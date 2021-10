Pepa Rubio: “El libro ‘Hay Bautista pa rato’ lo presento en Isla Cristina el próximo día 8 de este mes”

Me llena de alegría que se acerque a esta ventana pública, Pepa Rubio Mantell quién nació en Isla Cristina el año 1955. Cursó magisterio en la escuela de magisterio de Huelva. Ejerció de profesora de Primaria pasando después a Secundaria en el IES. Padre José Miravent donde impartió Francés, Lengua Española y otras asignaturas.

Ha publicado poemas y ha sido crítica de cine en el periódico La Higuerita durante el periodo en que fue director su padre, Juan Bautista Rubio Milá. Obtuvo un tercer premio en un certamen poético de carácter local con un poema llamado ‘ansia de volar”.

Hace un tiempo mientras tomábamos un cafetito en la calle Marina de la capital, después de muchos años sin coincidir, me contaba Pepa muy ilusionada, que tenía la intención de publicar un libro en homenaje a su abuelo Juan Bautista Rubio Zamorano, fundador del periódico La Higuerita, Decano de la prensa Onubense y segundo de Andalucía, lo que era todo un reto para ella. Nuestro ratito de charla fue lo más gratificante y ameno. Cuando hace unos días me llama para contarme que ya lo tiene todo preparado y que la publicación “Hay Bautista pa rato” verá la luz pública en Isla Cristina, el próximo día 8 de este mes de octubre, a las 20 horas, me llena de alegría, la felicito y desde luego deseando tener el libro en mis manos.

Aprovecho la ocasión y le digo que hablemos de lo divino y lo humano… y claro, ella con el arte que caracteriza me dice: José Luis que yo he venido a hablar de mi libro.

Pues comenzamos, y lo hacemos de tal manera:

P. – Pepa, para empezar, ¿qué opinas de la situación que estamos viviendo?

R. – Esta es para mí una época de cambios que hemos tenido que asumir por la pandemia, realmente el ser humano es más frágil de lo que se creía, pero soy optimista respecto al futuro.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida tras la pandemia?

R. – No puedo vaticinar el futuro, pero espero y deseo que la gente sea más solidaria con sus semejantes y cuidemos el planeta porque es donde vivimos.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – El miedo es necesario, la adrenalina nos activa ante situaciones de peligro. Yo no he sentido miedo por el virus, he tomado las medidas pertinentes. Lo que me produce más miedo son los fenómenos naturales como los terremotos.

P. – Ha llegado el momento. Háblanos de tu libro.

R. – Por fin, después de una larga espera tengo fecha para la presentación de mi libro ”Hay Bautista pa rato”. El día 8 de octubre a las 8 horas en el teatro “Horacio Noguera” de Isla Cristina podré darlo a conocer al público que asista. Se trata de una biografía histórica y sentimental de un personaje muy ilustre e ilustrado como fue mi abuelo: Juan Bautista Rubio Zamorano. Con su publicación cumplo un deber moral porque creo que las futuras generaciones deben conocer quién fue y su legado.

P. – He visto que el libro lleva una segunda parte titulada “Cosas de mi Pueblo”. Cuéntanos.

Efectivamente “Cosas de mi pueblo” es el título de la segunda parte del libro. Son relatos cortos en clave de humor que escribió mi abuelo con la intención de publicarlos en formato libro, pero no pudo hacerlo porque llegó la guerra civil y escaseó el papel. En mi libro va con los mismos tipos de imprenta que él uso.

P. – ¿Qué significa para ti el periódico La Higuerita?

R. – El periódico significa mi infancia y mi juventud porque me crié en la imprenta. Todos ayudábamos, recuerdo que en una mesa de camilla doblábamos los ejemplares que iban por correo. Conservo el fichero de suscriptores.

P.- ¿Y qué significa para Isla Cristina, La Higuerita?

R. – Isla Cristina debe de sentirse orgullosa por tener al decano de la prensa de Huelva y el segundo de Andalucía. Las Higuerita antiguas son un fiel documento histórico con un siglo de antigüedad

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro y qué haces en la actualidad?

R. – No suelo pensar en el futuro lejano. Ahora disfruto de mis hijos y de mis nietos. Cuando pase un tiempo puede que escriba otro libro.

P. – ¿Quiénes son tus referentes personales y profesionales?

R. – En mi vida personal mi principal referente siempre fue mi padre, Juan Bautista Rubio Milá. En lo profesional algunos maestros y profesores que me ayudaron a conseguir mis metas. La familia y la educación es la base de todo. Debemos educar en valores como el amor y el respeto.

Pepa bien sabes que me encanta charlar contigo. Mucho éxito te deseo con este libro, que a buen seguro tendrá una gran aceptación y su puesta de largo un buen poder de convocatoria.