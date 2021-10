Ángel Ocaña: “Estoy muy agradecido a Merchán por la oportunidad de trabajar en Huelva Información”

Me llena de satisfacción que se acerque hoy a esta serie de entrevistas en tiempo de pandemia un buen amigo y antiguo compañero de trabajo en los inicios de Huelva Información. Me refiero a Ángel Ocaña, Licenciado en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense en 1981, quien tras un breve escarceo en la agencia de noticias ANI empezó a trabajar en Huelva Información en agosto de 1983. El día 3 se puso en el quiosco el número 1. Hasta octubre de 1988 y se fue ocupando sucesivamente de las secciones de Sociedad y Local, jefe de

Nacional e Internacional, redactor de cierre y redactor jefe. Ya en Madrid, entre 1988 y 1991 fue redactor en la agencia de noticias Imagen Press, y entre 1991 y 1992, adjunto al redactor jefe en Epi Press. En 1994 entró en el grupo Editorial Globus, donde en la revista Mi Jardín desempeñó labores de redactor, publicación que pasó a dirigir en 1997. Posteriormente compartió este cargo con la dirección de otras dos revistas, Bricolaje & Decoración y Cómo Funciona. En julio de 2016 cerró la empresa. Y en enero de 2019 se jubiló y ahora disfruta de lo lindo de su merecido descanso. Aparte he de añadir, que Angelito, como le decimos sus amigos es precisamente eso, un buen amigo, cordial, sencillo, amable, solidario, risueño, optimista por naturaleza, compañero excelente… vamos, un tipo pero que muy güenagente” Le hace ilusión que le llame para ponerle una entrevista y me deja “pasmao” cuando me manda una felicitación que le envié hace más de 30 años por navidades y que conserva aún, lo que deja patente ese alto sentido de la amistad que antes refería. Obviamente acepta y este es el resultado de un buen rato de charla y de recuerdos:

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Pues que es una pesadilla. Fíjate, todo empezó cuando 100 años antes estaba a punto de dar por concluida, si nos atenemos a los datos oficiales, la pandemia de la mal llamada gripe española. En los dos años que ésta duró provocó la muerte de entre 20 y 50 millones de personas en todo el mundo, según cálculos de la Organización Mundial de la Salud -por ahí hay quien habla de hasta 100 millones-, y se contagiaron 500 millones. En el año y medio largo de covid, los muertos superan con creces los cuatro millones y medio de personas y los infectados son unos 230 millones. Es cierto que estas cifras quedan muy lejos de las producidas durante la pandemia del siglo XX, a lo que ha contribuido el avance en general de la sociedad, no sólo de la Medicina, y por supuesto que en un tiempo récord hayan estado disponibles varias vacunas. Pero es algo que ninguno de los que estamos aquí pensábamos nos tocaría vivir. Está siendo una tragedia para todo, económica, social, cultural, humanamente, y para todos. Para nuestros mayores, muchos de los cuales se han ido sin poder decirles adiós, y para los más pequeños, que a buen seguro no lograban entender por qué, de repente, no podían ir al colegio o al

parque, ni compartir juegos y juguetes como hasta un día antes. Ha sido terrible.

¿Crees que durará mucho esta pesadilla de pandemia?

Mucho ya está durando. Que es que llevamos así casi veinte meses: con mascarilla, con abrazos y besos en la distancia (el beso del codo), con geles hidroalcohólicos, con butacas bloqueadas en los cines y teatros, con negocios cerrados, con trabajadores en paro, en ERTES, los más afortunados trabajando en casa… En fin, situaciones impensables, la primera de todas, el confinamiento al que estuvimos sometidos al comienzo de todo esto. Por suerte, parece que la tormenta va amainando. Ahora, sí, gracias a las vacunas. Dicen que ya nada será como

antes, pero yo soy optimista, quiero serlo, y confío en que 2022 nos devuelva la normalidad de siempre.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia sobre todo en el mundo del periodismo?

No creo que vaya a cambiar tanto, sobre todo a largo plazo. Quizás cueste un poco al principio -ahora está costando- hacer las mismas cosas que hacíamos a finales de 2019. Es normal. Tenemos miedo, y aquí no incluyo a los descerebrados de los botellones o a los negacionistas, de que vayamos para atrás como los cangrejos. Una frase muy extendida ha sido ésa de que el teletrabajo había venido para quedarse, y no me la creo. O me gustaría no creérmela. Se volverá a la oficina, porque las personas necesitamos relacionarnos. El trabajo es algo más que sentarse en una mesa delante de un ordenador. Es salir de casa, hablar con el de al lado, echar unas risas, tomar un café, escaquearse un ratillo “ahora que el jefe no está”… Skype tiene las de perder. Por no hablar de que no todo el mundo cuenta no ya con un despacho, sino con una habitación en la que montar tu puesto de trabajo. Y en el mundo del periodismo no sabría qué contestarte al llevar alejado de la profesión unos años y no estar al pie del cañón.

Yo creo queya ha cambiado, y mucho, pero lo ha hecho antes de que estallara la pandemia. Los medios impresos han perdido protagonismo en favor de los digitales, como éste. Y los digitales están viendo que hay que ir más allá del todo gratis y avanzar en las suscripciones para poder subsistir. ¿Quiere esto decir que algún día morirá el papel? No lo creo y en última instancia espero no verlo.

¿Has pasado miedo en algún momento?

No. Nunca. Ni en los peores momentos. Quizás porque he extremado -hemos extremado en casa- la seguridad, el confinamiento más estricto en su momento, las medidas sanitarias e higiénicas recomendadas… Bueno, no todas. Lo de desinfectar la ropa o el calzado al venir de la calle nunca lo he hecho. Bien es verdad que con el paso de los días conocías casos de gente que se cuidaban tanto o más que tú y que acababan contagiadas, y decías, “¡joer, que nadie está a salvo!”. Pero, miedo, no. Si acaso, temor por mi madre, muy mayor, y te daba por pensar. Y eso que a sus 92 años actuales, cerca de los 93, que yo recuerde no ha tenido jamás una gripe ni casi un constipado. Ni toma un simple paracetamol para nada. Pero, claro, son muchos años y de haberse contagiado habría sido muy peligroso. Aquí sigue. En mi entorno hemos sido tremendamente afortunados.

¿Qué papel crees está jugando la prensa y las redes sociales en esta pandemia? No me gusta generalizar, porque ni una es tan rigurosa ni en las otras se insulta o difama de continuo. La prensa, tanto la de papel como la digital y salvo alguna que otra excepción extrema, se ha comportado con criterio, como un servicio público, informando con rigor y no siendo un mero transmisor de los datos oficiales, sino yendo más allá cuando las cuentas no cuadraban. Pero se ha esforzado en no causar más pánico del que la pandemia de por sí generaba y en contar con expertos que pusieran cordura a todo lo que se filtraba a través de las redes sociales. Y enlazo ya con éstas y con, con perdón, los tuercebotas de turno (llámese Spiriman o Belén Esteban) que decían auténticas barbaridades y propagaban bulos, noticias falsas y teorías conspiratorias que corrían como la pólvora de red social en red social y de boca en boca. Pero, como te digo, no todo ha sido manipulación informativa. Por suerte, Facebook, Twitter o Instagram han dado a conocer a epidemiólogos y científicos que han hecho más comprensible lo que estaba ocurriendo. En todo caso, yo me he informado más, y creo que mejor, a través de los periódicos, la radio o la televisión que de las redes sociales. Redes sociales, e internet en general, cuyo valor principal para mí ha sido el de haber mantenido en contacto a amigos y abuelos y nietos durante los casi cien días confinados. Éste ha sido su punto fuerte. Pero vengan de donde vengan, lo que no soporto son las noticias falsas publicadas sabiendo que lo son. Principalmente porque denigran a la profesión y al periodista que las cuenta. ¿Cómo valoras la labor de los políticos en general en este último año y medio? Bueno, todos lo hemos visto. En un primer momento, los partidos políticos sin excepción, o casi, cerraron filas en torno al Gobierno. Pero con el paso de los días y las semanas, con las sucesivas prórrogas del primer estado de alarma y con todo lo que se iba sabiendo de cuándo y cómo empezó a circular el virus en España, los apoyos fueron quedando atrás y las críticas por lo que la oposición entendía como mala gestión de la pandemia crecieron y crecieron. Y seguramente la hubo. Como en todo el mundo. No estábamos preparados para lo que ocurría. La sanidad pública, dejada de la mano de Dios, se vio desbordada, aunque han sido los sanitarios los que jugándose la vida, y muriendo, han salvado las de los demás, muchas. Los dirigentes políticos tenían que improvisar al minuto. Cada día aparecían nuevas noticias de cómo se propagaba el virus, de si la mascarilla no hacía falta pero luego sí, de si había que cerrar todo o no cerrar, de si economía o salud. Lo que para un dirigente era una evidencia científica, para otro u otra era una ocurrencia. En fin, que unos y otros, unos más que otros, no han estado a la altura. Pero no me ha sorprendido.

¿Qué proyectos tienes para el futuro y qué haces ahora? Vivir, jeje. La empresa para la que trabajé durante 22 años, el grupo editorial Globus, que llegó a poner en el quiosco una veintena de revistas, entró en concurso de acreedores y tras unos meses de incertidumbre cerró en 2016. Con 58 años me vi en el paro y durante dos cobré la prestación. En ese tiempo no perdí la esperanza de seguir ligado al periodismo, desde luego no como hasta entonces, sí a base de colaboraciones como autónomo, pero me fui dando cuenta de que pintaban bastos. Así que en 2019 me jubilé, casi sin quererlo, animado tanto por un amigo-gestor que me puso las cifras sobre la mesa como por el funcionario de la oficina de la Seguridad Social a la que acudí en busca de información. Y soy más feliz que una perdiz escribiendo lo que me place. Para mí y para los míos, pequeños libros caseros en el que cuento todo tipo de vivencias e historias. Tengo un blog sobre Madrid, olvidado desde hace tiempo (aprovecho para promocionarlo, angelocanablog.wordpress.com ), y hasta que llegó el confinamiento fui un asiduo de la Hemeroteca Municipal. Lo último ha sido mi participación en un libro, “Relatos desde el hormigón”, escrito por un grupo de periodistas, compañeros de la sexta Promoción de la Facultad de Ciencias de la Información y que mantenemos el contacto 40 años después de acabar la carrera gracias a Facebook. Mira, otro ejemplo de que las redes sociales son una bendición. Sólo hace falta saber usarlas y ponerse a buen recaudo de los majaderos. ¿Desde la distancia qué crees necesita Huelva para despegar de una vez? Uf, qué difícil responder. De Huelva me fui en 1988 y la última vez que recorrí sus calles, y que compartí mesa y mantel una noche con parte del grupo de amigos que dejé allí, entre ellos, tú, hace por estos días cinco años. Habrían pasado veintitantos desde la vez anterior y, como me imaginaba, no la reconocía. Estaba muy cambiada, guapa, guapa, con el rehabilitado Muelle del Tinto, con el nuevo mercado de abastos y la nueva estación de tren, el parque también totalmente distinto al que conocí… No sé, no tenía nada que ver con la Huelva de finales de los 80, aunque allí seguían la Plaza de las Monjas, la calle Concepción, el Paseo de la Independencia, calle en la que viví, la catedral de la Merced, enfrente, y la plaza de toros, un poquito más para allá. Me encontré una ciudad moderna. Entonces, qué le falta para despegar. Pues, quizás, presumir de lo que se tiene, no creerse menos que nadie ni pensar que todos están en su contra. Y si es así, luchar para cambiar las cosas, para que, por ejemplo, el turista nacional y el extranjero conozcan sus playas, seguramente lo más preciado que tiene la provincia…, con permiso de la Sierra.