“El 40% de los hogares onubenses están en riesgo de pobreza extrema”, un dato que, por sí sólo, justifica según los sindicatos la marcha que mañana día 7 de octubre se celebra con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Bajo el lema “Porque es nuestro futuro. Recuperación real, empleos justos”, UGT y CCOO convocamos esta manifestación en Sevilla, que partirá a las 11.30 horas desde la Glorieta del Cid hasta San Telmo.

Aprovechamos esta movilización para reivindicar el empleo decente, denunciar los recortes en los servicios públicos, especialmente en sanidad, educación y dependencia. CCOO y UGT exigiremos la transformación mediante la diversificación sectorial y especialización de actividades que genere empleo de calidad y con derechos; blindar, reforzar y extender los servicios públicos y la protección social; impulsar la lucha contra la pobreza y la desigualdad y la protección de las personas vulnerables; incrementar la inversión pública en infraestructuras para el desarrollo productivo; la necesaria transparencia y compromiso de rendición de cuentas en el destino de los Fondos Públicos, especialmente de los Fondos Europeos.

Todas estas reivindicaciones coinciden además con la celebración de la jornada que se celebra este 7 de octubre: Día Mundial por el Trabajo Decente y por la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Según el secretario general de UGT Huelva Sebastián Donaire, los datos de Huelva nos avalan para celebrar y reivindicar mañana el Día Internacional de Trabajo Decente. Huelva sigue creciendo en desempleo, en temporalidad con más del 96% de contratos temporales y donde el 58% del total de desempleados son mujeres y más del 8% son jóvenes menores de 25 años. Por otro lado, destaca que el 40% de los hogares onubenses están en riesgo de pobreza extrema y 10.300 hogares tienen a todos sus miembros en paro, en la misma línea vemos también como la pensión media es un 7% más baja que la media española y el 60% de los asalariados perciben menos de 1.000 € al mes. Por todo esto nuestra insistencia en la imperiosa necesidad de la aplicación del SMI, porque afecta a los colectivos más castigados por la precariedad: sector agrario, sector limpieza, sector doméstico, los cuales casualmente lo ocupan la gran mayoría mujeres.

Donaire apunta que: “Ahora más que nunca tenemos que ponernos de acuerdo para aprobar paquetes de medidas que sirvan para sacar a Huelva de esa alta tasa de precariedad y de temporalidad. Por otro lado el sindicalista señala la alta tasa de siniestralidad que padece nuestra provincia en el año 2021, Huelva tiene un 14% más de accidentes que en el año 2020, esto viene dado por la precariedad que sufren muchos trabajadores/as sobre todo en el sector servicios y en el sector agrario.”

En este sentido, Donaire exige el diseño de un plan de empleo integral para abordar de una forma rápida y segura reconstruir este mercado laboral de la provincia de Huelva. La Junta debe tomar medidas para mejorar la calidad y la igualdad en el empleo, a través de negociación colectiva, y en los sectores donde no los haya, a través del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.

Por otro lado, el responsable de UGT-Huelva aboga por unos Presupuestos en Andalucia, que incluyan nuestras propuestas de mejora en cada uno de los ámbitos y para ello es necesario que se nos convoque a reuniones y cuenten con nuestra participación. El debate y aprobación de los presupuestos, siempre supone una nueva oportunidad para dotar a nuestra provincia de unas cuentas públicas capaces de ordenar el proceso de recuperación económica, logrando que el mismo redunde en mayores niveles de progreso social, de igualdad y de justicia.

Por su parte, la secretaria general de CCOO Huelva, Julia Perea, ha señalado que en este Día internacional del Trabajo Decente desde CCOO “reivindicamos la necesidad de revertir las altas tasas de precariedad laboral que se han cronificado en nuestra provincia y que supone que el empleo que se genera es de baja calidad”. Esta baja calidad de empleo se mide, ha indicado la secretaria general del CCOO, por factores como la alta tasa de temporalidad, “que en nuestra provincia es de un 98%, y que solo puede tener la justificación en un uso abusivo y fraudulento de la contratación temporal”. Por eso “solicitamos la limitación radical de la contratación temporal para perseguir el fraude y el refuerzo tanto en recursos humanos como económicos de la Inspección de Trabajo como herramienta fundamental para perseguir el fraude”, ha subrayado Perea.

Por otro lado, la responsable de CCOO Huelva ha querido ahondar en el problema de los jóvenes que, como ha incidido, “nuestra provincia tiene un serio problema con la situación de la juventud. No tienen un empleo que les permita desarrollarse. Ante esta falta de oportunidad, bien porque no encuentran empleo o porque perciben un salario inferior a los 830€, se ven abocados a emigrar en busca de un futuro que les brinde oportunidades. Y se está produciendo la mayor fuga de talento que hemos vivido en los últimos 40 años. Esto es intolerable. Nuestro país debe apostar precisamente por las personas jóvenes como principal activo de cambio para hacer frente a los problemas laborales y sociales de nuestra sociedad”. La brecha de género es otra asignatura pendiente, según ha explicado Perea, seis de cada diez personas paradas en Huelva son mujeres. El salario medio anual casi no sobrepasa los 11.000 €, siendo las mujeres onubenses las peores pagadas y 1 de cada 4 mujeres es contratada con jornada parcial.

Para cambiar esta situación, ha indicado Perea “es fundamental revertir los aspectos más lesivos de la reforma laboral y mejorar los salarios en la negociación colectiva, porque son los trabajadores y trabajadoras los y las que mediante el consumo activan la economía”.

Asimismo, hay que aplicar el nuevo SMI en el campo porque afecta mayoritariamente a las mujeres y es de justicia social ya que han demostrado “ser esenciales durante la pandemia”. Además, “pedimos al Gobierno la ratificación del Convenio 189 sobre trabajo doméstico para dignificar las condiciones de este colectivo que cuenta con mucha menos protección social que cualquier otra trabajadora”, ha señalado la secretaria general de CCOO Huelva.

Las centrales sindicales CCOO y UGT, mañana nos movilizaremos y reivindicaremos el empleo decente y denunciaremos los recortes que están sufriendo los servicios públicos, especialmente sanidad, educación y dependencia, exigiremos la transformación mediante la diversificación sectorial y especialización de actividades que genere empleo de calidad y con derechos; blindar, reforzar y extender los servicios públicos y la protección social; impulsar la lucha contra la pobreza y la desigualdad y la protección de las personas vulnerables; incrementar la inversión pública en infraestructuras para el desarrollo productivo; la necesaria transparencia y compromiso de rendición de cuentas en el destino de los Fondos Públicos, especialmente de los Fondos Europeos.

Para nosotros es necesario fomentar políticas públicas para crear empleo y que la recuperación económica sea sólida, resiliente e inclusiva. Es fundamental invertir en servicios públicos como pilares fundamentales de nuestro estado de bienestar y fortalecer la inversión privada en ámbitos críticos como infraestructuras, el medio ambiente o la economía de cuidados.

Bajo estas premisas, CCOO y UGT llamamos al conjunto de la clase trabajadora a aprovechar el próximo 7 de octubre, Día Mundial por el Trabajo Decente y por la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a participar en cuantas movilizaciones sean convocadas por nuestro Sindicato