EN 100 PALABRAS

14.000 palabras

Si no me equivoco, con estas cien palabras fueron un total de 140 las veces que me asomé a esta ventana para contaros mi punto de vista sobre los temas más variopintos, asuntos que nos ocupaban el día a día y todo en tan solo 100 palabras (más o menos acertadas).

Hoy, más de dos años y más de 14.000 palabras después, por motivos exclusivamente personales, necesito tomarme un respiro.

Y no, estas 100 palabras no son una despedida, son más bien un hasta pronto.

Y solo estas palabras podían ser las últimas de esta temporada: MIL GRACIAS A TODOS.