cuando se gobierna de espalda a la ciudadanía.

Muy mal, muy mal, tienen denigrada la profesión.

¿Estamos ante una buena situación propicia para la venta seguros?

Creo rotundamente que sí y de hecho nuestra agencia acabará en un crecimiento y volúmenes de primas superior a la de los ejercicios 2018, 2019 y 2020. Los dos acontecimientos extraordinarios que estamos viviendo como la pandemia y la erupción del volcán Cumbre Vieja ha creado una conciencia del riesgo al que nos exponemos en todos los ámbitos que antes no existía con tanta claridad.

Ya este año 2021 el negocio asegurador, de no vida, se prevé que cierre el ejercicio con unas primas superiores al 10 % a los ejercicios anteriores a la pandemia y que seguirá creciendo en

el 2022.

¿Qué proyectos tienes de futuro y como es tu empresa actualmente?

En primer lugar consolidar el negocio que tenemos actualmente a nivel nacional incluidas las Islas.

Desde la agencia gestionamos clientes tan relevantes como el Consejo General de Economistas de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, además de empresas privadas con implantación a nivel nacional, regional o provincial, empresas tan reconocidas o reconocibles como Jamones Tartessos, Cocinas Capis , Andaluza de la Vigilancia de la Salud , Atos Servicios Integrales, Clau&Paul, J.Zarrias , Refractarios del Sur,…

Recientemente me han nombrado Presidente de la Asociación de Mediadores de Seguros Onubense y me gustaría desarrollar varios proyectos proclives a que el negocio asegurador tanto del tejido empresarial de Huelva como de las instituciones públicas se quedará aquí y, no esté en manos de grandes Brokers, que al final no repercute para nada en la provincia.