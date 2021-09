Jero Vázquez: “Mi sueño es torear en la Real Maestranza y salir por la Puerta del Príncipe”

Parece que la fiesta del toro ha recibido el alta médica y aunque muy poco a poco va saliendo de una larga convalecencia. Cada vez resulta más usual ver hacer los paseíllos en los distintos cosos taurinos. Pero no es menos cierto que todavía queda un largo camino que andar para volver a la normalidad tras la pandemia, sin olvidar la crisis y a los antitaurinos que siguen en la lucha para acabar con los festejos.

Pero pese a esta serie de obstáculos, curiosamente cada día hay más chavales que quieren triunfar en esta difícil profesión. Y este es el caso de Jero Vázquez Rodríguez un joven nacido al igual que yo en Constantina y aunque actualmente está afincado en Pilas, sueña con ser una figura del rejoneo. Sé que la tarea será ardua y difícil, pero según me cuentan quien le conoce, cualidades, ganas, ilusión y trabajo no le faltan. Nosotros desde este ‘Rincón Choquero’ le deseamos todo lo mejor y estamos convencidos que más pronto que tarde le llegará la oportunidad de demostrar su valía.

Con él nos pusimos en contacto para conocer por donde pasan sus sueños. Y con mucha amabilidad no dudó un momento en ponerse a nuestra disposición, así que vamos allá,

¿De dónde te viene la afición al mundo del caballo y especialmente al rejoneo?

La afición al mundo del caballo viene de mi familia. Desde que tengo uso de razón ha habido caballos en mi casa. El rejoneo sin embargo, nace en mi interior a raíz de una tarde cuando era pequeño viendo una corrida de rejones, me prendó de tal manera que sabía que esa sería mi meta a lograr.

Uno puede tener afición, pero el oficio se aprende y se trabaja ¿Quién es tu maestro o perteneces a alguna escuela?

El primer maestro que tuve y el que me enseño la base de la equitación fue un jinete profesional y rejoneador extremeño llamado Ricardo Murillo. Otro de mis maestros ha sido el rejoneador onubense Andrés Romero, el cual para mí ha sido más que un profesor; ha sido un amigo y ha sido todo un privilegio haber podido estar y aprender con él.

Para ser torero a caballo se requiere poseer una cuadra de al menos cinco caballos ¿Cuántos tienes actualmente?

Actualmente poseo una cuadra de 5 caballos confirmados y algunas futuras promesas que tenemos en preparación.

¿Cuál es tu preferido o para ti son todos iguales?

Todos son especiales, cada uno con diferentes virtudes y defectos. Pero la más especial, la niña de mis ojos es, Chicuelina, yegua baya del tercio de salida, anglo luso árabe.

Yo que soy un poco neófito en estos menesteres, no sé si cualquier caballo sirve para todas las suertes y que características debe de tener un caballo para el rejoneo.

Un caballo para torear necesita reunir una serie de condiciones tanto físicas como mentales, no todos los caballos sirven para este oficio.

Las condiciones que suelo buscar en un caballo para torear son las siguientes: valor, cabeza (buena capacidad para aprender y siempre con ganas de más), resistencia, un físico atlético (para poder obtener una buena movilidad), y lo más importante corazón, muchas veces nos ayuda a esta selección ver la genética de dichos animales, fijándonos así en sus antecesores.

¿Tienes apoderado en la actualidad? Porque ya sabes el dicho, ¨Quien no tiene padrino no se bautiza¨

Actualmente no tengo apoderado pero sí gente en la que confiar, que es lo más importante. Espero dar pronto alguna buena noticia en este sentido.

Como nacido en Constantina entiendo que tu sueño será debutar en tu tierra. Aunque si no estoy mal informado ya toreaste un morlaco en un festival benéfico.

Así es, no obstante, he toreado más de una vez en mi pueblo. Siendo la última tarde que toree allí un toro fue complicado y lleno de emociones, junto a mis compañeros de cartel Julio Benítez “El Cordobés”, Borja Jiménez y el novillero Alfonso Alonso.

Deseando de volver a torear allí.

Continuando con Constantina, parece que últimamente estáis saliendo gente joven con ganas de triunfar. Ya que hace unos días Diego Bastos, se proclamó vencedor del XXVII Ciclo de Novilladas sin picadores ¿Lo conoces?

No tengo el placer de conocerlo, pero que mejor manera que compartiendo cartel en la plaza de toros de nuestro pueblo. Sería bonito.

¿Donde fue tu debut?

Mi debut fue en Carmona, con un novillo que me permitió obtener el triunfo de 2 orejas.

Supongo que tendrás un referente ¿Cuál es?

No tengo un referente en concreto. Me gusta observar y aprender de todos. Cojo lo que más me gusta de cada uno.

Debido a la crisis y especialmente al covid, cada vez se celebran menos festejos. En tu caso ¿has podido torear algo esta temporada?

Esta temporada nos hemos enfocado en el entrenamiento para estar preparados para la próxima. No obstante me han llamado para algunas tardes pero debido al covid se han suspendido o bien porque no hemos llegado a un acuerdo.

Supongo que se necesitará mucha fuerza de voluntad y mucha afición para entrenar a diario, sabiendo que de momento no tienes contratos para torear

Es muy complicado, pero mis caballos y ver su evolución día a día me motivan para continuar, y esperando esa oportunidad de demostrar el trabajo diario en el ruedo.

Para terminar ¿Cuál es tu objetivo?

Mi sueño es torear en la Real Maestranza de Sevilla y salir por la Puerta del Príncipe.

Muchas gracias por prestarme tu tiempo y no sé si ¿Te gustaría añadir algo más que durante la entrevista no te haya preguntado?

Darle las gracias a usted por haberme hecho un hueco en el Diario de Huelva y en concreto en sección ‘Rincón Choquero’