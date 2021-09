Malizzia & Malizzia: “A Huelva la llevamos en el corazón, aquí iniciamos nuestra carrera musical” 

¿Qué opinión teneis de la situación que estamos viviendo?

Creemos que llegará un momento en que todo se normalizará, con el tiempo volverá todo a ser igual, algunos cambiaremos la mentalidad, otros, me imagino que seguirán igual, ya sabes, en el ser humano hay de todo.

Queremos creer que poco a poco iremos ganando batalla al virus, queremos pensar en positivo, no podemos hundirnos.

Estamos un poco desconcertados, no sabemos cuando terminará esto, no sabemos cuando volverá todo a la normalidad, nos sentimos inseguros, desanimados…

¿Habéis pasado miedo en algún momento?

-No, no por nuestra parte, y si por la gente que nos rodeaba.

¿Cómo valoráis la labor de los políticos en general en este ultimo año y medio?

(Maria José) Entiendo que los políticos lo han tenido muy difícil, el covid era algo desconocido y creo que no sabían por donde tirar, no me siento capacitada para juzgar.

¿Qué proyectos tenéis para el futuro y que hacéis ahora?

Seguir haciendo música, ahora estamos metidos en proyectos nuevos, trabajando con editorial de sudamerica y acabamos de terminar la mini gira, hemos hecho ocho conciertos, poquitos, pero hemos disfrutado con toda nuestra banda, y TRABAJANDO.