Rafael Sánchez Rufo da mañana el relevo a Marcos Toti como coordinador provincial de IU

Tras cuatro años al frente de Izquierda Unida en la provincia de Huelva, marcados por “numerosas dificultades, como ha sido la pandemia, y por el intenso trabajo dedicado a tratar de resolver los numerosos retos pendientes en beneficio de Huelva”, Rafael Sánchez Rufo (Huelva, 1971) dejará mañana sábado el cargo de Coordinador Provincial de Izquierda Unida.

Sánchez Rufo se despide de la responsabilidad política que ha desempañado desde 2017, deseándole al nuevo coordinador provincial “toda la suerte del mundo y el acierto que requiere seguir luchando por esta provincia para acabar con el estado de marginación periférica y mejorar las condiciones de vida”. Marcos Toti (Huelva, 1975) ocupará a partir de mañana el cargo que deja Sánchez Rufo, al encabezar la única candidatura que se presenta a la XVIII Asamblea Provincial de IU que tendrá lugar en la Casa Colón, en la capital onubense.

“Estoy plenamente convencido de que a pesar de las complicadas circunstancias que hemos afrontado en estos años, la izquierda transformadora onubense tiene recursos para seguir luchando en defensa de la clase trabajadora, por la justicia social y para dar respuesta a las numerosas necesidades y retos pendientes que tiene nuestra provincia, para lo que resulta fundamental seguir avanzando en la imprescindible unidad que nos piden todas las personas que nos apoyan y requieren de nuestra acción política”, ha declarado Sánchez Rufo.

La despedida de Sánchez Rufo como coordinador provincial de IU no significa su adiós a la actividad política, ya que en la última Asamblea andaluza de IU, en la que fue elegido Toni Valero como Coordinador General, Sánchez Rufo se incorporó a la nueva dirección andaluza como responsable de Política Institucional. “Afronto desde hace ya algunas semanas este nuevo reto, en el que sigo aportando mi trabajo y defendiendo medidas e iniciativas, con las que no me olvido de impulsar el desarrollo social y económico que mi provincia tanto necesita”, señala Sánchez Rufo.

Sánchez Rufo es funcionario de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y se vinculó desde muy joven a la Asamblea local de IU de su pueblo, Aljaraque. En numerosas ocasiones ha formado parte de las candidaturas de IU en las Elecciones municipales en Aljaraque, siendo concejal de este municipio durante doce años. De 2007 a 2011 formó parte del gobierno local de Aljaraque como primer teniente de alcalde y concejal delegado de Urbanismo. También ha sido portavoz de Izquierda Unida en la Diputación Provincial de Huelva de 2007 a 2015, además de haber ejercido como responsable de Organización de IU cuando Pedro Jiménez era coordinador provincial. Desde mañana será ex coordinador provincial de IU tras haber cumplido un mandato al frente de la organización.