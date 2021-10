Sebastián Cruzado ‘Chano’: “Mi debut con la Selección Española, fue mi peor día como profesional”

Se acerca hoy por esta tribuna publica Sebastián Cruzado “Chano”, de los pocos jugadores de fútbol onubense que han vestido la camisola de la Selección Española absoluta.

Nuestro invitado empezó a darle sus primeras paradas al balón en el Olimpic Onubense. Como profesional jugó con el Real Betis Balompié desde el año 1986 a 1991. En 1991 fichó por el Club Deportivo Tenerife, equipo en el que jugó hasta la temporada 1998-1999. Posteriormente fue al Benfica de Lisboa, con el que disputó las temporadas 1999-2000 y 2000-2001 y donde se retiró.

Jugó 446 partidos en Primera en los equipos: Real Betis Balompié, Club Deportivo Tenerife y Benfica.

Actualmente, ejerce de entrenador en las categorías inferiores del club donde saltó a la fama, el Real Betis Balompié.

Como reseñaba anteriormente, fue internacional con la selección española en una ocasión en el Estadio Heliodoro Rodríguez López el 9 de febrero de 1994 ante Polonia, donde el equipo entrenado por Javier Clemente empató a uno.

Chano, al que todos los años le tengo que recordar el día de su onomástica, es una persona cordial, observador, guasón, optimista, sociable, alto sentido de la amistad, empático…. Y desde luego, muy “güenagente”

Cuando me pongo en contacto con nuestro invitado para realizar esta entrevista, acepta y este es el resultado de una amena charla donde ha dejado constancia de su amor por el deporte rey, aunque él hubiese sido feliz habiendo estudiado bellas artes.

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R.- Como algo que nos ha llegado de repente y, haciendo un símil con el fútbol, nos ha pillado en fuera de juego, sin saber cómo había que gestionarlo. Personalmente me pareció exagerado lo que se vivía en China cuando veíamos las calles vacías y todos los chinos con marcarilla, pero aquí estamos con las mascarillas puestas todavía, cuando jamás pensé que ese escenario pudiera acontecer en nuestro país, tal vez, en películas.

En mi caso, que tengo que viajar para ver a partidos en directo, no ha sido fácil. Muchos impedimentos y restricciones, según la comunidad. Al final nos hemos tenido que conformar con verlo por video. Parece, que todo ha pasado y podemos ahora, vivirlo con casi la normalidad pre-prepandemia.

P. – ¿Crees que durará mucho esta pandemia?

R. – Afortunadamente la situación se ha normalizado, pero entiendo que es algo con la que llegaremos a convivir, como la gripe. Nos iremos vacunando temporalmente y seguro que saldrán nuevos medicamentos que combatirán más eficazmente el virus.

P. – ¿Cómo cambiará la vida tras la pandemia y sobre todo el mundo del fútbol?

R. – Poco a poco los estadios se van llenando y para el mundo del fútbol es algo que necesitábamos recuperar. No se puede entender un partido de fútbol sin el aliento de la afición. Es importante que todo vuelva a la normalidad, que la gente puede tomarse un bocadillo en el descanso, que pueda animar, que pueda compartir en las gradas, que pueda cantar y, en general, que puedan disfrutar de todo lo que ofrece un encuentro de fútbol.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – No por mí, pero he estado preocupado por otras personas más vulnerables que estaban cerca de mi entorno. He sufrido la pérdida de personas muy cercanas y al final nos hemos dado cuenta que este virus no es lo que pensábamos al principio y que tenemos que estar alerta y precavidos.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro y que haces en la actualidad?

R. – El futuro siempre es incierto, pero de momento, me centro en mi actual trabajo en el departamento de captación del Real Betis, que vengo ejerciendo desde hace unos 5 años, haciendo el seguimiento de jugadores sub23 en las categorías de 1RFEF y 2 RFEF.

P. – ¿Qué significa para ti haber sido futbolista de élite?

R. – Después de haber vivido una etapa como jugador profesional, siento que ha sido un periodo de mi vida donde he disfrutado mucho, que va unida a un gran sacrificio, y en cierta manera, he podido conseguir algunos objetivos, pero que la vida continúa después y hay que comenzar a hacer otras cosas.Tengo la suerte de poder seguir vinculado a lo que es mi mayor pasión y espero que pueda seguir así todo el tiempo que posible.

P. – ¿Cuáles son tus mejores y peores recuerdos como profesional del fútbol?

R. – Mis mejores recuerdos van relacionado con partidos donde el resultado ha tenido trascendencia y que aún se sigue recordando, como los encuentros con el Real Madrid, en la última jornada de dos ligas consecutivas, donde había en juego el campeonato de liga y donde, en uno de ellos, nosotros, no jugábamos un puesto en Uefa. Algunas eliminatorias de Uefa épicas, con remontadas y donde llegamos hasta una semifinal. También me ha tocado vivir descensos de categoría, pero el día donde se unieron lo mejor y lo peor, fue en el debut con la Selección Española, donde antes de entrar en el campo Javier Clemente me comunica del fallecimiento de mi padre. Alegría y tristeza al mismo tiempo. A pesar de decidir jugar como homenaje hacía él, poco me importaba lo que pudiera acontecer en el partido. Fue mi peor día como profesional.

P. – ¿Cuáles han sido tus referentes dentro del mundo del fútbol?

R. – Mi primer referente fue Johan Cruyff, pero, principalmente, porque me tocó vivirlo cuando comenzaba a dar los primeros pasos en el fútbol y, porque se convirtió en un gran líder dentro y fuera del campo. En su momento era un jugador referencia en el que se apoyaba todo su equipo. Después siguió Maradona, con su gran personalidad y calidad en sus botas. De los referentes recientes, me quedo con Xavi e Iniesta, por su gran influencia y control sobre el juego de los equipos donde jugaron.

En cuanto a los entrenadores, he tenido muchos, y de todos se aprende y sacas conclusiones, tanto de lo positivo como de lo negativo. Podría hablar de mi primer entrenador, Martín Fernández, un apasionado del fútbol, que me entrenó hasta mi etapa de juveniles y de Luis del Sol, conocedor de las entrañas del fútbol y el que me dio la oportunidad de debutar en primera división. También el tandem Jorge Valdano-Angel Capa, nos hizo cambiar la mentalidad en el comienzo de una etapa muy exitosa e importante en el CD Tenerife.

P. – ¿Hay que salir de Huelva para triunfar en el fútbol?

R. – La realidad es que es complicado mientras los equipos de la provincia se encuentren en categorías no profesionales. Por lógica, cualquier jugador que destaque va a querer estar en clubes donde pueda tener mayores posibilidades de progresar y de dar el salto. De todas formas siempre el pez grande se come al chico.

Pienso que tarde o temprano el Recre volverá a la categoría profesional y habrá mayores opciones para que los jugadores de cantera puedan motivarse y soñar con debutar en el equipo de su tierra.

P. – ¿Qué necesita el Recre para despegar de una vez?

R. – Es difícil saberlo, pero tenemos que ser consciente que no somos una provincia extensa en habitantes. Se necesita que los equipos de la provincia estén en categorías donde la competitividad sea mayor si queremos que los jugadores crezcan. Muchos equipos se mueven en categorías locales, dentro de la provincia. el Recreativo, que es el equipo referente e históricamente más importante de la provincia, ha tenido demasiados altibajos, sin llegar a tener una estabilidad donde poder trabajar con tiempo los proyectos que se comienzan y, es necesario que consiga volver a las categorías profesionales.Todavía quedan por solucionar problemas económicos para poder centrarse en la propia gestión de lo deportivo y llevar al Decano al lugar que le corresponde para servir de referente a todos los chavales de la provincia de Huelva. Después estaría la preparación de los entrenadores de fútbol base, que afortunadamente va mejorando para poder formar a los jugadores adecuadamente. Quizás sea el aspecto más importante si queremos que los niños aprendan a entender el juego y, a tomar buenas decisiones cuando están dentro del campo, y no sólo a pasarse el balón.

P. – ¿Qué es para ti Huelva, qué recuerdos guardas de tu niñez y qué soñabas ser de mujer?

R. – Para mí, Huelva sigue siendo la ciudad donde pasé la etapa más feliz de mi vida, mi infancia y adolescencia, y además, en una época donde no teníamos nada que no fuera lo necesario, y donde la inventiva era nuestra fuente de inspiración y entretenimiento.

Aprendí ciertos recursos y habilidades, sin saberlo, tan sólo jugando en la calle. Siempre me he sentido orgulloso de ser onubense y de ser embajador de Huelva, con sus virtudes y sus defectos. Ahora resido en Sevilla, pero siempre encuentro el momento para acercarme y estar con la familia y amigos.

Nunca tuve claro lo que quería ser de mayor, es más, creo que fue algo que mientras crecía, más traumático se iba haciendo. Ante ésta indecisión, la salvación fue mi pasión por el fútbol, aunque jamás pensé en que llegaría a ser profesional. Mi primer objetivo fue intentar jugar en tercera división. La cuestión era tratar de mejorar, tener fe, paciencia, pensar en lo inmediato y estar preparado si llega tu oportunidad.

Entré en varias Universidades en el momento que empecé mis primeros pasos como futbolista profesional, pero tuve muchas dificultades para estar dedicado y concentrado al 100%. Nunca pude comenzar la que más me atraía, que era Bellas Artes. Bueno, pero nunca es tarde.

Chano, que me ha encantado estar este ratito de charla contigo. Me alegro que estés disfrutando con tu actual trabajo y te deseo como bien sabes todo los éxitos del mundo y, como tú mismo dices, estás a tiempo de poner manos a la obra y a pegarle fuerte a las bellas artes.