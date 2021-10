Francisco Domínguez: “Amor Marinero es un piropo a ‘la más grande’ desde Londres”

Pero vamos a conocer un poquito más a este artista que acaba de cumplir 40 años y que siente pasión por la música desde muy pequeño.

Pasa su infancia oyendo un amplio rango de estilos que oscilan desde Raffaella Carrá a Los Chunguitos pasando por las melodías del pop más comercial de Madonna. A finales de 2010, emigra a Reino Unido y se aleja de los escenarios durante 10 años. A pesar de estar fuera de su tierra, el primer confinamiento supone el detonante para romper casi una década de silencio y en marzo de 2020 publica una canción en Youtube que es muy bien recibida por el público y obtiene numerosas reproducciones en tan sólo varios días después de su publicación. Este recibimiento tan amable, invita a la grabación y posterior lanzamiento de muchas más canciones e implica el retorno definitivo a la escena musical.

Me acerco a través del móvil hasta Inglaterra para preguntarle a Francisco por este nuevo trabajo que acaba de poner en el mercado, aunque hablamos de otras cuestiones de actualidad. Este es el resultado.

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Desgraciadamente la situación que estamos viviendo en estos momentos es algo a un nivel sin precedente y que, a pesar del sufrimiento y la privación de libertad que ha supuesto, espero que sea para todos una lección de vida. Que aprendamos a valorar los pequeños momentos o ratos de felicidad que pasamos con los nuestros y nos demos cuenta que la vida es algo fugaz y no debemos dar nada por sentado.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo de la música?

En el terreno social, supongo que habrá bastantes cambios en la manera que nos relacionamos con otros. La pandemia va a suponer un antes y un después en aspectos como relaciones sociales o medidas de higiene. Hay mucha gente que aún siguen bajo el impacto de las restricciones y que encuentran dificultad a la hora de volver a la nueva normalidad.

En el terreno profesional o de empresa, la pandemia a supuesto una revolución en el sentido de que se ha demostrado que no es necesario tener una gran oficina para poder trabajar o tener una empresa de éxito. El teletrabajo ha sido uno de los grandes descubrimientos y cosas positivas de todo este proceso en el que por obligación hemos tenido que ponernos al día en tecnologías y a su vez ha abierto todo un abanico de posibilidades para empresarios y trabajadores.

El mundo de la música ha sido sin duda uno de los más castigados por la pandemia. El ocio y la cultura han sufrido y aún siguen padeciendo limitaciones de aforos y cancelaciones de eventos. Me produce verdadera admiración como algunos compañeros han sabido reinventarse y a falta de conciertos, han sabido re-direccionar su carrera a la enseñanza de sus conocimientos o incluso creando una marca de sí mismos.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Honestamente sí. El hecho de estar fuera de España, lejos de mi familia y junto con todo el desconocimiento y la incertidumbre que había en el primer confinamiento me llevaron a tener miedo por lo que pudiera pasar y, de hecho, esa preocupación fue lo que me llevó a volver a cantar. En cierto modo, sentía que había estado perdiendo el tiempo y quería dejar mi canciones, mi música, mi voz ahí reflejados.

¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces ahora?

Lanzar música de manera independiente ha abierto todo un abanico de posibilidades en proyectos futuros. Me gustaría sumergirme en otros terrenos que no sean canción ligera o la canción española y quizás adentrarme en otros estilos más pop. A corto plazo estoy considerando meterme en el estudio de nuevo y grabar algunas canciones navideñas en inglés. Este año tengo muchas ganas de Navidad.

¿Cómo es lo de irte a Londres?

En los últimos años que viví en España trabajé para un par de empresas que sufrieron directamente las dificultades económicas de la crisis y, por tanto, afectaron a mi situación laboral. Tenía un par amigos que vivían aquí en Londres y decidí aventurarme y probar suerte en Reino Unido. Viniendo de un pueblo pequeño como Gibraleón, uno se sentía eclipsado por las luces de Piccadilly Circus y quería formar parte de esa gran urbe cosmopolita. Han pasado casi 11 años desde que me enfrentara a ese reto de cambiar de país, cultura, idioma… y puedo decir que Londres ha sido y sigue siendo una gran experiencia positiva a nivel de madurez y crecimiento personal.

Acabas de editar un disco homenaje a Rocío Jurado en el 75 aniversario de su nacimiento ¿háblanos del mismo?

¡Por supuesto! Amor Marinero es el título y me gusta definirlo como un piropo cantado a Rocío desde Londres. Mi admiración por la chipionera se traslada a mis años de juventud. La versatilidad de su voz y el amplio registro artístico que tenía es algo que me ha fascinado desde siempre. Tuve la oportunidad de verla en el Foro Iberoamericano de la Rábida con un espectáculo flamenco que tenía junto a Manolo Sanlúcar y Antonio Canales.

Desgraciadamente el 75 aniversario de su nacimiento se ha visto eclipsado por otros eventos familiares de índole más privada y menos artísticos. Así que decidí tomar la iniciativa y rendir mi tributo personal celebrando su legado a modo de conmemoración precisamente en este año.

Hoy día hay una gran ventaja que se llama tecnología. Los avances tecnológicos en los últimos años han democratizado el proceso creativo y han acercado el mundo de la música a la gran mayoría de los artistas. Ya no es necesario pasar por algún casting de cualquiera de esos realities de música que están tan de moda ahora o tener el visto bueno del directivo de turno dentro de la discográfica multinacional. Esto no quiere decir que entrar en esa burbuja ya no sea una gran plataforma de promoción y marketing para cualquier artista, ya que siguen existiendo las grandes discográficas y siguen siendo muy poderosas; pero en estos momentos y gracias a la tecnología y las redes sociales, se permite y se hace más fácil el acceso a los cantantes para encontrar su hueco en este difícil mundo de la música.

¿Desde cuando te dedicas al mundo de la música?

Hace casi 20 años que empecé a cantar. Como muchos otros artistas, inicié la incursión en el mundo de la música a través de un coro rociero. Algo de lo que estoy muy orgulloso y que considero una bendición: dar las primeras entonaciones cantándole a la Virgen del Rocío. A raíz de ahí, salieron otros proyectos como el grupo de flamenco fusión Calle del Aire o cantar en la Banda Imagen Latina. La música en Huelva está muy viva, es parte de nuestro día a día, nos corre por la sangre desde pequeños. La riqueza musical que ostenta la provincia no tiene parangón a nivel nacional. Por ponerte un ejemplo, simplemente mencionar la cantidad de estilo de fandangos que poseemos nos hace únicos y nos pone en un lugar privilegiado en lo que a folklore y flamenco se refiere. Un tesoro que debe cuidarse y mimarse por parte del pueblo e instituciones.

¿Cuáles son tus mejores y peores resultados profesionales?

Como mejores resultados profesionales destacaría el hecho de haber podido participar en momentos tan bonitos como cantar en la boda de numerosos amigos y gente que aprecio mucho. Sin darse uno cuenta le pone banda sonora a la vida de esa gente en momentos de felicidad y es algo que nunca olvidan. Como peor resultado destacaría el hecho de haber estado casi una década alejado de la escena musical. Es algo de lo que ahora me arrepiento pero que sin duda ha provocado que ahora venga mucho más decidido y pleno de energía y nuevas ideas.

¿Qué necesita Huelva para su progreso?

Todos conocemos el potencial y las maravillas que ofrece Huelva. Infraestructuras que faciliten el acceso a la provincia serían de una gran ayuda para nos quite esa etiqueta de “diamante escondido”. Autovía directa de Huelva a Cádiz o la llegada del tren de alta velocidad serían un gran impulso para el turismo y a su vez el desarrollo industrial.

¿Qué significan Huelva y Gibraleón para ti?

Huelva y Gibraleón son mis raíces. El hecho de vivir fuera hacen que sientas tu tierra de un modo diferente a como lo hacen los que viven allí. Cada regreso supone un reencuentro con uno mismo y un recordatorio de la gente tan querida tengo en mi tierra.

¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

Recuerdo una niñez fantástica de felicidad y de jugar continuamente en la calle. Recuerdo esas noches de verano perfumadas de dama de noche y jazmín donde se vivía mucho más la vida en vecindad. Ahora la vida creo que se vive mucho más de puertas para adentro, especialmente en la infancia y creo que fue todo un privilegio ser de las últimas generaciones que jugaban en la calle.

Para gente que me conozca ahora de mayor será difícil de creer pero yo era un niño bastante tímido y jamás pensaba desarrollar ningún tipo de arte escénico que implicara estar en el punto de mira. Me encantaban los animales y quería ser veterinario.

¿Cuáles son tus aficiones preferidas?

Aparte de la música (evidentemente), me encanta el arte y la cocina. Cocinar como modo de socializar. Reunir un buen grupo de amigos alrededor de mesa siempre garantiza que pasemos un rato agradable. Ayer mismo con motivo de La Hispanidad organicé una comida en casa. Un cocido con “to los avíos” y hasta algunos churros cayeron con las copas. La diversidad gastronómica en Londres en impresionante. Al igual que la oferta cultural. Es muy fácil encontrarme explorando alguna galería de arte que tenga una muestra interesante o visitando la exposición del momento en un museo.

Francisco te deseo toda clase de éxitos y que tus proyectos se vayan cumpliendo