El ‘pichichi’ del Recreativo era un descarte de Alejo y Gallego en verano

Ver para creer. El máximo goleador del Recreativo de Huelva en lo que llevamos de temporada, nunca debió jugar con los albiazules en la Tercera RFEF. Al menos eso era lo que pensaban Dani Alejo y Alberto Gallego, quienes descartaron a Víctor Barroso el pasado verano por la sencilla razón de ser uno de los integrantes de la peor plantilla de la historia del Decano del Fútbol Español.

Pese a que le mostraron la puerta de salida, el futbolista onubense se agarró a su contrato y a la fe en sus capacidades. Y ha demostrado al director deportivo y al entrenador del Recre cuán equivocados estaban. “Tenía claro que debía trabajar y en eso me centré. No quise escuchar nada, sólo trabajar. Y afortunadamente las cosas me están saliendo“, ha indicado el mediapunta.

Modificar su fútbol

Para convencer a Alejo y Gallego, Barroso ha tenido que modificar su fútbol. Sigue siendo un jugador exquisito con la pelota y con un maravilloso golpeo a balón parado. Pero también ha ampliado su radio de acción en el campo y su capacidad de tapar espacios y trabajar en defensa. Ya no es un extremo. Ni siquiera un mediapunta. Ahora, si es necesario, juega hasta de mediocentro.

Todos salen ganando

Con el cambio todas las partes han salido victoriosas. El Recre ha ganado un jugador tan determinante como polivalente, con el que no se contaba en la pretemporada. Y Víctor Barroso vuelve a ser feliz en el equipo de su vida, algo que se le había negado en las últimas campañas. De momento, lleva tres goles en su haber. ¿El tope? Ni él mismo lo sabe. Es un futbolista que no tiene límites.

