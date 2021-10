Carlos Troncoso: “El año que viene estaré inmerso en el rodaje del documental sobre William Martin”

TV y cine. Fue durante una beca de 6 meses en la Universidad Católica del Uruguay, en 2003, donde comenzó a experimentar con pequeños cortos de ficción junto con los compañeros de clase y, de este modo, a acercarse a los aspectos técnicos de la profesión cinematográfica y a la sensibilidad de la creación audiovisual. Después de un Máster en Culturas Árabe y Hebrea en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada y de trabajar en gabinetes de comunicación institucional y prensa escrita en España, en 2009 emigra a Londres al Hispanic Research Centre de la Universidad de

Roehampton. Allí conoce a la Dra. Isabel Santaolalla, directora del Centro y madrina de su primer documental, ‘Algo más que una pasión’.

Esta pieza sobre el origen del fútbol femenino en España y Europa comienza su proceso de preproducción bajo el respaldo de esta Universidad durante los JJ.OO. de Londres en 2012. Es entonces cuando surge la iniciativa de obligada necesidad de fundar La Perla Films S.L, que nace como empresa familiar, estrechamente ligada a los orígenes de ‘Algo más que una pasión’, con el propósito de sustentarlo y dotarlo de solidez, cubriendo los requisitos legales y estructurales obligatorios para una pieza audiovisual documental de esta dimensión, coproducida por RTVE.

En 2013, y paralelamente a ‘Algo más que una pasión’, produce ‘Una vez érase’, cortometraje de ficción dirigido por Esteban Magaz y exhibido en festivales de la India, Colombia, Venezuela y España. Y ya en 2015 el documental dedicada al fútbol femenino gana la Biznaga de Plata “Afirmando los derechos de la mujer” en el Festival de Málaga, y es Premio del Público en el Festival de Islantilla Cinefórum, además de ser seleccionado en distintos festivales de España y Sudamérica.

En estos momentos se encuentra con la distribución en festivales de su última producción documental, ‘En la ruina’, que ya se ha exhibido en festivales de Uruguay y España, y que en estos momentos opta al premio del jurado en el Festival Internacional de Cine Arqueológico de Castilla y León. Actualmente trabaja en la producción de un nuevo largometraje documental sobre el misterio de William Martin: The man who really was.