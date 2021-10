Juan Masa: “Reivindico un edificio para el Archivo Histórico Provincial”

Es todo un honor que se acerque hoy por esta sección de entrevistas en tiempo de pandemia uno de los políticos de los últimos años con más carisma desde mi punto de vista. Me refiero a Juan Félix Masa Parralejo, nacido en Navalvillar de Pela (Badajoz).

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid.

– Funcionario del Cuerpo Especial de Economistas de la A.I.S.S. desde 1973.

– Transferido a la Junta de Andalucía e integrado en el Cuerpo Superior de Administradores de Gestión Financiera.

– Responsable en Huelva, de la Gran Área de Expansión Industrial de Andalucía entre los años 1980-1985.

– Secretario General de la Delegación de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en Huelva, entre los años 1986 y finales de 1994.

– Representante de la Junta de Andalucía en la Comisión de Control de “El Monte, Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla”, entre los años 1986 – 1994.

– Delegado Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía en Huelva, desde finales de 1994 hasta abril de 2010.

– Delegado Provincial de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía en Huelva, desde abril de 2010 hasta julio de 2012.

-Interventor Delegado de la Junta de Andalucía desde agosto de 2012 hasta mi jubilación en diciembre de 2012.

– Medalla de Colegiado Emérito concedida el por el Ilustre Colegio de Economistas de Huelva, por su trayectoria personal en la economía.

A todo este currículum hemos de añadir que nuestro invitado de hoy es persona cordial, sociable, comprometido, optimista aunque realista, solidario, conversador, dialogante, hombre de consenso, fiable… y desde luego buena gente.

Cuando lo llamo para proponerle esta entrevista, en principio me dice que él ya está fuera de esta órbita, pero le insisto, aunque poquito, y acepta, lo que me encanta, pues Juan es una de esas personas a las que le tengo un gran aprecio.

Empiezo con mi batería de preguntas y este es el resultado

P.- ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Mi opinión en general, es que estamos viviendo un periodo de incertidumbre muy acusada en el mundo. El tema de la pandemia posiblemente sea el que ha generado una mayor zozobra, al enfrentarnos para la generalidad de los humanos a un enemigo desconocido e invisible que está generando una mortalidad elevadísima de la población en todo el mundo. Si bien la investigación en este periodo aplicada a la pandemia, parece indicarnos que, con el esfuerzo de la humanidad convenientemente encauzada, estamos en disposición de diseñar herramientas adecuadas para su control. Pero a pesar de su gravedad, ni siquiera la pandemia ha sido capaz de corregir, la escasa propensión al dialogo que observo y la defensa excesivamente numantina de la posición de cada uno; todo esto hace que no sea desde luego optimista.

P.- ¿Crees que durará mucho esta pesadilla de pandemia?

R. – Tal y como la hemos sufrido hasta ahora, desde luego creo que no. De hecho, el grado de sufrimiento en este periodo ha ido disminuyendo a medida que pasaba el tiempo y teníamos noticias de cómo iba la investigación; al tiempo que con las medidas que se adoptaban y su cumplimiento disminuían sus efectos. En cuanto a su duración, pienso que tardará tiempo en erradicarse si se consigue, pues en gran medida depende de las decisiones de cada uno de nosotros. Aunque posiblemente tan importante como erradicarla, sea tener los medios adecuados para evitar su letalidad.

P.- ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y, sobre todo, en Huelva y el mundo de la política?

R. – Me gustaría creer, que después de ver los efectos que ha tenido y está teniendo, sobre la vida de todos nosotros, vamos a ser algo más tolerantes con los que no piensan igual que nosotros y vamos a intentar sustituir la defensa a toda costa de nuestra posición por el diálogo y si llega el caso por el acuerdo.

P.- ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Mentiría si dijera que no. Si, he pasado miedo, especialmente al principio cuando, – al menos yo-, sabía tan poco de lo que estaba pasando. Además, para venir a arreglarlo, uno de mis mejores amigos de la infancia, murió en marzo de 2020, en los primeros momentos de tener noticias de la pandemia. Al principio recelaba incluso de ir a la compra; si bien como he dicho una vez que fuimos conociendo más detalles sobre el virus, el miedo se tradujo en precaución para evitar el contagio propio y ajeno.

P.- ¿Qué papel está jugando la prensa y redes sociales en esta pandemia?

R. – Han jugado y siguen jugando un papel importantísimo. En mi opinión la prensa; pues las redes al estar más descontroladas, pueden haber contribuido en algún momento a crear confusión en quien no está suficientemente atento a quien está detrás de cada noticia.

P.- ¿Cómo valoras la labor de los políticos en general en este último año y medio?

R. – En relación con la gestión de la COVID-19, que entiendo es a lo que te refieres la pregunta, la labor tanto de los que gobiernan como de la oposición ha tenido sus luces y sus sombras. Al principio la colaboración me pareció mucho más estrecha, pero después conforme fue pasando el tiempo, -sin dejar de colaborar en lo esencial-, he percibido que empezaron a olvidarse del interés general para dar prioridad a los de cada grupo. No obstante, en lo básico para el control y posible erradicación de la pandemia pienso que sí han colaborado.

P.- ¿Qué proyectos tienes para el futuro y qué haces ahora?

R.- La pandemia, al menos a mí me ha hecho reflexionar sobre aspectos que quizá antes no los consideraba tan urgentes; tales como la brevedad, la fragilidad y el regalo que es la vida. Tengo la sensación, que el tiempo que ha durado la pandemia hasta ahora, – para los que tenemos una cierta edad-, lo podemos considerar en gran medida como perdido para la realización de muchos de los proyectos que tuviéramos en mente; proyectos que a diferencia de lo que ocurre con los más jóvenes probablemente no tengamos ya oportunidad de ejecutar.

En consecuencia, procuro perder mínimamente el tiempo, y lo dedico a estar y disfrutar de la compañía de la familia, de los amigos y también a terminar un par de trabajos de investigación centrados en la historia económica del siglo XVIII; que por unas causas o por otras, había venido posponiendo para después de mi jubilación. Uno relativo al pueblo donde nací, Navalvillar de Pela (Badajoz) y el otro al municipio de Huelva, de donde es mi mujer y mis hijos y donde he desarrollado mi vida profesional.

La pandemia me ha posibilitado acelerar su ejecución. El primero me lo han publicado en la “Revista de Estudios Extremeños” y el segundo que es el último que he terminado me han publicado la primera mitad, – por su extensión-, en la revista que ha editado el recientemente creado “Ateneo de Huelva”; dejando la publicación de la segunda mitad para el próximo número de la revista.

P.- ¿Qué recuerdos guardas de tu etapa como político?

R. – De los casi dieciocho años que estuve de delegado, guardo muchos recuerdos, pues tanto tiempo dan para mucho y además era una delegación que tenía muchas y muy variadas competencias. Yo destacaría como especialmente enriquecedoras, las excelentes relaciones colaborativas que tuve siempre con los agentes económicos y sociales; las iniciativas que emprendimos desde la delegación, -que se extendieron después a todas las provincias andaluzas-, para publicar trimestralmente los “Boletines de Coyuntura Económica”, y anualmente “Huelva Datos Básicos”.

Por otra parte, dentro de la competencia de la tutela financiera de los municipios, quiero destacar los tres planes de saneamiento financiero de los municipios de la provincia que ejecutamos. El primer plan afectó a los municipios de la provincia de menos de 1.500 habitantes; el segundo a los comprendidos entre 1.500 y 10.000 y el tercero para los de más de 10.000 habitantes; que posibilitó la viabilidad financiera de muchos de ellos.

La planificación de la gestión patrimonial, ante la penuria de sedes administrativas que tenía entonces la Junta de Andalucía, nos permitió como hechos más destacados, la construcción de las tres delegaciones del polígono de Zafra, la adquisición a la antigua Telefónica del edificio de la calle Mora Claros para sede de la delegación de la entonces llamada de Igualdad y Bienestar Social; y las rehabilitaciones y remodelaciones de las delegaciones del Gobierno y la de Salud en la Gran Vía de Huelva.

También recuerdo con especial cariño, el extraordinario esfuerzo de difusión que hicimos con motivo de la implantación del EURO, que nos llevó por todos los municipios de la provincia a través de los múltiples y variados actos de todo tipo que organizamos. Finalmente, tampoco me quiero olvidar del apoyo que, – a través de los Centros Comerciales Abiertos-, dimos al comercio minorista de proximidad al entender su importancia para configurar unas ciudades más amables y que determinan un sistema de relaciones más cálidas entre sus habitantes.

P.- ¿Qué te quedó por hacer en tu vida política, que te hubiera gustado realizar?

R. – Pues posiblemente se podrían haber hecho más cosas de las que se hicieron, yo sin embargo que siempre he tenido vocación de servidor público, no fui consciente en su momento que quedasen cosas importantes en el tintero, ni de las que podía proponer ni las que debía ejecutar.

Si que quiero aprovechar la ocasión que me brinda esta tribuna, para hacer una reivindicación, que aunque ajena a las competencias que yo tenía, su ejecución la considero importante. Huelva es la única provincia de España que no tiene un “Archivo Histórico Provincial”. Cuando digo que no tiene, me refiero a que nunca se ha construido un edificio para tal fin. Desde hace muchísimos años, viene funcionando en un espacio totalmente insuficiente, en los bajos de un grupo de viviendas de la Avenida de Andalucía, que en su día la entonces Consejería de Obras Públicas cedió provisionalmente en tanto se construyera el edificio que albergaría el archivo.

Si la memoria no me falla era la época en que D. José Mora Galiana, era Delegado de Cultura. Y desde entonces, los legajos con la historia de Huelva que deberían estar en el archivo, si no han desaparecido en el mejor de los casos están dispersos por la provincia al albur del buen criterio y de la responsabilidad de los Notarios, Registradores, Administraciones, etc., etc.

Como alguien me había contado la historia, yo en mis años de delegado de Hacienda a cada delegado de Cultura nuevo que llegaba le contaba la historia y me consta que todos se ponían a la tarea de conseguir que el Archivo Histórico fuera una realidad. La construcción del archivo en la parcela anexa a la Peña Flamenca lleva unos años parada.

P.- ¿Qué diferencia ves entre los políticos actuales y los de la transición?

R. – La época de la transición, me cogió relativamente joven, pues yo terminé la licenciatura de Económicas en el año 1972 y comencé a trabajar al año siguiente. La sensación que tengo, es que en ese tiempo la sociedad española en general, que ya había salido de la autarquía y empezaba a relacionarse con los extranjeros que venían de turismo del resto del mundo civilizado, tenía por una parte un ansia irrefrenable de cambio y por otra todavía estaban relativamente frescos para muchos, los horrores de la guerra. Pienso que esto hizo posible que personas con puntos de vista y concepciones tan dispares se pusieran de acuerdo, al entender que el valor del acuerdo era superior al de mantener cada cual su postura y abandonase cada uno las posturas maximalistas, cosa que no veo ahora.

P.- ¿Qué significa para ti Huelva?

R. – Para mí, en síntesis, Huelva significa, el lugar que amablemente me acogió y me permitió desarrollar mi profesión como a tantos otros; donde nació mi mujer y mis hijos y donde desde entonces he desarrollado mi proyecto de vida permitiéndome ser lo que soy.

P.- ¿Qué crees que necesita Huelva para despegar de una vez?

R. – Me gustaría saberlo, pero he de confesar que no tengo la varita mágica para averiguarlo. Quizá con mucho atrevimiento por mi parte, diría que el cambio primero debería de empezar por nosotros los onubenses. No dejar que la fuerza se nos vaya tanto por la boca, abandonar el victimismo que solo conduce a la melancolía,- aunque se tenga razón-, e implicarnos en el desarrollo de nuestra tierra en la medida de las posibilidades de cada uno de nosotros, siquiera para intentar corregir en el futuro el hándicap que ha supuesto para Huelva, que a diferencia de otras provincias aquí no hayamos tenido una “masa crítica” empresarial autóctona lo suficientemente amplia que poseyera, pusiera en explotación y añadiera valor a una parte significativa de nuestros inmensos y variados recursos naturales.

Juan, me ha encantado este ratito de charla que hemos mantenido, espero y deseo que el edificio que mencionas para archivo histórico provincial sea pronto una realidad y decirte que Huelva necesita muchos políticos como tú lo fuiste… y no es peloteo.