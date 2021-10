Dani Sales: “Los resultados del Recreativo son casi inmejorables”

El debate sobre el juego del Recreativo de Huelva no persigue arruinar la felicidad del recreativismo por el liderato de su equipo. Ni tampoco dar lecciones a Alberto Gallego sobre cómo debe plantear los partidos. Es, sencillamente, un análisis objetivo de la realidad del último encuentro, en el que el Decano consiguió la victoria pero sin hacer demasiados méritos para ello. Y por eso es también una advertencia, pues ya se sabe que quien juega con fuego, termina quemándose.

En el vestuario del Recre, al menos de puertas para fuera, se remiten a los marcadores, que son, todo hay que decirlo, incontestables. “Sumar 13 de 15 puntos es un inicio muy satisfactorio. Hasta ahora el equipo está respondiendo bien y los resultados son casi inmejorables“, apostilla Dani Sales en la rueda de prensa intersemanal.

Su rol en el equipo

El centrocampista fue titular por primera vez en Lebrija, si bien, no está descontento con su rol en el equipo. “Te ponga o no, el ‘míster’ es muy comunicativo y siempre te está hablando y ayudándote a mejorar como jugador“, desvela. Aún así, espera repetir presencia en el once ante el Conil, donde prevé “un partido complicado. Pero vamos con la intención de ganar“, concluye.

-EL PRÓXIMO PARTIDO

Conil CF – Recreativo de Huelva (Domingo, 17.30 horas)

–ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN

Recreativo de Huelva: 13 puntos (con un partido menos) Gerena: 13 (con un partido menos) Utrera: 13 Sevilla C: 13 Córdoba B: 11 Xerez CD: 10 (con dos partidos menos) Ciudad de Lucena: 7 (con un partido menos) Los Barrios: 7 Cartaya: 7 Ceuta B: 7 Pozoblanco: 6 Conil: 5 (con un partido menos) Antoniano: 5 (con un partido menos) Puente Genil: 4 Tomares: 4 Cabecense: 3 Rota: 2 (con un partido menos)

*El primero sube directamente a la Segunda RFEF. Del segundo al quinto clasificado juegan el ‘play-off’ de ascenso. Descienden los tres últimos.