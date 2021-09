Emilio Losada: “me crie en las salas de fiesta de Madrid con el chupo en los camerinos”

Hoy nos llega a esta ventana pública una de esas personas entrañables que te puedes encontrar. Es músico, compositor y empresario y atiende al nombre de Emilio Losada, hijo del mítico componente de Los Marismeños con el mismo nombre.

Nació el 12 de septiembre de 1981 en Huelva, aunque los primeros años de su vida los pasó entre Madrid y Huelva. Compositor de canciones para artistas como Argentina, Los Marismeños, Onuba, Manguara, María De La Colina, Andares, Esencia, Makarines… entre otros muchos, incluso algún himno para un equipo de Fútbol de Madrid.

Abrió una oficina de producciones musicales hace algunos años llevando circuitos de jóvenes talentos.

Componente del grupo Andares y músico de los Marismeños desde el año 2000 hasta el 2015.

Emilio es una persona sociable donde los haya, cordial, alegre, disfrutón, risueño, buen amigo, fiable, solidario, comprometido con la sociedad, agradecido, optimista, costumbrista con todo lo que huele a Huelva y que no se me olvide, muy buena gente.

Después de preguntarnos por nuestras respectivas vidas, entramos en faena y este es el resultado de nuestro ratito de conversación donde Emilio con la amabilidad que le caracteriza fue respondiendo a las preguntas que le iba formulando.

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Creo que es una situación muy complicada para mucha gente, sobre todo al principio que había mucho miedo, inseguridad, tanta desgracia por todas las personas que han fallecido, las gentes han perdido mucho y como en todas las situaciones, hay otros a los que les ha venido bastante bien esta y otros tipos de crisis, pero bueno, ahí andamos, recuperándonos poco a poco

P. – Con tantas olas de contagios ¿cuándo crees que acabará la pandemia?

R. – Yo pienso que acabará como una hoguera donde al final quedan rescoldos y aprenderemos a vivir con las cenizas de lo poco que queda de este virus, pero un día será indiferente o poco peligroso.

P.- ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia, sobre todo el mundo de la música?

R. – Hemos tenido que reciclarnos en muchos sentidos dentro del mundo del espectáculo, es cierto que nosotros y sobre todo aquí en el sur somos de “cuanta más gente mejor” nos gusta el cariño de la gente, la cercanía, nos nutrimos del estar hablándonos, tocándonos… y en el mundo de la música hemos llegado a la era de tenerlo todo planeado planificado, seguro y dejar lo menos posible al azar.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – He pasado vértigo personalmente, nunca miedo, pero si en muchos momentos el vértigo que se siente cuando te asomas a un piso de muchas plantas y te apoyas sobre la barandilla del ático, pues eso me ha pasado a mi al ver las noticias, al ver la actitud de la gente, y tristeza por lo injusto de la situación, porque ha roto miles de familias cruelmente, yo he tenido la suerte de estar junto a mi mujer pero ha habido gente muy sola.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces en la actualidad?

R. – Para el futuro inmediato disfrutar de la familia y los amigos, que es algo que ya vengo haciendo desde hace muchos años y por supuesto seguir creciendo poco a poco con mi negocio de automóviles; Autoluxer, que me apasiona, y continuar con la música que es lo que llevo haciendo desde que tenía 16 años de una u otra manera, porque como escribió García Lorca, “a mi ya no me podéis cambiar, nací artista como el que nace cojo, como el que nace guapo”.

Sigo componiendo canciones para otros artistas y para mi grupo Andares, pero además tengo en mente en breve dejar grabadas en un trabajo mis canciones por mi, en versión original Jajaja.

P. – Cuéntanos, ¿cómo es tu música?

R. – Es de la tierra, o por lo menos así lo intento yo, es muy difícil seguir la estela de los grandes artistas que tiene y ha tenido esta tierra nuestra. La música que hago no sé si es buena o mala, hay gente que le encanta y hay otras que aunque no me lo digan sé que se muestran indiferentes, son las cosas naturales del arte, pero lo que sí te digo, es que nace del corazón.

P. – ¿Te hubiese gustado formar parte de los Marismeños?

R. – De la manera en que se entiende formar parte de los Marismeños no, yo ya soy parte de los Marismeños porque nací en esa familia, he crecido viviéndolos, he pasado momentos maravillosos con ellos y nuestra gran familia: Alejandre-Herrero-Losada. Me críe en las salas de fiesta de Madrid con el chupo en los camerinos, me iba el rollo bastante, según me contaba mi madre, de hecho empecé a girar de músico con ellos cuando tenía 19 años y he podido acompañar a mi padre Emilio a Juanini, Antonio y a Paco hasta el fin de su carrera musical, también a los que ha habido luego y hasta los actuales, de hecho su último single llamado Lola es mío, he conocido a muchísima gente fantástica y eso es lo que me llevo de ser Marismeño sin “serlo” para mí ha sido junto a otros un referente tan grande de la música que jamás ocuparía un sitio allí por el respeto que le tengo a su legado, aunque quizás me ponga chocante pero es mi postura, personal e intransferible.

P. – ¿Qué se siente después de 2 años sin salidas procesionales en Semana Santa, Rocío, Colombinas?

R. – Ganas, muchas ganas de ver a la gente disfrutar, de ver a la gente ser parte de las fiestas y costumbres de nuestra tierra, ganas de que los negocios que lo rodean funcionen, ganas de ver sonrisas en la cara de las personas, ¡se le tiene ganas!

P. – ¿Cuáles son mejores y peores recuerdos de tu vida musical?

R. – Mis mejores momentos han sido disfrutando la música junto a mi familia junto a mi padre. He viajado muchísimo he podido actuar en escenarios donde si no hubiera acompañado a Los Marismeños jamás hubiera llegado por ahora. He hecho grandes amigos que se han convertido en familia, actualmente me lleno el corazón de amistad y soniquete con mi grupo, Andares, que lleva haciendo música desde hace casi 20 años. Viajamos por toda España, además estamos preparando nuevas cositas que pronto podréis escuchar.

El teléfono está sonando desde muchos sitios y eso al final es vida, la música me ha dado muchas cosas y todas muy felices, si ha habido algún recuerdo malo sinceramente dudo que haya sido tan malo como para recordarlo.

P. – Aunque ya has hablado antes un poquito ¿cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Muy feliz, con muchas risas con mucha gente alrededor. Éramos y somos muchos amigos, tíos, primos primeros, primos segundos, da igual somos familia y somos incapaces de mantener la compostura seria en el momento menos apropiado, no sé si es un don o un inconveniente.

De niño soñaba cada minuto una cosa diferente, vivía al día, no pensaba en ser nada en especial, tenía mucha imaginación, leía muchísimo, me inventaba muchos mundos, jugaba con lo primero que pillaba, rompía coches para luego tener que arreglarlos, ya más grande me metía horas y horas a escuchar música y a practicar tanto que mis padres me traían discos nuevos que a él le regalaban sus compañeros cuando coincidían en los conciertos, y yo me los aprendía a la guitarra, para ir a tocarlos primero a la plazoleta a ronearle a mis amigos/as y luego a cubrir alguna cosilla de poca monta que hacía en alguna velada.

P. – ¿Qué necesita Huelva para despegar de una vez?

R. – Que nos lo creamos de una vez por todas , Huelva ya lleva tiempo despegando, hace algunos años había mucha gente que viajaba diariamente en el tren hacia la capital, te hablo de Madrid y otros sitios que son centro de operaciones, Hoy en día cada vez más gente lo hace desde nuestra ciudad, desde la ría, desde nuestro paradisíaco balcón al Atlántico, desde muchos puntos de la provincia se crean las ideas más novedosas, hay muchos planes de futuro muchos empresas nuevas que están haciéndolo realmente bien y muchos puestos de trabajo para el día del mañana muy cercano, pienso que tenemos una amplia variedad en cuanto a ocio, una larga y respetable historia, tenemos artistas universales, unos profesionales increíbles y unos embajadores de la tierra incondicionales, tenemos precursores de muchas cosas y ahora que nos lo estamos creyendo aunque poco nos falta, estamos siendo capaces de realizar sueños que añorábamos, un ejemplo es mirar hacia la entrada de Huelva por el nuevo Colombino, las mejoras de la cuidad, la oferta turística en la costa, las actividades, empresas dedicadas a conocer los lugares más importantes, en cuanto a los transportes por ejemplo en Huelva hay muchas empresas que operan a nivel internacional en la construcción se están haciendo promociones de auténtico ensueño, lo que atrae a mucha inversión de fuera, en la restauración estamos apostando por la calidad y la calidez, por el caché y esto quiere decir, que ya estamos despegando.

P. – ¿Qué significa para ti Huelva?

R. – Significa mi casa, mi hogar, mi mundo, Los que tenemos que salir a menudo de Huelva por trabajo tenemos un claro concepto de que hay muchos lugares bellísimos fuera de aquí, lugares señoriales, llenos de magia, pero Huelva es luz, Huelva es ese paraíso único, es “una perla al Sur de España”

P. – ¿Cómo te va tu taller de pintura de vehículos?

R. – Me va bien, con mucho esfuerzo y todo el cariño del mundo, dedicándole muchas horas, por suerte tenemos muchos buenos clientes de confianza y cada vez más nuevos, estoy seguro de que eso es fruto del cariño y el tener siempre la mano tendida, igual que siempre han hecho conmigo, es algo que debo, yo además llevo muchos años en el mundo del automóvil, esto es algo que le prometí a mi padre por dejarme tocar en las giras con él desde que tenia 19 años, que tendría una profesión. Desde que agarré la primera escoba para barrer el primer taller donde estuve, que no han sido más que tres, tenía claro que quería ser parte del mundo del automóvil, reparar, vender, atender, ser parte del día a día de la gente y resolver sus problemas. Hoy en día dirijo mi propio negocio haciendo una de las cosas que más me gusta, asesorar a la gente en cuanto a sus coches, me gusta ver la sonrisa en la cara de la gente al ver su que su coche ya no está destrozado y si reluciente, tranquilizarlos al decirle que todo irá bien y que de cualquier

manera seguirá teniendo su coche, hace falta mucha humanidad en este mundo.

Emy, que es todo un lujazo que formes parte de esta serie de entrevistas, ahora me toca “pillar” a tu padre.

Me alegro verte feliz, con optimismo, y con ganas de seguir creciendo.

Un abrazo grande amigo