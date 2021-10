Antonio Dovao: “a estas alturas de mi carrera he hecho más por Huelva que por mi mismo”

Se acerca hoy por esta ventana pública el gran artista Antonio Dovao, profesor de guitarra, Diplomado en Magisterio Musical, experto en pedagogía, en neuropsicología de la educación y técnico especialista en Musicoterapia.

Le he tocado a cantaores de la categoría de Manuel Lombo, Guillermo Cano, Argentina, Rocío Díaz, Jerómo Segura, Miguel de Tena, Manuel Ortiz, el Pecas, Pepe el Marismeño, El Brujo, Tina Pavón, Rocío Márquez, Marcelo Sousa, etc.

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Me parece una situación muy complicada, donde todos lo hemos pasado mal de alguna manera. Meses antes, hablando con economistas me dijeron que se aproximaba una nueva crisis, pero quién se podría imaginar esto.

¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces ahora?

Actualmente, estoy preparando el nuevo curso de La Cavaera, donde retomaremos las clases de toque y construcción de guitarras con unas instalaciones totalmente reformadas. Este año, hemos cambiando y mejorado las formación que impartimos. También estoy terminando un disco en solitario y un nuevo libro dedicado a la construcción de guitarras. En octubre impartiré un curso mediante el Instituto Andaluz de Flamenco a través de la red social Twich durante tres meses y por supuesto, continuar con el calendario de actuaciones, y nuevas producciones discográficas como productor.

¿Qué necesita Huelva para despegar de una vez?

Serían varias cosas, la primera más comunicación, pienso que unas lineas de tren tanto para lo Sierra de Huelva como hacía la costa y por supuesto la llegada del AVE a Huelva. Sería algo que daría más turismo. Huelva es una de las provincias de Andalucía con más pueblos y por lo tanto con más actividades culturales, y se debería potenciar más ese tipo de turismo y ya si en verano hubiera trenes hacia la costa sería genial. Lo segundo, más apoyo empresarial, en Huelva, los alquileres de los locales están más caros que en Sevilla y por lo tanto es muy complicado para el emprendedor desarrollar su actividad, deberíamos tener más centros dedicados a formar emprendedores y apostar por la innovación, nuevas tecnologías y la industria.

¿Qué significa Huelva para ti?

Es mi tierra, aunque no he nacido en ella, me considero choquero de arriba a abajo. No cambiaría Huelva por nada, considero que es una tierra donde se vive muy tranquilo, lo único que falta es más proyección para desarrollarse profesionalmente.

¿Y el flamenco y la guitarra?

El flamenco es mi forma de vida y la guitarra mi objeto más admirado, soy un entusiasta tanto de una cosa como de otra y hoy en día dudo que pueda vivir sin algunos de ellos.

¿Huelva valora cómo se merecen a sus artistas? Buena pregunta. Pienso que nunca uno es valorado como quisiera, creo que a estas alturas de mi carrera he hecho más por Huelva que por mí mismo.