Soledad Mora: “Siempre me encontrarán en la defensa de los derechos de las mujeres”

Se acerca hoy por esta ventana pública, Soledad Mora Abril, a la que conocí allá por los años 90, cuando era requerida por media Huelva a la hora de organizar cualquier tipo de eventos sociales, políticos, empresariales….

Diplomada en Turismo, comenzó trabajando en Catalana de Gas y Electricidad para seguir en Vosa, Empresa Constructora; Colombina de Congresos; Niebla Producciones; Mancomunidad de Islantilla; Convention Bureau Islantilla…

Durante 30 años formó parte de multitud de eventos tanto en Huelva como fuera de ella, entre los que habría que destacar entre otros a las Jornadas Agrícolas de El Monte, Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, Festival de Islantilla. Congreso Iberoamericano de Mujeres Empresarias…

Del 2005 al 2017 fue Presidenta de Mujeres Empresarias de Huelva.

Durante más de 15 años formó parte del Comité Ejecutivo de FOE, aparte, destacar la gran profesionalidad de Soledad, que es persona cordial, con don de gentes, optimista, sociable, solidaria, muy de Huelva, trabajadora, comprometida…

No podía faltar esta mujer a esta sección de entrevistas en tiempo de pandemia, por lo que la llamo para charlar un ratito y confeccionar este trabajo periodístico y este es el resultado:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – La situación es de extrema gravedad a nivel mundial. El ser humano ha vivido situaciones muy difíciles a lo largo de su historia, pero lo que la diferencia de esta es que lo hemos tenido que asumir y actuar rápidamente y como el carácter mundial de la epidemia y que no todos hemos podido hacerlo de la misma forma. Con ello me refiero a que hay y ha habido personas más vulnerables por su situación socio laboral, cuestiones demográficas o simplemente por desconocimiento intrínseco de su habitad.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida tras la pandemia y, especialmente, en Huelva?

R. – No estoy muy segura. Habrá personas que sean capaces de sacar enseñanzas y conclusiones sobre lo mal que hemos gestionado nuestra vida, nuestras costumbres y formas de relacionarnos y otras que no. Yo soy optimista creo que vamos a valorar y distinguir los aspectos más importantes de la vida a la vez que prevenir otras situaciones que se nos pueda presentar al ser humano. Un ejemplo lo tenemos hoy en la gestion del fenomeno natural de la isla de la Palma.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Miedo por los que me rodean.

El miedo lo he sustituido por precaución y por escuchar con atención la opinión de los científicos, médicos y personal sanitario que nos atendían y aconsejaban. También por los mensajes gubernamentales.

Afortunadamente en mi familia cuento con médicos con los que he podido dialogar en los momentos de incertidumbre. Además gracias a Dios no hemos tenido casos.

P. – ¿Cómo valoras la labor de los políticos en general ante esta pandemia?

R. – Difícil pregunta. No estoy de acuerdo con tantos enfrentamientos, deberían más que nunca buscar el consenso y en mi opinion no lo hacen.

Demasiado actores de la situación. Ni siquiera han tenido en cuenta el difícil momento que estamos pasando. Muchos de ellos no han demostrado altura política ninguna, ni respeto hacia las personas y familiares que han sufrido la enfermedad ni a sus cuidadores, los cientos de médicos y del personal sanitario que han estado en primerísima fila de la pandemia.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro y qué haces ahora?

R. – Me apasiono con el tema de los derechos y también obligaciones de la mujer en todos los ambitos de la vida y por ahí va mi futuro. Mis hijos tienen empresas y suelo aconsejarles con mi experiencia.

Sigo formando parte de asociaciones empresariales y no solo a nivel local. Y por supuesto ejerzo de abuela sin agobio y estoy orgullosa de ello.

Otro de mis proyectos es seguir viajando. Todos los años hago algún viaje dentro de mis posibilidades.

P. – ¿Qué necesita Huelva para despegar de una vez?

R. – Que la pongamos en valor exigiéndoselo a los políticos que nos representan en estos momentos. Necesitamos mejorar las comunicaciones, principalmente por ferrocarril, osea, el AVE y por supuesto unión entre todas las fuerzas politicas.

No vale solo con exponerlo en Fitur. Huelva no es solo turismo, es industria, pesca, agricultura, ganadería, folclore….

P. – ¿Qué significa para ti Huelva?

R. – Es el lugar donde he elegido vivir. Nací en Huelva aunque en los años 60 mis padres, maestros nacionales los dos, se trasladan a Sevilla para que mis hermanos mayores estudiaran en la Universidad.

Volví a Huelva en los años 80 y aquí he criado a mis hijos. En el 84 creé mi empresa “Colombina de Congresos” y durante 30 años ejercí de empresaria.

Me encanta Huelva, es mi tierra y tiene de todo, sierra, playa tradiciones y buen clima ¿para qué más? Es la tierra de mis antepasados y la de mis hijos y nietos. ES MI TIERRA.

P. – ¿Qué recuerdos guardas con más cariño de tu vida profesional?

R. – Sin duda alguna el reconocimiento y la valoración que los demás hicieron de mi trabajo, sin olvidar la gran satisfacción que supuso que se me considerara en el sector y no solo a nivel local. Trabajamos por toda España.

Fuimos referente para otras empresas de mujeres y me siento orgullosa de ello.

Como colofón de mi vida profesional fue el reconocimiento que me hizo el mundo empresarial con la entrega de la insignia de oro de la FOE en el año 2016.

P. – De las fiestas, actos sociales… que se llevan a cabo ahora en Huelva, ¿hay más glamour que antes?

R. – En mi opinión no podemos generalizar son fiestas diferentes.

Yo diría que las Colombinas han bajado su “glamour”. En cambio hay otras que han subido, Semana Santa, La Cinta y sobre todo El Rocío.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Mi niñez transcurrió felizmente entre los niños que jugaban en la Plaza de las Monjas. Yo vivia en la calle Las Monjas, hoy Tres de Agosto. En una casa antigua con Palmera (gemela a la de plaza Quintero Báez, las Tres Calles), olivo y jazmines con patio y corral donde jugabamos mis hermanos y yo todo el tiempo.

Del Colegio francés al Instituto Rábida soñando con ser maestra como mis padres, cuestion que no se cumplió porque al trasladarnos a Sevilla se me abrieron otras posibilidades y opté por Turismo.

P. – ¿Cuáles son tus aficiones preferidas?

R. – El cine, los viajes y el fútbol. Esto último, pues de “casta le viene al galgo”, me lo inculcó mi padre que fué jugador del Recreativo en los años 30/40 y directivo durante muchos años. Los domingos de mi niñez los pasaba en el Velódromo y más tarde en el Estadio Municipal.

P. – ¿Quiénes son o han sido tus referentes personales y profesionales?

R. – Por supuesto mis padres, los dos maestros de escuela como se decía antiguamente.

Más tarde, mis profesores del Centro Español de Nuevas Profesiones de Sevilla, Miguel Sánchez Montes de Oca, Nicolas Salas y Luis Uruñuela, ellos me enseñaron lo que sé del desarrollo de mi profesión de empresaria. Y por supuesto José Luis Ruiz Díaz director/fundador muchos años del Festival Iberoamericano de cine, que me dio la oportunidad de introducirme en el campo de los grandes eventos. Gracias.

P. – ¿Te gustaría añadir algo más?

En primer lugar agradecerte la deferencia que has tenido con mi persona al brindarme esta entrevista. Te deseo que obtengas muchos exitos en esta andadura.

Decirte que siempre me encontrarás en la senda del amor a Huelva, a sus gentes, a sus tradiciones y en el compromiso que adquirí en la defensa de los derechos de las Mujeres Empresarias en pro de la igualdad de representación en todos los estamentos empresariales.

Sole, me ha encantado compartir contigo este ratito de charla, verte tan optimista como siempre, luchadora y con ganas de seguir defendiendo a Huelva. Ha sido toda una gozada que hayas aceptado mi propuesta de entrevista, pues es todo un lujazo contar contigo.