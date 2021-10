Raúl Barneto: “Joseli Carrion ha sido uno de los más grandes genios que ha parido nuestra tierra”

A Raúl Barneto, nuestro invitado de hoy a esta serie de entrevistas en tiempo de pandemia, lo conocí hace más de una década cuando participaba dirigiendo distintos coros rocieros en el certamen que anualmente se lleva a cabo en el Gran Teatro de Huelva en recuerdo a Amparo Correa, y tengo que decir que desde el primer momento me sorprendió la empatía que tenía con el público de la sala, lo bien que se mueve en el escenario, lo dicharachero que es, como transmitía su cante… Vamos todo un auténtico crack.

Raúl desde niño ya a muy temprana edad empezó a cantar y a interesarse por el mundo de la música, en su casa siempre se escuchaban sevillanas, pues sus padres son rocieros vinculados siempre a la Hermandad de Emigrantes.

Con 8 años comenzó a conocer un poco la guitarra, un par de acordes y mucha ilusión, y con 11 entró en el Coro de Emigrantes con Joseli Carrión, donde prácticamente aprendió a tocar y a coger una base sólida musical.

De ahí salió con 20 y se metió de lleno en el mundo del carnaval, que ya me apasionaba desde hacía unos años, alternándolo siempre, y hasta día de hoy, con diversos grupos de sevillanas y rumbas que iba creando con amigos, gente buena y “güena” gente.

Con 22 asumió la primera autoría de un grupo (una comparsa) y hasta ahora sigue liado con el mundo de la composición, tanto en letra como en música, y en diversos estilos (desde el ya nombrado carnaval, pasando por sevillanas, himnos y canciones de todo tipo)

Después de haber estudiado un par de Carreras Universitarias (titulo de imagen y sonido y magisterio de educación musical) en la Universidad de Huelva, con 23 años, entró a trabajar en el programa Cultura en los Barrios del Ayuntamiento de Huelva, trabajo que mantiene en la actualidad y en el que se ha dedicado a dar clases de guitarra, y llevar diversos grupos de cante (desde carnaval hasta coros rocieros)

Toda una vida viajando y tocando por ahí, dedicado a la música y a la enseñanza y cuando lo llamo para concretar esta entrevista acepta de inmediato y este es el resultado de un ratito de charla de lo más agradable.

P.- ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Pues creo que lo intentamos llevar como se puede y con el mejor ánimo posible, aunque, la verdad, no es una situación muy agradable.

Ya uno se va acostumbrando poco a poco a la rutina y eso es peligroso, porque la gente está normalizándolo y quizás eso lo que hace es retrasar cada vez más el control sobre la pandemia.

P. – ¿Crees que durará mucho esta pesadilla de pandemia?

R. – Espero que no, con el porcentaje de población vacunada ya, deberíamos volver paulatinamente a lo que consideramos un estado normal, aunque creo que la COVID ha llegado para quedarse, pero como una gripe más, controlada y sin tanto riesgo.

P. – ¿Cómo entiendes que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo en el mundo de la música?

R. – De momento durante la pandemia la ha cambiado, y bastante, pero ya está empezando a entrar gente en los teatros (aunque sea a media entrada) y en los bares, y aunque tendremos que incorporar la mascarilla en nuestro vestuario durante algún tiempo más, espero que en un par de años como mucho podamos volver a lo que teníamos antes, vacuna antiCOVID mediante.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Hombre, miedo gracias a Dios, no. No me ha tocado vivirlo de cerca. Asustado, sí, pero como todos. Es una situación en la que no nos habíamos visto nunca y nos ha cogido totalmente de sorpresa.

P. – ¿Cómo valoras la labor de los políticos en general en este último año y medio?

R. – Siempre se podría haber hecho algo mejor, pero hay que entender la situación. Ha sido tal el desconocimiento sobre la enfermedad y la incertidumbre, que se ha ido improvisando sobre la marcha a medida que pasaba el tiempo.

Luego, está el tema de que en España nos gusta mucho opinar y criticar por todo, y que muchas cosas se han hecho de forma muy chapucera. Nuestro pan de cada día.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro y qué haces ahora?

R. – Pues mira, para el futuro estamos preparando una nueva comparsa, por si nos dejan cantar en el teatro, recuperando el Coro antiguo de Emigrantes, y liado con nuevos proyectos musicales de composición y producción.

Actualmente estamos preparando para comenzar un nuevo curso de cultura en los barrios, que ya hay ganas, y he estado trabajando en varios hoteles durante todo el verano y parte del otoño, tocando la guitarra en un grupo de flamenco que tenemos hecho para ello.

P. – ¿Qué necesita Huelva para despegar de una vez?

R. – Yo creo, que lo primero es que nos lo creamos. Todo el mundo conoce nuestro carácter amable y alegre, pero también nuestra apatía y conformismo, y esa falta de lucha por lo nuestro es una gran piedra que nos lastra para poder despegar.

Y lo segundo, sería que, al frente de nuestra ciudad, hubiese gente de Huelva por Huelva y para Huelva, que no dependiese de ningún partido nacional ni regional y no tenga que darle explicaciones a nadie de lo que se hace aquí, tan solo a los onubenses. Que cuando se vaya a Madrid al Parlamento se digan las cosas tal y como son, se pelee por lo nuestro y no se echen balones fuera dependiendo de una directriz u otra que te manden desde arriba, cosa que por desgracia ha pasado, está pasando, y presumiblemente pasará en un futuro venidero, independientemente de quien esté al mando.

P. – ¿Qué ha supuesto para ti dos años sin Rocío y uno sin carnaval?

R. – Pues en lo personal, han sido dos años muy aburridos, de nostalgia y de ganas. Cuando uno no tiene algo tiende a idealizarlo y a soñarlo, lo que hace que se espere con más ansia al levantamiento de las restricciones, aunque hay que tener paciencia, porque va a tardar bastante tiempo volver a lo que conocíamos antes, habrá que adaptarse a la nueva situación y vivirlo de una forma distinta.

En lo profesional, obviamente, ha sido desastroso, son dos años sin trabajar y sin componer.

P. – ¿Qué significa para ti Huelva?

R. – Uff, pregunta fácil con respuesta difícil. Yo gracias a mi profesión me he movido por muchísimos sitios de España y del extranjero, he visto lugares preciosos, he conocido otro tipo de culturas…pero amigo, como mi tierra, ninguna.

Básicamente Huelva es mi universo, es el lugar donde vivo y el lugar donde me hallo como persona. Podría vivir en otro sitio, si, pero no creo que estuviese totalmente cómodo ni realizado.

Me encanta Huelva, se que, aunque tenga sus virtudes, tiene miles de defectos, pero es mi tierra, mi gente, mi forma de ver el mundo. Creo, que el onubense que lo sea de verdad, se ahogaría como pez fuera del agua si lo alejaran de su tierra.

P. – ¿Qué recuerdos guardas buenos y no tantos dentro del mundo de la música?

R. – Recuerdos buenos, muchísimos, en especial en mi infancia y adolescencia con el Coro de Emigrantes, viajando por toda España y aprendiendo. También fue muy buena época cuando fundamos el grupo El Patio, con el que también recorrimos bastante, llegando a cantar hasta en República Dominicana un par de años.

Años de fiesta y carnaval, donde hice, y mantengo a muchos amigos, y años de Rocío y de caminos. La música, por norma general, me ha dado siempre muchísimas más alegrías que tristezas.

Recuerdos no tan buenos, cuando nos dejó nuestro querido Joseli Carrión, y esta época que nos está tocando vivir de pandemia y mascarilla.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y que soñabas ser de mayor?

R. – Pues gracias a Dios mi niñez fue súper feliz, me crié en un hogar lleno de amor con dos hermanas y unos padres maravillosos, rodeado siempre de música y buenos amigos.

De mayor, siempre soñé con ser astronauta o torero o futbolista, como cualquier niño de mi época, ya luego cuando crecí un poco y empecé a conocer la guitarra soñé con ser músico, y gracias a mi trabajo y a la vida que puedo decir que en ello estoy.

P. – ¿Quiénes son o han sido tus referentes en la vida personal y profesionalmente?

R. – En lo personal, evidentemente, mi primer referente y el más grande fue y es mi padre, todos, o casi todos hemos querido ser como nuestro padre alguna vez. Luego ya vienen más personas que te influencian, intentando aprender a ser mejor persona, y cogiendo un poco de allí y un poco de allá.

En lo profesional, todos hemos tenido alguien que despierta una chispa en ti y te hace empezar a ver el mundo de otra manera, por ejemplo en mi caso fue Joseli Carrión, quizás porque me cogiese en una época de aprendizaje y desarrollo, quizás porque haya sido uno de los más grandes genios que ha parido nuestra tierra, vete tu a saber…

Luego me he visto influenciado por grandes cantantes, grupos, músicos, autores y cantautores dependiendo del ámbito por donde me mueva (flamenco, el mundo rociero, rock, canción protesta, carnaval…) tantos y tantos que necesitaría otra entrevista solo para esta pregunta. Soy del que intenta aprender de todo el mundo, ya que todo el mundo tiene algo que ofrecer, aunque sea para mostrarte lo que no tienes que hacer.

P. – ¿Se valora en Huelva como se merecen los artistas de esta tierra?

R. – Sinceramente, no lo creo, y es una pena. En el carácter intrínseco del onubense siempre ha estado darle más valor a lo de fuera que lo propio, y hay muchos artistas que han tenido que salir de aquí para poder triunfar. Esperemos que las nuevas generaciones cambie un poquito la forma de pensar y empecemos a darle valor a lo que tenemos, que es mucho y bastante bueno.