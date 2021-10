La presidenta de la Diputación inaugura en El Rocío el nuevo campo de fútbol-5

La presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, ha inaugurado hoy en la aldea almonteña de El Rocío, el nuevo campo de fútbol-5 de césped con riego, ubicado en las instalaciones del Polideportivo Municipal ‘Carmen López’. Las obras han sido sufragadas en su totalidad por la Diputación de Huelva con una aportación de 60.000 euros, procedentes de la partida de Presidencia.

Con la puesta en funcionamiento de estas instalaciones, ha señalado la presidenta de la institución provincial, “reiteramos nuestro compromiso con los pueblos de la provincia, y en este caso con las aldeas, garantizando que todos los ciudadanos y ciudadanas de esta provincia cuenten con unos servicios básicos. En este caso, este nuevo campo de fútbol pone de manifiesto el compromiso tanto de la Diputación como del propio ayuntamiento de Almonte por el deporte, por los hábitos saludables y por las necesidades que demandan los vecinos y vecinas de El Rocío”.

María Eugenia Limón ha asegurado que “una aldea como El Rocío tiene que contar con estos servicios básicos, tanto en materia deportiva como cultural, social, etc, para que sus vecinos y vecinas no tengan que trasladarse a otro territorio. Y ese es uno de nuestros compromisos en esta legislatura, que los habitantes de las aldeas se queden en el territorio”. Por eso, ha añadido la presidenta, “actuaciones como ésta, propician que los vecinos y vecinas de estos pequeños núcleos de población cuenten con infraestructuras para desarrollar sus actividades, en este caso la práctica deportiva y no necesiten desplazarse”.

Por su parte, la alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano, se ha mostrado “satisfecha por poder inaugurar este campo de fútbol que viene a agrandar la oferta que desde El Rocío se ofrece a la ciudadanía y que contribuye, junto a otras iniciativas que se están poniendo en marcha, a evitar la despoblación y a consolidar el número de personas que viven en la aldea”. Asimismo, ha expresado su agradecimiento a la Diputación, puesto que, como ha señalado, “esta obra se ha financiado al 100% gracias a una subvención otorgada por este organismo y, además, ha sido realizada por una empresa almonteña”.

La Diputación de Huelva anunciaba la semana pasada y a través de su presidenta la puesta en marcha del denominado Plan Activa Aldeas que, en el presupuesto 2022 de la Diputación, contará una partida para poner en marcha un plan de acción de actividades y medidas que contribuyan a la dinamización social del territorio. Según la propia María Eugenia Limón, “necesitamos frenar la despoblación y con este tipo de iniciativas ayudamos a quienes quieren seguir viviendo en nuestras aldeas y a que los niños y niñas de esas aldeas, tengan un futuro en ellas”.