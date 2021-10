Miguel A. Yáñez: ‘Lo mejor de Huelva sois los onubenses. Falta que apuesten por una mejor comunicación ferroviaria’

Para mí es un lujo y sobre todo un orgullo tener esta semana en mi sección ‘Rincón Choquero’ al polifacético y gran periodista Miguel Ángel Yáñez Martín, sin duda una de las mejores voces de RTVE, pero sobre todo un gran amigo. Hablar de Miguel Ángel, es hablar de esos seres humanos que te enriquecen la vida, ya que es una persona culta, versátil, gran profesional, con gran sentido de la amistad, taurino, futbolero, pero fundamentalmente muy ¨güena gente¨

Lo conocí hace un par de décadas, cuando empecé en RNE a comentar los partidos del Recre para Tablero Deportivo, él fue quien vino hasta Huelva a enseñarme todos los intríngulis necesarios para no desentonar en uno de los programas deportivos más importante de la radio española. Y les puedo asegurar mis queridos lectores que mejor profesor no pude tener. Pero sobre todo, me encontré con un ser humano excepcional y desde el primer momento hubo una buena sintonía por parte de ambos que cuajó en una magnifica amistad.

Pero, para descubrir un poco más a nuestro protagonista, nos pusimos en contacto con él para hacerle una entrevista. Y con la afabilidad y cortesía que le caracteriza accedió a la primera. Así que como buen taurino, suerte y al toro.

Para que mis lectores te conozcan un poco más, cuéntanos cuál ha sido tu carrera profesional, dentro del periodismo.

Mis inicios se remontan al año 1976 en el que estuve colaborando con Radio Juventud de Aranda de Duero (Burgos) a donde me desplazaba los fines de semana y hacía las mañanas con programas de entretenimiento y musicales.

Ya el 9 de Enero de 1977 comencé a trabajar de forma profesional en Radio Intercontinental de Madrid en el área de Deportes y aún recuerdo mis dos primeras entrevistas, fueron ese día a Carmen Valero y a Mariano Haro, tras ganar el Campeonato de España de Cross en la Casa de Campo de Madrid. Ese fue mi inicio en la Inter en la que a lo largo de los años en los que estuve en ella hice todo tipo de programas tanto informativos, de entretenimiento y sobre todo de información deportiva incluidas las retransmisiones deportivas como narrador de los partidos de Liga y Copa de Europa del Real Madrid, At. Madrid y Rayo Vallecano. En dicha emisora estuve hasta Febrero de 1991, fecha en la que me incorporé a RNE y en la que he permanecido hasta el 31 de Diciembre de 2008. En la radio pública también tuve la suerte de hacer todo tipo de programas, incluso tuve el honor de ser uno de los locutores-redactores en el inicio de Radio 5 “Todo Noticias”, pero principalmente estuve en el área de Deportes donde tomé parte e incluso en algunos momentos dirigí y presenté “Radiogaceta de los deportes” y “Tablero Deportivo” y “Avance Deportivo”.

En cuanto a televisión estuve durante cinco años desde 1985 a 1990 en TVE, donde era el responsable y presentador de la información deportiva en los Centros Territoriales de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Posteriormente y desde que se implantó EUROSPORT en España y con programas y narraciones en español, hace ya de eso más de 25 años, soy el comentarista del patinaje artístico sobre hielo, donde he cubierto todos los Campeonatos de Europa, del Mundo y Juegos Olímpicos de Invierno, estos desde 1994 en Lillehammer y hasta la actualidad.

Asimismo, en prensa escrita he colaborado en diferentes medios como en el diario “La Información de Madrid” ya desaparecido y en la revista “Tráfico” de la D.G.T. en la que me he ocupado de hacer reportajes a personajes famosos de toda índole en mi primera etapa en ella y últimamente ya especializado en protagonistas de la actualidad deportiva.

¿Qué te llevó a especializarte en el periodismo deportivo?

Siempre me ha gustado el deporte y el periodismo, especialmente la radio la que ha sido y es mi pasión, lo cierto es que desde muy joven, con 15 años, entré a formar parte del mundo del deporte y lo hice como árbitro de fútbol, en aquel momento fui el árbitro más joven de España, lo que dio pie a diferentes entrevistas en periódicos como Marca, Agencia EFE, RNE o Televisión Española y eso me fomentó aún más mi interés por el periodismo.

Hablando de deporte, tienes una faceta que quizás muchos desconozcan, fuiste árbitro de futbol. ¿Por qué lo dejaste cuando todo hacía presagiar que podías haber hecho carrera en la profesión?

Cierto es que siempre me he sentido y me siento árbitro, aunque hace muchísimos años dejé de estar colegiado; y tuve que dejarlo muy a pesar mío, pues ya con 19 años debuté como juez de línea de Primera División, cuando ya había salido de línea también desde los 17 años en Segunda y Tercera División. Pero llegó el momento en el que comencé a trabajar en la radio y durante una temporada fui compatibilizando mi trabajo radiofónico con mi carrera arbitral en la que todos los domingos arbitraba partido de mi categoría o salía de línea en categorías nacionales. Todo eso suponía en muchas ocasiones viajes más o menos largos, pero al llegar la siguiente temporada ya se me hacía prácticamente imposible esa compatibilidad, pues en la radio tenía que cubrir los domingos por la mañana los partidos de Segunda División, bien del Getafe o del Rayo Vallecano y ya por la tarde tenía que asistir a los encuentros del Real Madrid o At. Madrid, por lo que tenía totalmente ocupados los domingos e incluso los fines de semana cuando había que viajar siguiendo a los equipos.

Una pena, pero hubo que elegir entre el arbitraje que por entonces era una afición (nada que ver lo que se cobraba entonces con los de ahora) y la que era ya mi profesión, incipiente, pero a fin de cuentas la que era, ha sido y es mi vocación y profesión.

Bien es cierto, que una vez que abandoné el silbato, sin embargo me quitaba el “mono arbitral”, dirigiendo bastantes partidos benéficos, aquellos de toreros y artistas, o de veteranos de los equipos madrileños de Primera y Segunda.

Por cierto, ¿qué piensas del gremio arbitral y sobre todo del VAR?

La verdad es que los árbitros como somos todos, son humanos y lógicamente todos nos podemos equivocar; pero en la actualidad todos aquellos que están en la élite se dedican única y exclusivamente al arbitraje, vamos que son profesionales y como tal hay que exigirles. En general, creo que hay un buen nivel y cierto es que están muy valorados en el fútbol europeo, pero siempre hay que pedirles que den todo lo que puedan en los encuentros y que por favor, siempre se ha dicho que la mejor virtud de un árbitro en un partido es pasar desapercibido y hay algunos que les gusta demasiado ser protagonistas y eso creo que no es bueno.

En cuanto al VAR, desde mi punto de vista, desvirtúa en cierta medida lo que es la esencia del fútbol que todos hemos conocido y vivido, a priori está bien si esa herramienta que es el VAR se utiliza de una forma lógica y sensata. Y lo que también pediría que de una vez por todas haya unificación de criterios, pero de verdad, a la hora de sancionar las manos, ciertas faltas, tarjetas y demás.

Algo sin embargo que echo de menos, es el llamado “Ojo de halcón” en las porterías para saber si verdaderamente un balón traspasa o no la línea de meta.

Cambiando de tercio, y por aquello que eres muy polifacético, ahora quizás este más vinculado al mundo del toro, pues te veo con asiduidad en entrevista en Tendido 33 a través del Canal 33 Tv

El toro y la tauromaquia siempre ha sido mi pasión desde niño y tengo la suerte de poder también tomar parte de ella en cierta medida. En su momento, incluso he llegado a hacer el paseíllo en diferentes plazas y en festivales benéficos en los que hemos podido intervenir los que somos “aficionados prácticos”, todo ello gracias a mi gran amistad con toreros desde hace mucho tiempo, como acudir a las ganaderías a tentaderos y herraderos.

En cuanto a mi faceta periodística taurina, siempre que he podido la he llevado a cabo tanto en Radio Intercontinental y Radio Nacional en su momento, como también he sido el narrador del vídeo resumen que el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid hacía cada temporada de la Feria de San Isidro y durante más de 25 años.

Actualmente llevo colaborando desde hace unos 10 años en el portal de información taurina “Toros en el Mundo” cuya sede central está en la Ciudad de México y con delegaciones en todos los países taurinos de América y Europa; y en el que además de aportar mis noticias y crónicas también intervengo con una sección en el programa de televisión que se hace todos los fines de semana desde México.

Asimismo, también como señalas llevo desde hace unos cuantos años colaborando con el programa semanal de información taurina “Tendido 33″ que se emite en el canal de televisión local de Madrid “Canal 33”.

La fiesta de los toros atraviesa sin lugar a dudas una crisis sin precedentes derivada especialmente de dos factores: la pandemia y los continuos ataques de las corrientes animalistas ¿Qué futuro le vislumbras?

Cierto, pero también hay que mirar hacia adentro y pedirles a los profesionales taurinos (toreros, ganaderos, empresarios, apoderados, etc.) que se pongan de acuerdo, que haya una auténtica y verdadera unión entre todos por bien de la tauromaquia, que es cultura, tradición e historia de España, mal que les pese a algunos y no solo sean los aficionados y público en general, el que tire del “carro taurino”.

Si esto se consigue y todos ceden en parte de sus pretensiones, creo que tendremos “Fiesta” para rato. Dios lo quiera.

De niño la mayoría de nuestra generación soñábamos con ser torero o futbolista ¿Cuál era tu sueño?

Evidentemente, ser torero y si no, como yo decía, tranviario; jajaja. Me encantaban los tranvías en los que viajaba a diario para ir al colegio y hasta algunos conductores de los mismos hasta me dejaban manejar el mando que abría y cerraba las puertas. ¡Qué tiempos aquellos!.

En cuanto a futbolista, tengo que confesar que era muy malo, solía jugar de lateral derecho; por lo que para estar con mis amigos cuando jugábamos partidos me compré un silbato y yo les arbitraba, así me entró el gusanillo arbitral.

Volviendo al deporte rey que opinión tienes en cuanto a la marcha de los grandes crack de nuestra Liga

Verdaderamente es una pena por el espectáculo y como tal, mueve una gran cantidad de dinero, por lo que ese espectáculo ha quedado algo devaluado de cara al exterior. Sin embargo, los grandes clubes tienen buenas plantillas y siempre interesan los partidos del Real Madrid, Barcelona, At. Madrid o Sevilla; equipos que tienen una bien ganada reputación internacionalmente hablando, al igual que ocurre con la Selección Española.

Crees que con el tope salarial y la fuga de los jugadores top de los grandes equipos, tendremos una Liga más igualada

En principio así puede ser, pero al final siempre estarán luchando por la cabeza de la tabla de la clasificación de la competición liguera aquellos que todos sabemos, aunque afortunadamente cada vez se están uniendo equipos que en ciertos momentos los podríamos considerar como segundones. Aunque probablemente estén en la lucha final por el título los de casi siempre, Barcelona, At. Madrid y Real Madrid; pero no hay que perder de vista al Valencia, Sevilla, Ath. Bilbao, Real Sociedad o incluso el siempre sorprendente Villarreal.

Hablar de fútbol y no hablar del Recre contigo no sería normal, máxime cuando, siempre has tenido una vinculación especial con el abuelo. Tú fuiste quien me dio la alternativa en RNE cuando el decano militaba en La Liga de las estrellas, más concretamente en Tablero Deportivo, contigo lo aprendí todo ¿Qué sientes ahora cuando ves a los albiazules en la Quinta categoría?

Cierto, una de las temporadas de la que más bonitos recuerdos es aquella en la que el Recre estaba en Primera y ese gran maestro de profesionales que era Juán Manuel Gozalo y que por entonces dirigía “Tablero Deportivo”, me llamó en la redacción de deportes de RNE con apelativo con el que me llamaban él y nuestro inolvidable Chema Candela, “torero” esta temporada te vas a tener que hacer cargo en gran medida de las retransmisiones del Recreativo de Huelva en el Nuevo Colombino, lo que para mí ha sido un descubrimiento de ciudad, club y sobre todo de personas que hoy siguen/seguís siendo mis amigos.

Lo triste de todo eso es como bien dices ver al “Decano” en esa quinta categoría, un club con señorío, afición e historia como es el Recre, quien por su caché no merece estar ahí, pero las malas gestiones, los contratiempos deportivos y una, desde mi punto de vista inconcebible reestructuración del fútbol español, han hecho que el Recreativo esté en esa situación.

Siguiendo en clave choquera, tú has seguido viniendo por Huelva, de hecho fuiste el presentador de la ultima Gala del Deporte que organizamos la Asociación Onubense de la Prensa Deportiva ¿Qué cambio has notado en la ciudad en esos 20 años?

Todo ha ido avanzando y las ciudades modernizándose y creciendo, pero Huelva tiene además de su enclave, junto al mar, la marisma, la sierra o la vecina Portugal; su mayor activo y su tesoro que son/sois los onubenses, una gente o al menos los que yo he tenido la suerte de conocer, MARAVILLOSA, así con mayúsculas en todos los sentidos.

Sólo me falta algo, pero no por culpa de los onubenses sino por la culpa de los políticos o de quien sea, que es una mejor comunicación ferroviaria, cuando además desde mi punto de vista sería más fácil y menos costoso creo yo, al estar relativamente cerca de Sevilla, el dotarle de vía de alta velocidad.

Estamos acercando al final y no sería lógico no conocer tu opinión sobre la pandemia y los cambios que está significando para la sociedad

Nadie podía imaginar todo lo que estamos sufriendo desde el mes de Marzo de 2020 aquí en España y Europa, algo que ya venía desde finales de 2019 de China y que aún, aunque con menos virulencia seguimos padeciendo. Lo peor la grandísima cantidad de personas que se ha llevado por delante el coronavirus, la situación laboral en la que mucha gente se ha quedado sin trabajo, las colas del hambre y tantas y tantas cosas malas que han pasado y siguen ocurriendo en cierta medida.

Cambios, pues especialmente en la mentalidad de la gente que estamos afrontando situaciones críticas de toda índole. Lo mejor, la solidaridad de las personas que se ha vuelto a poner de manifiesto, el nuevo ordenamiento laboral con los teletrabajos y el avance de las nuevas tecnologías.

No sé si has pasado miedo en algún momento. Lo que si tengo claro que tanto tú como yo hemos sentido mucho dolor con la pérdida de un gran amigo como fue nuestro querido compañero Chema Candela

Miedo como tal no, no he tenido ya que siempre he procurado observar las medidas sanitarias y precautorias que nos han sido recomendadas por los verdaderos y auténticos especialistas en la materia.

El mayor dolor como bien dices, la muerte del que era más que un compañero, un hermano, como Chema Candela; con el que hablaba prácticamente a diario y también en esos días fatales. El día de su fallecimiento el 19 de Marzo de 2020, día de San José, su santo, le llamé en torno a las tres y media de la tarde y ya no obtuve respuesta. Lo peor fue a las once de la noche de ese día cuando me llamó su hermano Germán para comunicarme el fallecimiento de Chema, ahí se me vino el mundo encima.

No me gustaría finalizar sin conocer tu opinión en cuanto al papel que han desempeñado y siguen desempeñado los medios de comunicación y los políticos en esta pandemia.

En los medios de comunicación ha habido de todo y en muchas ocasiones nada bueno. Siempre he dicho que nunca me ha gustado el periodismo de bufanda que tanto hay últimamente no solo en el deportivo, sino también en el político y hemos visto y estamos viendo mucho periodismo subjetivo e interesado y muy poco objetivo y veraz; es triste pero desde mi punto de vista es así. Mi abuelo decía que cuando leías los periódicos había que saber leer entre líneas, pero es que en la actualidad ni entre líneas ni nada, directamente y en algunos casos son más “hooligans” hacia uno u otro lado, que periodistas.

De los políticos qué puedo decir, pues que han dejado y dejan mucho que desear. Tenemos por desgracia una clase política de ínfima, intimísima calidad y categoría, sin bagaje, experiencia, currículum…; los peores que ha habido desde que se instauró la democracia en nuestro país. Unos políticos, especialmente aquellos que todos sabemos que lo único que han aportado es enfrentamiento, odio, rencor, fragmentación, división, provocación, manipulación, mentira, tergiversación de la historia y de la vida. El único cambio que hemos notado es el del estatus social y económico que han experimentado algunos de ellos.

Por último me gustaría agradecerte que me hayas prestado tu tiempo. Y si quieres añadir algo más, que durante la entrevista no te haya preguntado…ya sabes, ahora es el momento.

Poco más que decir, sólo que llegué a Huelva en su momento y Huelva y su gente os instalasteis en mi vida y en mi corazón. Muchas gracias Félix.