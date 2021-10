Xemary Rodríguez: “La gente piensa que por estar vacunado ya tiene total inmunidad y no es cierto”

Xemary Rodríguez Vázquez es el protagonista que se asoma esta semana a mi sección ‘Rincón Choquero’. Se trata de un sanitario que ejerce sus labores como Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en el Hospital Juan Ramón Jiménez de nuestra capital y al que tenía ganas de entrevistar desde hace tiempo para poder conocer desde su punto de vista como se vive la maldita pandemia desde dentro y fuera del hospital.

A Xemary lo conocí hace algunos años a través de mi hija Noemí y desde un principio me pareció una persona muy humana, empática, generosa y afable, cosa que con el tiempo pude ratificar.

Pero, para que ustedes mis queridos lectores descubran un poco más el estilo y personalidad de nuestro personaje, nos poníamos en contactos con él, que gustosamente aceptó nuestra invitación. Así que vamos a ello.

Como sanitario que has vivido toda la pandemia trabajando desde el primer minuto, ¿cuál dirías que ha sido el peor momento?

El peor momento no podría decirte, porque han sido muchos. Aún recuerdo ese fin de semana previo al confinamiento que me iba de viaje a Mallorca a celebrar un cumpleaños y estaba en un turno de noche y mi avión partía por la mañana al día siguiente y un amigo y yo decidimos no viajar ya que se estaba viendo que vendría algo muy gordo y así fue. Al principio lo viví con mucho desconcierto como profesional y sobre todo con miedo.

Ya hemos pasado hasta cinco olas ¿Crees que la gente es consciente de los verdaderos efectos del maldito bichito?

Después de este casi año y medio de pandemia que llevamos y de las cinco olas como bien dices en la pregunta, claro que vendrán más, no de la misma intensidad ya que la vacuna está haciendo su efecto, a pesar de toda la gente que se sigue contagiando y por supuesto muriendo.

Creo que la gente en su totalidad no es cociente de la realidad, ya que muchos se piensan que por estar vacunados ya tienen una inmunidad y no es cierto. Aún estando vacunado claro que te puedes contagiar e incluso morir. Lo que hasta ahora se ha demostrado es que estando vacunado y contagiándote los efectos del coronavirus suelen ser más leves.

¿Piensas que vendrán más grandes olas?

Como te he comentado anteriormente, creo que sí vendrán más olas, no sabría decirte con exactitud, pero creo que grandes no. Aunque el ‘bicho’ lo que está claro es que vino para quedarse. Al estar cada vez más gente inmunizada las olas serán cada vez más leves.

A ti que te gusta socializar y salir de bares ¿Qué opinión tienes del comportamiento de las personas en general y de los jóvenes en particular a la hora de cumplir las normas para evitar contagios?

Yo pienso que cada individuo debe ser responsable con sus actos siempre pensando en ellos en primer lugar y por supuesto en el bienestar de los demás, familia, amigos, etc.

Con respecto al comportamiento de los jóvenes me parece que han tomado una actitud un poco egoísta en cuanto a querer vivir la vida “a lo loco” con lo que hemos visto en la prensa y medios de comunicación referente a botellones y demás. Pero bueno. Si que ha habido muchas aglomeraciones de personas y no todos han sido jóvenes y no siempre han sido en bares, la verdad que se ha castigado muchos al sector de la hostelería en cuanto a restricciones y horarios y me ha parecido un poco injusto, ya que ellos han tomado todas las medidas de seguridad al respecto que fueron marcando.

¿Piensas que la vida volverá a ser como antes o por el contrario qué podría cambiar para siempre?

Creo que la vida por supuesto no va a volver a ser como antes claro está. Esto que hemos vivido nos la ha cambiado y para siempre. De hecho nos debería de haber cambiado, a mí personalmente desde todo lo vivido tanto a nivel profesional como personal me ha cambiado mi forma de ver y vivir la vida, pienso que para mejor, creo que he crecido.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Buena pregunta, he pasado miedo en muchos momentos y muchos tipos de miedo. Pasé miedo al principio por mí, la familia y mi entorno, porque a pesar de que todo el mundo estuviera confinado yo tenía que seguir saliendo a trabajar y cada día en el trabajo era una odisea, al principio por la falta de recursos materiales como los EPIS, por el silencio absoluto en las calles todo desértico, por la preocupación de mis padres, en definitiva de mi seres queridos, por lo que vivíamos a diario en el hospital.

Como dirías que han tratado la pandemia los políticos

Tengo varios puntos de vista con respecto a los políticos. Por un lado pienso que lo que hemos vivido nunca había sucedido y a cualquier partido político se le hubiera ido de las manos y venido grande. Y por otro lado también pienso que han politizado mucho todo lo sucedido y lo siguen haciendo, claro está que cada partido barriendo para su casa como se suele decir. Deberían de haber mirado más por los ciudadanos en general todos los partidos y dejar de mirar por sus intereses y de mirarse el ombligo. Hablamos de que han muerto miles de personas en todo el mundo y deberían de haber estado más unidos, no son números, son personas con nombres y apellidos y eso duele

Con el levantamiento de restricciones, están llegando de nuevo lo eventos: Las ferias, Semana Santa, romerías, peregrinaciones, conciertos, etc. ¿Piensas que es el momento o por el contrario que es demasiado prematuro?

Que no se nos olvide que seguimos en pandemia. Pienso que se podrían hacer todo tipo de eventos siempre y cuando haya unas medidas de seguridad y por supuesto que las lleven a cabo, volvemos a lo importante que es la responsabilidad individual de cada persona. Lo que está claro es que no podemos vivir toda la vida con restricciones y encerrados en algún momento debemos volver a la “normalidad”.

¿Crees que hay un reconocimiento de la profesión médica y sanitaria de la sociedad?

Te voy a contestar lo más sincero posible, pienso que la sociedad sí que nos ha reconocido la labor que hemos realizado y por supuesto seguimos realizando, pero también te digo que la gente está cansada y hemos tenido muchos casos concretos de algún que otro despropósito, pero bueno nada que antes de la pandemia no sucediera, yo te hablo a nivel hospitalario.

¿Cuándo piensas que volveremos a la normalidad?

Pienso que no habrá una normalidad total, que deberíamos acostúmbranos a vivir con el coronavirus ya que no habrá una normalidad como la que teníamos antes.

¿Sentís desde el colectivo de sanitarios que no estáis lo suficientemente amparados por parte de las autoridades? Es decir, si sentís que necesitáis aun más equipos, más personal, que no os tienen en cuenta en las medidas que toman…

Yo personalmente hablo por mí, aunque sé que hay muchos compañer@s que opinan igual. Nos hemos sentido muy desamparados tanto en medios materiales como personales. Lo que está claro es que hemos estado al pie del cañón desde un principio y seguimos en ello.

¿Crees que las vacunas a día de hoy han podido ayudar a que la quinta ola haya sido más leve que las anteriores?

Por supuesto que sí, estoy totalmente seguro. Ya se ha visto en la quinta ola, que los casos han sido más leves.

Soy una persona que respeto todas las opiniones, pero me llama tremendamente la atención que haya personal sanitario que rechace ser vacunado ¿cuál es tu opinión al respecto?

Tengo algún que otro punto de vista, por un lado pienso que cada persona debe decidir lo que hacer, y por otro lado que todos deberíamos de vacunarnos, pero no solo los sanitarios sino toda la sociedad por el bien común.

¿Qué medidas reclamarías desde tu posición para concienciar a los ciudadanos de la gravedad de la situación sanitaria de cara a nuevas olas?

Yo lo que le diría y pediría a la gente que sigan manteniendo distancia de seguridad en la medida de lo posible, que sigan utilizando la mascarilla si no se pudiera guardar las distancias de seguridad, que el lavado de manos es súper importante, ya que como te he dicho antes la vacuna no te exime de coger el virus.

Muchas gracias por prestarme tu tiempo y no sé, si te gustaría añadir algo más que durante la entrevista no te haya preguntado.

Nada más Félix, simplemente agradecerte que te hayas acordado de mí para estar presente en tu querida sección ´Rincón Choquero´ Gracias amigo.