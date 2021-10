Fertiberia detiene la producción en Palos de la Frontera durante octubre y noviembre

El sector de Empresa Privada del sindicato CSIF ha mostrado su preocupación por la evolución en los precios de la energía y teme que la fuerte subida de la electricidad provoque efectos directos sobre el empleo. Desde el sindicato, se ha exigido a las empresas que los costes de la subida de las materias primas no repercutan sobre las plantillas y que esta crisis no sea la excusa para realizar ajustes laborales.

Esta denuncia se ha producido tras el anuncio de Fertiberia de realizar un paro técnico durante los meses de octubre y noviembre en su factoría de Palos de la Frontera, precisamente ante el incremento de los precios energéticos. Este paro técnico supone que no se lleva a cabo la producción, por lo que su personal se dedica a otros servicios de mantenimiento. La situación coincide con “una subida alarmante” del precio de gas natural, materia prima utilizada por esta empresa para la fabricación de sus productos, indica CSIF.

Así las cosas, el sindicato ha lanzado la voz de alarma ante el impacto a corto y medio plazo de la subida de la electricidad y otros recursos energéticos sobre el empleo y las condiciones laborales de las plantillas en esta empresa. “Tememos que la rebaja salarial, el incumplimiento de la normativa laboral o directamente el despido, especialmente en los sectores menos cualificados, sean opciones de futuro de las empresas para mantener sus beneficios o evitar su desaparición”, ha advertido la central sindical.

Desde la organización se ha remarcado cómo “esta subida de los costes energéticos no beneficiará a las clases trabajadoras que, en el mejor de los casos, se verán obligadas a luchar por conservar sus actuales condiciones laborales. No debemos olvidar que estas compañías tienen sus ciclos productivos adaptados a sus condiciones y sectores de la manera más eficiente, con lo cual no se puede proponer a las empresas un cambio de estrategias y modelos”. Por el contrario, esta coyuntura energética provocará una subida de sus costes productivos y una reducción de su margen bruto.

Finalmente, CSIF ha urgido directamente al Gobierno central para que realice cuantas acciones estén en su mano para la bajada del precio de estos recursos, cuya subida constante afecta directamente al empleo y a la industria. “Hay que tener en cuenta no solo las plantillas de los centros fabriles, sino el de numerosas empresas auxiliares que prestan servicios, por lo que la situación socio-laboral empeoraría en cascada”, ha concluido.