Arjona desvela la intrahistoria del dudoso penalti pitado al Recre

El primer ‘pinchazo’ del Recreativo de Huelva –pues el empate en el feudo del Ciudad de Lucena era un resultado lógico-, ha venido acompañado de cierta polémica arbitral. El Conil igualó al Decano con un dudoso penalti. Una pena máxima que, según desvela Adrià Arjona, el colegiado Vázquez Tovar no iba a señalar en principio.

“La verdad es que no vi la jugada porque me tapaba un futbolista. Pero sí puedo decir que el arbitro dijo ‘no, no, no, sigan’ y de repente pitó. Si luego dice que es penalti, no podemos hacer nada más. Hay que seguir trabajando, esto es fútbol“, se lamenta el mediapunta albiazul, sin querer cargar demasiado las tintas sobre el juez.

Cambio de sistema

Más allá del posible error arbitral, el atacante del Recre defiende “que merecimos mucho más. En la primera parte desplegamos un juego muy bueno, pero no tuvimos mucho acierto. En la segunda mitad, ellos cambiaron el sistema, nos igualaron y tuvimos más dificultades“, concluye.

-LA SÉPTIMA JORNADA

Rota – Ceuta B (1-0)

Gerena – Córdoba B (2-1)

Los Barrios – Pozoblanco (3-1)

Antoniano – Utrera (2-2)

Cabecense – Ciudad de Lucena (1-2)

Conil – Recreativo de Huelva (1-1)

(1-1) Puente Genil – Cartaya (1-0)

Xerez CD – Tomares (3-0)

Descansa: Sevilla C

–ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN

Gerena: 16 puntos (con un partido menos) Recreativo de Huelva: 14 (con un partido menos) Utrera: 14 Xerez CD: 13 (con dos partidos menos) Sevilla C: 13 (con un partido menos) Córdoba B: 11 Ciudad de Lucena: 10 (con un partido menos) Los Barrios: 10 Puente Genil: 7 Cartaya: 7 Ceuta B: 7 Conil: 6 (con un partido menos) Antoniano: 6 (con un partido menos) Pozoblanco: 6 Rota: 5 (con un partido menos) Tomares: 4 Cabecense: 3

*El primero sube directamente a la Segunda RFEF. Del segundo al quinto clasificado juegan el ‘play-off’ de ascenso. Descienden los tres últimos.