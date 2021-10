Martín De Pablos: “Estoy muy orgulloso de haber formado parte del Decano del fútbol español”

Es todo un honor que se acerque hoy por esta tribuna pública el doctor José Luis Martín de Pablos, al que conozco desde mediados de los años 80 y con quien siempre tuve una gran sintonía, y es que hay cosas que unen, ¿a que si, tocayo?

R. – Mi hogar. Donde se me acogió, trabajé, formé familia. Y donde me quedé.

P. – ¿Se puede ser Recreativista y Sevillista?

R. – Claro, que sí. Hay multitud. Tú y yo somos ejemplos. No hay que escuchar a los extremistas, ni de unos ni de otros. Es como cuando se escucha, “es que los sevillanos…” pero vamos a ver, que somos como primos hermanos. Infinidad de onubenses tienen familiares sevillanos y viceversa.

P. – ¿Fué tu padre el primer presidente de la mítica Peña ‘Al Relente’ del Sevilla?

R. – Cierto. Mi padre fue socio fundador y primer presidente de la peña emblemática del Sevilla. Curioso es el nombre de la peña. Mi padre me contó que antes de formarse como tal, un grupo de sevillistas se reunían en la calle Sierpes delante de la puerta del Círculo Mercantil y lo hacían hasta altas horas de la madrugada, ‘al relente’. Como es lógico en mi casa se respiraba sevillismo y recreativismo.

P. – ¿Y recreativismo? Explícame.

R. – Antes de mi incorporación al club hubo un familiar que jugó en el Recre. Un hermano de mi madre lógicamente tío carnal mío. El Sevilla lo cedió y fue portero del equipo. Javier de Pablos. Javier, de nombre futbolístico. Era joven cuando estuvo aquí, 19 años, pero dejó buen recuerdo. Ocurrió, que el día de mi presentación a la plantilla en el vestuario del antiguo Colombino, cuando el presidente Martínez Oliva dijo mi nombre, se escuchó, ¿De Pablos? aquí hubo un futbolista con ese apellido, sí contesté, es mi tío. Fue Pancho, el inolvidable masajista del Club, el que hizo la pregunta. Debió tener buena amistad y recuerdo de mi tío que para mí fue como si me hubieran echado agua bendita ese primer día. Me sentí como en mi casa todo el tiempo que pasé en el equipo.

P. – ¿Qué jugadores te han impresionado?

R.- Esta pregunta es muy amplia, la respuesta será muy personal. Y se merece una contestación amplia también. Te voy a contestar; primero, como aficionado al fútbol en general y segundo, como recreativista también, pues creo que a la afición del Recre le puede parecer bien lo que diga en éste medio de nuestra provincia.

Como futbolista, el mejor que yo he visto ha sido Maradona. Mira José Luis, yo iba cuando podía a ver los partidos de Maradona en el Sevilla pero iba a verlo desde el calentamiento. Mi colega Antonio Leal Graciani, médico del Sevilla, excelente persona y extraordinario profesional, con el que tuve una magnífica relación, me dijo que cada vez que pudiera fuera a ver al jugador, pero desde que saliera al césped, no solo los partidos. Era un auténtico espectáculo. Ver a Maradona en los rondos de calentamiento, resultaba increíble todo lo que hacía. Esa es la palabra. Increíble. Y Messi. En un nivel “algo menor, no mucho, pero distinto”. Numéricamente del 0 al 10. A Maradona le daría un 11 y a Messi un 10’75.

Y en el Recre, la respuesta la voy a dar no solo por las virtudes futbolísticas (éstas sobre todo, pero también por otras cualidades, como saber estar, empaque, calidad humana, empatía, lo que transmitían, recreativismo, corrección, etc…)

Muchos merecen ser nombrados pero no terminaría y todos tienen mi respeto, pero como me he comprometido a responder, diré: Futbolista Extranjero: Han estado aquí dos de una calidad enorme. Uno de los que voy a nombrar resultará sorpresivo. El primero, Luzardo (creo que muchos estarán de acuerdo) y después, Baumgartner. El austríaco, no tuvo aquí la suerte que se merecía, pero yo veía los entrenos, no solo los partidos. Porterazo.Nacional: Enrique Lora. No hay palabras. Locales: Joaquín y Antonio Zambrano. ¡Vaya dos delanteros! Qué lástima que no llegaran donde por sus cualidades merecieron, y, desde luego Isabelo Ramírez, pelotero imperial desde el centro del campo hacia atrás. Enorme su trascendencia y presencia. Auténtico embajador del Recre.

Y canterano que resumía todos los valores blanquiazules, Miguel Ángel del Pino.