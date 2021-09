Rubén Gutiérrez: “Recuerdo que empecé a nadar sin gustarme excesivamente”

Rubén Gutiérrez, es nuestro protagonista de hoy en esta serie de entrevistas en tiempo de pandemia. Nace hace 45 años en un pueblo del interior, Talavera de la Reina. Allí vive hasta que, a los 18 años, marchó a estudiar la carrera universitaria a Madrid, donde se hizo arquitecto, y gracias al trabajo en ese sector, viene a trabajar a Isla Cristina allá por septiembre de 2003.

En su juventud, practicó múltiples deportes, aunque el que más le enganchó, y más seriamente practicó fue la natación. Aunque lo dejó temporalmente en los últimos años universitarios, lo volvió a retomar al venir a Isla Cristina.

Así fue cómo conoció las Aguas Abiertas, la disciplina que lleva practicando los últimos 18 años. En ella ha conseguido algunos logros, como el Cruce al Estrecho de Gibraltar en 2011, consiguiéndolo bajo la normativa oficial de cruces a nado, es decir sin la ayuda del traje de neopreno. Consiguiendo llegar a las costas marroquíes tras 22 kilómetros y 4 horas y 29 minutos. También ha realizado el Cruce del Canal de la Bocaina, uniendo los 15 Km entre las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Ha sido subcampeón absoluto de la Vuelta a Ceuta, tras 16 Km rodeando a nado la Ciudad Autónoma.

Ha participado en más de 400 pruebas de Aguas Abiertas, obteniendo casi 50 victorias y más de 100 Podios en la Clasificación General Absoluta; subiendo a casi 250 victorias y casi 400 podios, refiriéndonos a su categoría o grupo de edad. Asimismo, ha disputado 2 Mundiales y 3 Campeonatos de Europa en la categoría Máster, para nadadores de más de 25 años, obteniendo dos diplomas de “finalista” (entre los 8 primeros clasificados), en los Europeos de Cádiz´09 y Eindhoven´13. Ha obtenido 30 medallas en Campeonatos de España. Tiene medallas de Campeonatos de Portugal, Irlanda, Suecia, Luxemburgo, Escocia,… y así podríamos seguir contando los logros de este nadador que tiene en este deporte una manera de forma de vida.

Cuando me pongo en contacto con nuestro invitado de hoy para proponerle esta entrevista, acepta con la amabilidad que le caracteriza y este es el resultado:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Pues pienso que la realidad ha superado a la ficción. Si hace 2 o 3 años, se hubiese hecho una película sobre un virus que viene de China, y que paralizaría el mundo entero, nadie lo hubiese tomado en serio; habría sido catalogado de “ciencia ficción”, y de la mala.

Creo que nos ha pillado a todos desprevenidos. Y digo a todos, gobiernos, dirigentes, científicos, ciudadanos,… Poco a poco nos vamos adaptando a esta nueva situación, que parece que va para largo.

P. – Con tantas olas de contagios, ¿cuándo crees acabará la pandemia?

R. – Pues tiene pinta que aún queda…

Aquí en España, y en Europa, la vacunación va bastante bien; pero en sitios como África y Asia, apenas hay vacunados. Esto puede hacer que el virus siga circulando, si además va mutando, puede llegar a ser mucho más contagioso, más agresivo, más letal. Podría darse el caso que las vacunas no llegasen a ser efectivas.

Tenemos que ir aún con cautela, y saber que no se ha ido el virus, y que si nos descuidamos, podemos volver atrás muy fácilmente.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia, sobre todo en Isla Cristina?

R, – Pues en eso, soy más escéptico. Creo que, en el fondo, no cambiara nada. Es como en el confinamiento, que se decía que de ahí saldríamos más solidarios y más buenas personas, y se ha demostrado que nada de nada. Quizá cambiarán ligeramente algunos hábitos, de limpieza de manos,… Pero poco más.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – No, la verdad que no. El confinamiento lo pase en Talavera de la Reina, en casa de mis padres, para que ellos no tuviesen que salir a la calle y es cierto que ver la ciudad totalmente vacía, o los supermercados con colas de personas fuera esperando para entrar, impresionaba. Pero no llegué a sentir miedo en ningún momento.

También es cierto que, aunque el COVID ha tocado a familia cercana, no se ha llevado a nadie por delante.

P. – ¿Cómo valoras la actuación de los políticos en general ante esta crisis económica y sanitaria?

R. – No los doy más que un aprobado “raspado”. Acepto que ha sido una situación nueva y desconocida, la generada por la pandemia. Que todos los países se han equivocado, en mayor o menor medida. Pero una vez concedido esto…

Han sido muy lentos en tomar medidas, en corregir las adoptadas cuando se ve que no funcionan, etc. Y los políticos están para eso, esa es su función, para eso se les vota. Para servir a los ciudadanos, y no para servirse de los ciudadanos.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro y qué haces en la actualidad?

R. – Durante el pasado curso escolar, fui llamado por la Junta de Andalucía como profesor interino de secundaria. Estuve 3 meses en Motril, hasta Navidad; y después en Beas hasta final de curso. Actualmente estoy esperando destino para este curso, esperando que sea lo más cerca posible de Isla.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tus vivencias como nadador?

R. – Infinidad de recuerdos, la verdad. Podría estar días contando anécdotas, recuerdos, curiosidades… No en vano, son casi 30 años nadando ya.

He hecho retos a nado, como el Cruce del Estrecho de Gibraltar, o el Cruce del Canal de la Bocaina, entre Lanzarote y Fuerteventura. He hecho “turismo deportivo”, viajando a campeonatos de Suecia, Escocia, Irlanda,… para nadar unos días y hacer turismo otros. He viajado a Campeonatos de Europa y Campeonatos del Mundo. Tengo amigos que he conocido en competiciones, en casi todos los puntos de la Península. Incluso he estado periodos de tiempo trabajando como monitor de natación, o vendiendo material de natación,…

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Pasé mi niñez en Talavera de la Reina, una ciudad un poco más pequeña que Huelva. Recuerdo que los primeros veranos, los pasaba con mis hermanos, en los pueblos de mi padre y mi madre; pero siempre solíamos irnos 15 días de vacaciones a la playa (algo que me encantaba). Luego ya de algo más mayor, pasaba los veranos en la piscina de un club social que había a 10 Km de mi casa; dando clases de natación por la mañana, entrenando, arbitrando partidos por la tarde, y con la pandilla de amigos de allí. Recuerdo que pasaba todo el invierno deseando que llegasen esos 3 meses de verano.

Con respecto a qué deseaba ser de mayor, no recuerdo nada en especial, no tenía nada así como predestinado. He sido siempre de ir haciendo mi camino, adaptándome a lo que me iba viniendo.

P. – ¿Qué ha supuesto para ti la natación?

R. – Realmente ha supuesto una manera de vivir.

Recuerdo que empecé a nadar, sin gustarme excesivamente, en los cursos de natación del club social al que me he referido antes. Con los años, me propusieron entrar en el equipo de competición, algo que decliné ya que tenía que levantarme 2 horas antes para ir a los entrenos. Pero entraron algunos de mis amigos, y al final me animé.

Poco a poco, me fui metiendo más en el mundillo, me fue gustando más… Me saqué el título de monitor de natación, para sacarme unas pelillas… Y al final pasa a ser algo tuyo, que sin saber cómo, lo necesitas. Te llena, y no sabes estar sin ello.

P. – ¿Qué significa Isla Cristina para ti?

R. – Isla es la ciudad donde quiero vivir. Me encuentro muy a gusto aquí y, hoy por hoy, es donde quiero pasar mis días.

P. – ¿Qué destacarías de Isla Cristina para atraer turismo?

R. – Además de sus playas y su gastronomía; algo a destacar son sus bellísimas puestas de sol, ya sean en verano como en invierno; así como la actividad pesquera, la salida y entrada de barcos por la ría, la lonja,…

P. – ¿Qué crees que necesita Huelva para despegar de una vez?

R. – Huelva carece de infraestructuras para poder luchar contra otros destinos turísticos cercanos como por ejemplo el Algarve. Allí está el aeropuerto de Faro, desde donde van autobuses o furgonetas con turistas hasta los alojamientos.

Aquí en Huelva, el aeropuerto de Sevilla queda bastante alejado, y muy mal comunicado para venir de vacaciones, a no ser que vengas en tu coche particular. Lo que hace que solo recibamos turistas de ciudades cercanas, como Sevilla, Badajoz…

El tren se queda en Huelva, no llega a las costas. Los de Alta Velocidad, se quedan en Sevilla, no llegando siquiera a Huelva.

Todo son trabas para atraer al turismo de calidad, o el turismo más allá de la gente que tiene aquí su segunda residencia.

P. – ¿Quiénes son o han sido tus referentes en esta vida a nivel personal y dentro del mundo de la natación?

R. – No soy, ni he ido de tener referentes, ni a nivel deportivo ni a nivel laboral. Soy más de seguir varios ejemplos, de quedarme con lo mejor de varias personas, y siempre seguir el ejemplo de mis padres.

P. – ¿Cuáles son tus aficiones preferidas fuera de la natación?

R. – Me encanta el deporte en general, y la formula 1 en particular. Me gusta estar al día de la actualidad deportiva. Así como ojear el periódico del día, o ver las noticias si puedo, a la hora de comer. Estar informado o al tanto de donde vivo.

También me gusta mucho viajar. Ver nuevas ciudades y conocer las costumbres de los sitios nuevos que voy conociendo.

Rubén, me encanta verte tan vital y optimista, que sigas disfrutando de la natación y además consiguiendo primeros puestos, siendo un ejemplo a seguir. Decirte que tu pueblo me encanta, donde conocí por vez primera un bunker y desde luego valoro mucho la cerámica de tu lugar de nacimiento.