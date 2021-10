Paco Hernández: “He tenido la suerte de enseñar a muchos jóvenes la profesión de hostelero”

Se acerca a esta tribuna pública Francisco Hernández Ruiz, más conocido en Huelva por “Paco Caymir”, todo un referente en el mundo de la hostelería durante muchos años.

Paco comenzó en el popular bar cervecería Caymir, desde el año 1978 hasta el 86. Acabada esta aventura del 87 al 92, abre el bar San Francisco y aquí acabó el ser autónomo.

Pasó a ser maitre de sala, en principio en el centro de celebraciones Las Palomas, para cambiar de empresa durante un año al centro El Portón, para volver de nuevo Las Palomas, donde estuvo hasta el año 2008, pues cambió su ejercicio profesional en la centros de celebraciones por la enseñanza, impartiendo cursos de camareros por varios centros.

Paco es más de Huelva que un choco, muy recreativista, amante de todo lo que huele a esta tierra, cordial, servicial, solidario, optimista, alto sentido de la amistad, conversador y desde luego muy buena gente.

Cuando me pongo en contacto con él para charlar un rato y montar esta entrevista en tiempo de pandemia, no lo duda, acepta y este es resultado:

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Que nadie podía pesar que un “bichito” tuviera loco a todo el mundo. Era algo inimaginable, pero es lo que hay, Nosotros estamos bien y siempre pendiente de la familia que es lo más importante.

¿Cómo crees que cambiará la vida tras la pandemia?

No creo que cambie mucho. Todo quedará como una mala pesadilla. Mi familia y yo intentaremos vivir lo mejor que se pueda y a disfrutar de nuestro paraje maravilloso que tenemos en Huelva.

¿Qué proyectos tienes cara al futuro?

Mira Camacho. Yo he trabajado mucho durante toda mi vida. Ahora toca estar más tiempo con la familia y disfrutar todo lo que pueda de mis seres queridos.

¿Qué recuerdos guardas de tu etapa como responsable de distintos centros de celebraciones?

Recuerdos muy buenos y la sastifacion de un trabajo bien hecho. Tu bien sabes que yo me lo pasaba bien con mi labor en las celebraciones. Son muchos los reconocimientos que he tenido por parte de los clientes, además es bonito que cuando me ven por la calle me paren y me feliciten. Eso es un premio a tu labor desarrollada.

¿Qué tenía la cervecería Caymir, tu primer negocio hostelero para triunfar?

El Caymir era simplemente maravilloso y guardo unos recuerdos imborrables. Era pequeño, familiar y ofrecíamos todos los mejores productos de Huelva y Galicia, con un gran calidad y precios muy competitivos… además, y muy importante, con 2 personas a mi lado como mi mujer y mi suegro, que formaban parte del éxito de este bar al que tanto cariño le he tenido.

¿Qué necesita Huelva para despegar de una vez?

Pues unirse más. Como nos unimos cuando hubo que reivindicar la universidad para nuestros hijos y nietos.Ahí están los resultados. Huelva necesita una mayor implicación de las fuerzas políticas y si no lo hacen, recordárselo nosotros, los ciudadanos, pues como te he comentado antes, cuando nos echamos a la calle de manera mayoritaria se consiguen los objetivos.

¿Qué significa para ti el Recreativo?

El Recre es mi vida, lo vivido mucho desde muy pequeño. Yo trabajé en Las Columnas, un referente en la hostelería en la Isla Chica, muy cerca del Estadio Municipal, que era como se llamaba antes y, el ambiente que se vivía alrededor del Decano era especial y contagiaba. Aparte mi sobrino, Castilla fue portero del Recre y eso también marca. Por cierto ahora tengo un nieto que está en el Recre benjamín y siempre estoy viendo fútbol.

¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

De mí niñez tengo recuerdos de ser muy feliz como todos los críos de mi generación donde jugar en la calle con las pandillas era lo más importante. Yo de mayor soñaba con ser futbolista y después conductor de autobuses, pero no me quejo de la profesión mía, si te gusta y a mi me ha encantado, es muy bonita y además he tenido la suerte de enseñar a muchos jóvenes y estoy orgulloso de mi profesión.

¿Quiénes son o han sido tus referentes profesionales y personales?

Hay dos personas que me ayudaron mucho y siempre fueron un referente para mi. El primero Márquez Batista, de la Cafetería Antón y desde luego Pepe Carrascal, de Las Palomas catering. Dos personas con una gran categoría profesionalY a nivel personal, sin lugar a dudas mi madre, una gran luchadora, que nos inculcó a todos sus hijos que los objetivos se consiguen con el trabajo.

¿Paco quienes añadir algo más?



De todas formas, grito fuerte y a los cuatro vientos… En primer lugar darte las gracias a ti, por acordarte de mí y tener la oportunidad de expresarme para los lectores de diariodehuelva.es y ahora quiero aprovechar la ocasión para pedirle por favor a las autoridades y a los dirigentes del Recre, que no demos más mala imagen para ver un partido de fútbol. Esas colas para entrar y para comprar entradas tienen que evitarse. Después dicen que "rajamos" pero hay aficionados, muchos de la provincia que tienen que dar la vuelta porque el partido lleva 30 minutos empezado y ellos en cola. El Recre es de primera y como tal ha de comportarse. Por favor demos una mejor imagen que somos el Decano del fútbol español

VIVA EL RECRE!!!!