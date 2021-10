Victor Javier Elena: “En la era de las comunicaciones, la desinformación es mayor que nunca”

¿Cómo has vivido este último año y medio?

La situación actual que estamos viviendo es tremendamente compleja. Sabemos que la vida es cíclica y cambiante y cada etapa es ilusionante, abre nuevas oportunidades y nuevas ilusiones. Pero para entender el cambio hay que estar preparado para ello y eso no es fácil cuando los cambios se producen tan rápidamente como está ocurriendo en la actualidad. Antes un país era soberano y como mucho peleaba o competía con su vecino para crecer. Hoy, la ambición es el control del mundo y al igual que nuestra sociedad hay mucha polarización que de alguna forma mantiene un equilibrio, cada vez más frágil.

En el último año y medio se han acelerado los cambios que venían produciéndose, aunque es un cambio que obedece a una estrategia y que nos conduce a un mayor control de la sociedad, un pronunciado recorte de derechos y a una mayor tensión en el ambiente, que todos estamos percibiendo. Pese a estar en la era de las comunicaciones, la desinformación es mayor que nunca y ya no sabemos que y a quien creer. Así este año y medio para mi ha sido una etapa de estar atento a verlas venir y tratar de definir cual ha de ser mi ruta de ahora en adelante. Un año y medio dedicado a meditar, estudiar y aprender, cuidando en la mejor manera posible los amigos y tratando de ayudar en lo que he podido a todos los que he tenido a mi alrededor.

¿Cómo crees que cambiará la vida tras la pandemia y especialmente en Huelva?

La vida no va a cambiar después de la pandemia, la vida ya ha cambiado, había cambiado hace ya tiempo y seguirá cambiando. Huelva tiene muchos desafíos, que históricamente no ha sido capaz de solventar y que la obligan a una continua lamentación, pero no deja de ser una comodidad más. Hacer los cambios necesarios para favorecer nuestra comunidad requiere de esfuerzos, a los que ninguno parece que estemos dispuestos a soportar.

He tenido la oportunidad de vivir en varias ciudades y todas, de una u otra forma, son muy similares en sus lamentaciones y Huelva no es precisamente la que más deba de quejarse. Somos una provincia asombrosa, con unas playas idílicas, un puerto extraordinario, una sierra encantadora, un folclore y un saber vivir y disfrutar envidiables, arte, música, deportes, escritores, etc,etc, no nos falta de nada o casi nada. Quizás hacer un catálogo de todo, creérnoslo y ponerlo en valor.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Es cierto, que la desinformación a la que me he referido anteriormente y la manipulación estratégica a que hemos y seguiremos estando sometidos nos ha podido hacer pasar miedo, pero basta analizar y contrastar algunos datos y valorar algunas estadísticas para ver que el miedo es infundado. Es cierto que hay una enfermedad, que está siendo cruel con determinado colectivo, pero nada que nos deba de sorprender. Hemos pasado por otras enfermedades, tan alarmantes o más que esta, pero sin tanta manipulación y las hemos sobrellevado mucho mejor. Pero lo importante es que algunos ya han descubierto los beneficios de esta pandemia y no será la única de ahora en adelante, aunque con sus versiones mejoradas.

¿Qué proyectos tienes cara al futuro y qué haces ahora?

En este momento de mi vida busco la felicidad a través de la ayuda y la cooperación con mi entorno cercano y con el lejano también. Estoy muy vinculado con una organización cuyo cometido es poner en contacto a inversores con personas con proyectos empresariales interesantes y que requieren inversión. Buscamos traer a Huelva inversores y desarrollar actividad económica y que genere empleo que es lo que necesitamos. Se puede conocer en www.netinclub.com Por otro lado, a través de Huelva Potencia Económica, seguimos de cerca el proyecto CEUS, conscientes de que formar triángulo con Sevilla y Cádiz en el sector aeronáutico y especialmente en el futuro de este sector, sería un antes y un después para esta Provincia y para Sevilla y Cádiz con las que nos uniría intensamente.

Y como colofón, estoy mucho más participativo en Rotary International, donde llevo casi cuarenta años, de los que casi treinta en el club de Huelva. Esta es la mayor organización de voluntarios para la ayuda y cooperación internacional y donde nuestro proyecto estrella es la erradicación de la Poliomielitis, enfermedad que produce parálisis y hasta la muerte, pero que afortunadamente en España hace ya décadas que se erradicó. En el mundo hay más de 64.000 clubes rotarios y agrupados en unos quinientos distritos, al frente del cual hay un Gobernador de Distrito y para el que he tenido el honor de ser elegido y comenzaré a ejercer el próximo 1 de Julio y para lo que durante el año anterior y más en este año estoy inmerso en un fuerte proceso de formación. Mi objetivo es aprovechar mi etapa de Gobernador de Distrito, que me obligará a muchos viajes, nacionales e internacionales para ser un embajador de Huelva allá donde me encuentre y para ello, ya hemos comenzado con el diseño de una web y tienda online como escaparate de los exquisitos productos gastronómicos de nuestra provincia, que se pueden ver en

https://www.asochuelvagastronomica.com y ya estamos planificando una serie de eventos de turismo gastronómico para atraer a Huelva a algunos de los más de 15.000 socios de Rotary en todo el mundo que estimamos están dedicado al sector gastronómico y de la hostelería, así como acciones complementarias que incremente las relaciones entre los productores de Huelva y los potenciales consumidores profesionales a nivel mundial (Rotary está presente en los 200 países que reconoce la ONU).

¿En qué ha cambiado el mundo empresarial en esta pandemia?

La pandemia ha obligado a muchas empresas a pararse, otras a reconvertirse y otras se han acelerado, esto es lo habitual en cualquier momento de crisis, por eso las crisis son vistas como oportunidades. Esto es habitual en cualquier época y lo seguirá siendo. Esta crisis ha traído el despegue para muchas empresas del sector tecnológico y nos ha enseñado que se puede ser eficiente utilizando las tecnologías. Desde Netin Club que apoyamos a muchos proyectos innovadores vemos como han surgido muchas e inteligentes iniciativas empresariales, que rápidamente han captado la atención de los inversores y eso es también consecuencia de esta crisis pandémica.

¿El mundo empresarial está unido, se apoya?

Si hay algo que define a las regiones que triunfan de las que no lo consiguen es la unión de su tejido empresarial. Se puede discutir, diferir, proponer opciones distintas, pero lo importante es alcanzar un acuerdo y aceptarlo por parte de todos. Esa es una asignatura pendiente en Huelva, hay exceso de personalismos y poca confianza en nuestras instituciones, los acuerdos son complejos y no siempre aceptados por la mayoría, lo que nos hace avanzar muy lentamente e incluso retroceder a veces. Pero esto es una característica hoy asentada en toda nuestra sociedad, hay carencia de valores y de liderazgo y de esa forma vemos impotentes de decadencia de nuestra sociedad. Afortunadamente todo no está perdido y existen organizaciones como nuestra FOE que trata de aunar al máximo de empresarios y lo consigue con bastante éxito o BNI que ayuda a los empresarios a entenderse y compartir mejor las oportunidades de negocio o la Cámara de Comercio que busca ayudar a las empresas a salir de sus fronteras o Netin que busca fomentar el crecimiento de nuevas empresas colaborando, así como los viveros de empresas y otras iniciativas que al final nos dicen que juntos sumamos y llegamos más lejos.

¿Cuáles son tus mejores y peores recuerdos empresariales?

En mi larga trayectoria empresarial he vivido momentos de euforia, principalmente cada vez que he iniciado nuevos proyectos y donde la adrenalina fluye por todo mi cuerpo y también momentos duros, como recientemente, con la crisis del 2007, cuando tienes que despedir a personas que han estado colaborando y que ya consideras amigos. Para mi es la parte más difícil del empresario.

¿Qué necesita Huelva para su progreso?

Huelva, es bien conocido que carece de infraestructuras necesarias para un desarrollo inmediato y lo peor es que hay pocas esperanzas a corto plazo de que estas sean una realidad. Para mejorar su situación actual necesita población. Somos muy pocos para franquear un muro, Sevilla Cádiz, de 5 o 6 veces nuestra población que nos rodea y arrincona. Necesitamos integrarnos en ellas o como ahora está de moda, separarnos e incorporarnos a Extremadura, seguiríamos sin tren, pero tendríamos la autovía de la sierra y seríamos su puerto natural al Atlántico y nos mimarían por nuestras playas.

¿Qué significa Huelva para ti?

Nací en Tetuán durante los años del protectorado español. Con el fin del protectorado e independencia de Marruecos pasé a vivir provisionalmente a Madrid, para después regresar a Ceuta, donde fue destinado mi padre y donde he pasado la mayor parte de mi juventud, compartida con años de estudio y trabajo en Madrid. Por razones profesionales pasé a vivir unos años en Málaga y posteriormente, por el mismo motivo, en diciembre de 1994 vine a Huelva y donde, desde el primer momento, fui muy bien acogido y donde sentía y olía recuerdos de mi infancia. Me sentía en casa, pese a tener casi toda mi familia distribuida por España. He tenido y tengo excelentes amigos y ese es el mejor tesoro que nadie puede acumular. Me siento feliz en Huelva.

¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

Mi niñez fue genial, en un entorno de familia humilde, clase media, pero humilde, donde el respeto entre mis padres y mis hermanos era impecable y donde todos colaborábamos y compartíamos. Quizás la influencia de ser una colonia dentro de un entorno extranjero ayudara a esa compenetración que se daba en todo el resto de la familia y los amigos y en la parte de esa infancia que compartí entre Madrid y Ceuta, quizás supe trasmitir mis valores y también he tenido grandes amigos de los que conservo grandes recuerdos y con muchos aún mantenemos excelentes relaciones.

Recuerdo con añoro que soñaba con estudiar Ingeniería electrónica y Medicina, mi idea era desarrollar una cámara de fotos que conectada al cerebro transmitiera imágenes a los ciegos, por aquellos tiempos aún no existía las cámaras de video. Uno de mis mejores amigo, su padre era invidente y me hacía muy infeliz imaginarme como era su oscura vida y siempre pensaba en como devolverle la luz.

¿Cuáles son tus aficiones preferidas?

Creo que nunca me aburriré, me encanta la lectura, aprender cosas nuevas, la carpintería, la fotografía, la electrónica, las relaciones, la fontanería, la jardinería, en fin cualquier cosa que requiera unos conocimientos y habilidades mínimas y se pueda aprender. Donde más feliz me siento es reparando o reciclando cosas, creo que igual que las personas, las cosas también merecen una segunda oportunidad.

¿Amigo quieres añadir algo más?

Nuestro próximo evento en Huelva se llama “Rotary Polio Race”. Es una carrera solidaria para recaudar fondos para la erradicación de la Polio, que tendrá lugar en la Avda. Francisco Montenegro, desde el muelle del Tinto hasta a Punta del Sebo con picnic al finalizar el próximo día 24 de octubre y al que puedes unirte y participar en familia, corriendo, andando o en bicicleta y puedes inscribirte por sólo 10.-€ en la web: Pues si. Decirte que disfruto organizando reuniones y eventos que sirvan de punto de encuentro y donde las personas puedan disfrutar e intercambiar ideas y experiencias que las enriquezca.que tendrá lugar en la Avda. Francisco Montenegro, desde el muelle del Tinto hasta a Punta del Sebo con picnic al finalizar el próximo día 24 de octubre y al que puedes unirte y participar en familia, corriendo, andando o en bicicleta y puedes inscribirte por sólo 10.-€ en la web: www.rotarypoliorace.com y con la clave HUELVA. Además podrás hacer la marcha en modo virtual, si no puedes asistir presencialmente. En la web tienes toda la información y si no estoy a tu disposición para cuanto necesites saber. Es de destacar el magnífico apoyo que recibimos de las Instituciones y en este caso de la Presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva y de todos los jefes de servicios y técnicos de los diferentes departamentos implicados para garantizar la seguridad y el éxito del encuentro. Es el mayor premio que puede recibir alguien que hace algo, aunque sea pequeñito, por su Ciudad, el reconocimiento y el apoyo de ciudadanos e instituciones. Gracias a todos.