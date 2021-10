Guillermo Calado: “Hay una posibilidad de que salga de nuevo Ecos de las Marismas”

Se acerca hoy a esta tribuna pública uno de los referentes dentro del mundo de las sevillanas, tanto como compositor como intérprete, formando parte del mítico grupo Ecos de las Marismas como en solitario. Se trata de Guillermo Calado, un sevillano de La Puebla del Río, con 43 discos grabados y habiendo cosechados grandes éxitos y logrando importantes premios durante sus muchos años encima de los escenarios.

Muy vinculado a Huelva, por la cantidad de veces que ha pisado escenarios onubenses como por la multitud de temas dedicados al Rocío, Guillermo Calado ha ido respondiendo a las preguntas que le hemos formulado y este es el resultado:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Un desastre. Nadie se podía imaginar que pasaríamos por una situación así y nos llegó de la noche a la mañana y sin saber por donde había que ir para evitar los contagios. Para la música en general ha sido un palo muy fuerte y sigue siéndolo hasta que las gentes no salgan a las calles y a las fiestas. Hemos pasado muy malos momentos, pero se está viendo por fin la luz. Creo que cada día iremos a mejor. En lo que se refiere a mi, estoy haciendo algunos bolos y voy matando el gusanillo.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida tras la pandemia y especialmente el mundo de la música?

R. – La música ha cambiado ya y mucho. Ahora está llevada por las grandes empresas, con esos montajes monstruosos. El artista es el que menos gana. Hay que tener los pies en el suelo y dar al César lo que le corresponde. Espero que cuando acabe la pandemia todo vaya a mejor, pues las gentes tenemos muchas ganas de pasarlo bien después de lo que estamos pasando.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – No, miedo no he pasado, pues me he quedado en mi casa, donde he hecho deporte para no perder la forma. No he tenido muchos contactos con otras personas y las pocas veces que las he tenido ha sido siempre con mucho respeto y guardando las medidas necesarias para evitar el contagio.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro y qué haces en la actualidad?

R. – Sigo haciendo bolos y fiestas particulares. De cara al futuro tengo muchos proyectos. Todo está en mi mente, pero lo tengo muy claro. Una posibilidad es volver con Ecos de las Marismas, con dos componentes nuevos. De todas formas, todo está muy verde aún, pero la idea va fluyendo.

P. – ¿Cómo es tu nuevo trabajo discográfico?

R. – Aunque la situación no es la más propicia, mi nuevo álbum ya está en el mercado. Se titula “Tierra de Sevillanas”, con el sello discográfico “Rocío”, de Manolo Requiebros.

Incluyo temas muy bonitos dedicados a El Rocío, como “Los Rocíos antiguos”, “Creador de mi destino”, “Sin más lujos que dinero”… Es un disco muy moderno, con arreglos muy actuales, de la mano de José María Nieto y Paco Serrano. Con grandes músicos, con las cuerdas de Gregorio, la guitarra de “Mae”, el bajo de M. Nieto, la percusión de Paco Serrano…

P. – ¿Qué te sientes después de dos años sin Rocío, Feria…?

R. – Mucha nostalgia, cuando dejas de cantar en la feria de Sevilla, en El Rocío…, para los artistas es muy fuerte y desde luego para todo lo que se mueve alrededor de estas celebraciones.

P. – ¿Cuáles son las mejores y los peores momentos profesionales?

R. – Voy a empezar por los peores que son los que estamos viviendo en la actualidad. Los mejores cuando en los años 80 recorrimos toda España, de pueblo en pueblo disfrutando mucho con nuestra música

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Muy buenos recuerdos, felices todos, desde niño soñaba ya con la música. Luego he disfrutado siempre mucho de mi profesión. Y orgulloso que hayan quedado para la historia temas que han calado para siempre en el pueblo, como “La Medalla”, “Una paloma en Sevilla”, “Si me pierdo que me busquen”… También le cantamos a Huelva con Ecos de las Marismas un tema precioso de Miguel Zarza, “Esto es lo mío”, que en el año 86 fue un gran éxito.

Guillermo, ha sido un placer echar contigo este ratito de charla, verte que sigues cargado de ilusiones y desde luego te animo a que vuelvan a los escenarios Ecos de las Marismas, sería una gran noticia para el mundo de las sevillanas.