Rafael Núñez: “Hoy hace 45 años desde que empecé a trabajar en el Agmanir”

Se acerca hoy por este escaparate público Rafael Núñez García, o lo que es lo mismo “Rafa el del Agmanir”, a quien conocí a finales de los años 70, cuando fue de juez de línea a un partido de Isla Cristina, y a quien tuve que sacar del campo de fútbol en mi coche, pues había algunos aficionados que no estaban muy de acuerdo con las veces que había levantado el banderín. Posteriormente hemos tenido muchas conversaciones futboleras en Huelva, donde nuestro invitado de hoy defiende sus teorías balompedicas con mucho convencimiento y la verdad es que sabe bastante de los entresijos del deporte rey.

Rafa que nació el 18 de abril de 1960, es un currante nato, de hecho a los doce años empezó a trabajar en bar Hispanidad y el 16 de octubre de 1976 inició su singladura profesional en el popular bar Agmanir de nuestra capital estando como jefe a Manuel Rodríguez, el único que ha tenido, hasta el 15 de agosto de 2014 que se hizo cargo de dicho establecimiento hostelero como propietario y ahí sigue, al pie del cañón después de 45 años. Vamos que Rafa forma parte del paisaje del centro de Huelva.

Casado con Cinta Gómez Vázquez son padres de dos hijas Ana y Cinta Nuñez Gómez de 29 años y 27 respectivamente.

Después de tantos años detrás de la barra de un bar, seguro que podría escribir un libro de situaciones y vivencias, no en vano su profesión es toda una fuente inagotable de ello precisamente.

Cuantas personas no se habrán “confesado” con Rafael en momentos puntuales, contándole penas, alegrías, problemas, confidencias….

Pero vamos a lo que nos interesa, a conocer la opinión de nuestro protagonista de hoy, y cuando lo llamo para proponerle entrevistarlo, se encuentra en Barcelona, pero acepta del tirón y este es el resultado de un ratito de charla amena y entrañable:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Uff. Esto no se esperaba nadie, la situación de la pandemia es bastante complicada, además yo lo he pasado mal con mucho miedo y mucha preocupación pero esperemos mejorar.

P. – ¿Crees que durará mucho esta pesadilla?

R. – Espero realmente que no dure mucho más, que vuelva la normalidad, que será muy distinta a la antigua vida que teníamos…

P.- ¿Entonces no entiendes que puede cambiar la vida?

R. – Yo creo que el ser humano se acostumbra a todo, iremos con más preocupación, pero iremos a todos lados. De hecho ya se está viendo que se hace una vida muy similar.

P. – ¿Realmente has pasado tanto miedo como me has dicho antes?

R. – ¿Quién no ha pasado miedo? Yo si lo he pasado, por mi y por mi familia y mis amigos.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro?

R. – ¿Proyectos para el futuro? Muy sencillo, seguir luchando el tiempo que me quede, como lo hago todos los días durante 50 años. Por cierto, ¿cuando va a salir publicada esta entrevista? (le digo que el sábado) Jajaja pues te voy a dar un dato. Ese mismo día hace 45 años entré a trabajar en el Agmanir, el 16 octubre de 1976. Fíjate que coincidencia.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu etapa como futbolista y árbitro?

R. – Muy buenos, conocí a muy buena gente, tanto en el colegio de árbitros como en los equipos de fútbol. Una época sensacional de mi vida.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu vida profesional?

R. – Dedicado a la hostelería desde los 12 años con mi tío Manuel García Silva, en el bar Hispanidad, un niño, me ponía una caja para llegar al mostrador.

P. – ¿Qué tiene el Agmanir que tanto gusta a los onubenses?

R. – El Agmanir está claro que tiene algo que gusta y espero que siga gustando mucho tiempo más. Sus tapas el servicio de camarero, su rapidez…

P. – ¿Cuál es la tapa estrella?

R. – Bueno, no sabría por cuál decidirme, pero está claro que cada cliente tiene sus tapas preferidas, pero de las más solicitadas están los huevos de chocos, las castañuelas, el montadito de aguja, la presa, el jamón, los fritos, los platos elaborados… Vamos, todas las tapas son riquísimas.

P. – ¿Qué necesita Huelva para despegar de una vez?

R. – Para mi, Huelva creo que necesita el AVE…, mucha más limpieza en las calles, mejores infraestructuras en las playas. Yo estoy como bien sabes en contacto directo con muchas gentes y a mi se me quejan mucha gente de la poca información que encuentran de la provincia.

P. – ¿Qué significa Huelva y el Recreativo para ti?

R. – Para mi Huelva y el Recre es lo más grande soy CHOQUERO por los 4 costados y recrativista al máximo.

P. – ¿Qué diferencia encuentras entre el fútbol actual y el de tu época?

R. – Te voy a responder en el de las categorías regionales. Antes jugaban por afición a su pueblo, hoy todo por dinero, antes mucha más fuerza y física, hoy más técnica.

P.- ¿Eres partidario del VAR?

R. – No soy partidario del VAR. La prueba está que también se equivocan y si no, que pregunten por el Francia – España de hace unos días.

P. – ¿Qué jugadores de fútbol te han impresionado más?

R. – Son muchos, pero a mí encantaban José Eulogio Garate, del Atlético de Madrid, también Laudrup y Baresi. El olfato goleador de Hugo Sánchez y desde luego Emilio Viqueira y el año de Santi Cazorla en el Recreativo de Huelva.

P. – ¿Qué opinión del Recre actual?

R. – Lo del Recre es muy difícil. Estar en tercera de la, RFEF, nadie nos lo esperábamos, pero con esta afición y esta directiva que parece que tienen la cabeza sobre los hombros, podemos conseguir grandes cosas.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Recuerdo los partidos de fútbol en la calle, después los partidos con el Olimpic y con el Peñarol de juvenil. Soñar soñaba muchas cosas, pero la medicina siempre me gustó, pero no pudo ser, mi padre cayó malo cuando yo tenía 12 años. Murió el mismo día de mi jura de banderas con 20 años y nos dejó con 4 hermanos chiquititos.

Rafa, enhorabuena por esos 45 años en el Agmanir, y que sean muchos más.