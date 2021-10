‘Smart Turismo Lepe’ aparece en Google después de ser ‘invisible’ durante más de cuatro años

Los proyectos de gobernanza digital se han convertido en una baza electoral y un reclamo de primer orden desde hace más de una década en la provincia. Los gestores políticos, conscientes de la inyección de capital que en muchos casos suponen estos planes, se lanzan a ofrecer a sus votantes ‘aldeas digitales’ hechas a la medida de las grandes urbes.

En estos intentos, sin embargo, olvidan incluir elementos de control público de calidad que evalúen si los proyectos logran sus objetivos iniciales o si tienen la suficiente repercusión en la ciudadanía como para justificar su inversión.

El caso del proyecto ‘Smart Turismo de Lepe’ se ha convertido en un paradigma sobre cómo un proyecto en apariencia bien diseñado y que logra fondos europeos para su implementación, resulta inútil a la ciudadanía a causa un error técnico en el que nadie reparó.

El proyecto ‘Smart Turismo de Lepe’ fue aprobado por el consistorio en junio de 2017 en el marco de la Agenda Digital como uno de los primeros proyectos de Ciudad Inteligente de España. Desde un punto de vista estratégico, el plan estaba perfectamente ejecutado. El objetivo era posicionar la marca del municipio como una de las primeras del Estado en el sector turístico y atraer visitantes tanto del mercado nacional como extranjero. Para lograrlo, el proyecto fue dotado inicialmente con más de 200.000 euros provenientes de los Fondos europeos FEDER de los cuales, el 80% correspondían a la financiación y gestión de Red.es, un entidad estatal dependiente de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y dedicada a la convergencia digital con Europa.

La ilusión digital duró exactamente cuatro años y medio hasta que Jaime Gómez-Obregón, un conocido hacktivista e ingeniero digital, explicó desde su perfil en Twitter por qué el proyecto más ambicioso del turismo lepero no era más que papel mojado. Al igual que sucedía con los aeropuertos sin aviones, la gran infraestructura digital que se levantó en 2017 para albergar el ‘Smart Turismo Lepe’ no tuvo ninguna respercusión ciudadana. Según explica Gómez-Obregón la página web, diseñada para servir de página de aterrizaje y liberar visitantes (y potenciales clientes de la marca), no estaba indexada en los motores de búsqueda de Google por lo que pasó 54 meses invisible en la principal red de búsqueda.

La razón, según explica el ingeniero, es un fallo en la programación de la página. El fichero “robots.txt”, encargado de lanzar la orden a Google para que este reconozca la página al buscar palabras como “turismo” o “Lepe” en su buscador, estaba programado para hacer justo lo contrario, es decir, para que la página no apareciese como un resultado.

Durante todos estos años la iniciativa al completo, planteada inicialmente según el Ayuntamiento como “una herramienta para conseguir bienestar social y económico de los ciudadanos” se ha convertido en uno de los mayores fiascos y despilfarros digitales recientes. Solo los datos de las descargas, con menos de cien en cinco años en las principales tiendas online, podían haber hecho saltar las alarmas a los responsables digitales del proyecto si dicho proyecto hubiese contado con los recursos de análisis de repercusión suficientes para ello. La situación, lejos de afectar únicamente a la página digital de turismo, era extensiva también a la web del Ayuntamiento y a todas aquellas que tuvieran relacion con ella por lo que la inversión inicial era superior a la destinada por los fondos europeos.

La era del tecnoalarde

El activista cántabro va más allá y reporta que la situación de Lepe no es excepcional y que son numerosas las instituciones en España que, con dinero público, se lanzan a diseñar soluciones digitales para sus ciudadanos que, una vez puestas en marcha, no son ni eficientes ni sostenibles. “Si la gente no las usa es porque han ‘resuelto’ un problema que nadie tenía. Han partido de la solución -tecnología y dinero público- y luego han buscado qué hacer con ello”, explica. “Es la era del tecnoalarde y la rueda de prensa smart”, considera.

Desde el Ayuntamiento de Lepe confirman que el problema técnico que impedía a los usuarios y potenciales visitantes acceder a la web desde los diferentes buscadores ya está solucionado, sin embargo, no aclaran si se han depurado responsabilidades políticas o técnicas por los cuatro años y medio que el proyecto se ha mantenido invisible y por tanto se han dejado de recibir visitantes. A través de una nota, Diario de Huelva ha podido conocer que el consistorio considera que el proyecto estaba “correctamente ejecutado” y que “se siguieron todos los pasos requeridos tanto de la normativa como del Ministerio”. A pesar de ello, el Ayuntamiento valora el proyecto como “mejorable” de cara a los próximos años.

Para Gómez-Obregón a pesar de la enmienda técnica, las conclusiones están claras: “La primera es que las inversiones TIC que no resuelven el problema de nadie, a nadie le importan. Solo así se entiende que en cuatro años nadie en el municipio se haya dado cuenta de los flagrantes defectos de un proyecto que anunciaron como ‘imprescindible’: uno oferta turística invisible en Internet, un buscador que no funciona y una ‘app’ que nadie descarga”, declara.