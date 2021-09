Gumersindo Tébar: “He hecho de todo, pero lo que yo quería es ser torero”

Se acerca hoy a esta ventana pública todo un personaje al que le tengo un gran aprecio. Me refiero a Manuel Gumersindo Tébar Salas, “el gran Gumer” quien empieza contando para los lectores de diariodehuelva.es que esperó a que fuera primavera para nacer hace 52 años en Ourense. “Nací allí ya que mi padre trabajaba de Jefe de Estación y estuvo destinado en varios lugares del norte de España y cuando yo tenia 3 años, lo destinaron a Huelva. Todos mis hermanos y hermana son de Huelva menos yo, pero me considero muy de Huelva y de gallego sólo tengo mi lugar de nacimiento”

Padre de una hija de 10 años pero que, aunque mi mujer Charo tiene otros tres hijos, prácticamente he criado a mi “otra hija” Naiara, desde que tenía 2 años (actualmente tiene 16) lo cual, me ha servido para entender y llevar mejor a mi hija Ainara del Rocío.

Gumer es carnavalero por excelencia ha salido en agrupaciones como Cuartetos, Murgas y Comparsas (éstas dos últimas con su Peña de Martinez Ares de Huelva. También es rociero, donde hace el camino y visita a la Virgen fuera de la romería una o dos veces al año. Como no podía ser de otra manera, la semana santa es otra de sus pasiones, donde no se pierde las chicotás en la cuesta del Cristo de las Tres Caidas y su Oración en el Huerto, del cual ha sido penitente y un año costalero del Cristo.

Con 16 años, se metió de lleno en el mundo laboral cultivando ostras y construyendo las bateas donde iban las ostras colgadas para su crecimiento. La empresa la crearon sus hermanos y dos amigos exsubmarinistas. La montaron en Nuevo Portil, pero sólo duró un año y pico este periplo, ya que por causas ajenas a la empresa, tuvo que cerrar.

Nuestro entrevistado es de lo más polivalente y en el hipermercado Continente, trabajó de vendedor de electrodomésticos, televisores, colchones…y además bazar pesado, hasta que marchó a la mili, donde estuvo tres años, ya que se fue voluntario especial en el Regimiento de Ferroviarios en Cuatro Vientos (Madrid)

A su regreso trabajó mayormente de camarero en varios sitios, pasando por la cafeteria y restaurante de Hipercor, de ahí se fue con su hermano mayor Fran a la Pizzeria Croissantería “Oh La Lá” en la calle Berdigón.

Estudió Imagen y Sonido y se metió casi sin querer, a formar parte de la plantilla de Teleonuba en el 1997, hasta que cerró.

En esta televisión “provincial” fue operador de cámara ENG, Plató y Unidad Móvil. Encargado de continuidad de programación, edición de videos para informativos, voz en off de spot publicitarios y programas, presentador del concurso “la bomba” y “la caña” donde regaló móviles, jamones y viajes al Caribe y Tenerife, pero sobre todo, donde mejor y más a gusto se sintió fue como presentador del programa dedicado al mundo del Carnaval “El Popurrí”, primero empezó con Nardy Lafuente y luego continuó sólo.

Ha sido autónomo varias veces, ha tenido un minisúper en el centro de Huelva, un periódico de tirada gratuita que estaba dedicado sólo a noticias curiosas y publicidad, no teniendo suerte en ambas. También de dedicó al mundo de la inmobiliaria, pero lo tuvo que dejar porque era incompatible con su trabajo actual como vigilante donde lleva once años.

Actualmente, pertenece a la empresa del Grupo Fonseca, donde se encuentra muy contento y orgulloso de ser miembro de esta gran familia de profesionales y compañeros.

Como habrán comprobado un auténtico fenómeno que se atreve con todo, servicial, cariñoso, cordial, buen amigo, constante, fiable, trabajador, vamos muy buena gente, quien hace dos años, participó en el programa concurso de AHORA CAIGO de Antena 3 y presentado por Arturo Valls, donde no paró contar chascarrillos y cantó un cuplé cuartetero que se inventó, mientras volaba de Sevilla a Barcelona que es donde es la grabación del programa. Los teleespectadores nos lo pasamos en grande.

Pues bien, ya conocen un poquito o un mucho más al gran Gumer y va siendo el momento de entrar en faena e iniciar con la entrevista.

P. – ¿Qué opinión tienes sobre la situación que estamos viviendo?

R. – Situación complicada. Hemos medido la paciencia de cada uno por todas las situaciones que hemos tenido que vivir por el covid19 y por estar confinados. Tras la tormenta llegará la calma…. espero.

P. – ¿Crees que durará mucho ésta pesadilla de pandemia?

R. – Pienso que es primordial que estemos todos vacunados y no bajemos los brazos. Conozco a algún que otro amigo que se niegan a vacunarse, bien porque tienen miedo a lo que le pudiera pasar, o bien porque son totalmente negacionistas y tienen una opinión algo “friky” y paranoica de tema. Cabe recordar que hay y saldrán nuevas cepas del virus.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia, sobre todo en Huelva?

R. – Hemos cambiado en hábitos, quizás somos más escrupulosos a la hora de estar en lugares como por ejemplo, el súper, cajero automático o bares y, a la vez, más limpios. Al estar confinados y con tantas restricciones, estamos valorando más el estar con familiares y amigos y disfrutar aún más de lugares de nuestra Huelva, como el Rocío, las playas, el ambiente de semana santa y el colorido de los disfraces de nuestras carnestolendas y sus agrupaciones.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Más que miedo, respeto. No se puede vivir con miedo en ninguna de nuestras facetas de la vida, pero sí con precaución. Lo que he tenido ha sido preocupación para que no se infectara ninguno de mis seres queridos y si lo cogieran, que fuera leve.

P. – ¿Qué papel crees está jugando la prensa y redes sociales en esta pandemia?

R. – Los medios de comunicación tanto en prensa escrita, digital, radio o televisión, juegan un factor importantísimo de información, tanto en el desarrollo de la misma o incluso de consejos de cómo evitar el contagio.

Las redes están llenas de buenos videos, pero, existen youtubers y tiktokers, lo que hacen es confundir al personal, de que todo está planeado y salen conspiraciones de todos los colores y gustos. He visto hace poco, que todo esto es para reducir población mundial, otros diciendo que te implantan un chip para controlarnos y que todo está planeado por los “iluminatis”… ¡¡No veas la de letras que van a sacar este año en carnavales!! jajaja

P – ¿Cómo valoras la labor de los políticos en general en este último año y medio?

R. – Buff,,,,, no sé si opinar sobre este tema que me conozco. Creo que esta pandemia la han politicalizado. Lo que me parece una vergüenza es que nos suban el recibo de la luz casi 300% y con ello el gas, el combustible etc y, en el peor momento para todos, en plena crisis pandémica.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces ahora?

R. – Mi proyecto futuro es mi hija Ainara del Rocío, ayudarla en todo lo posible, junto con mi mujer Charo, para que sea una mujer fuerte e independiente y se saque una buena carrera en la Universidad.

Actualmente y espero que, para mucho tiempo, soy Vigilante de Seguridad Privada, en una empresa onubense, pero con servicios en muchos puntos de Andalucía y Extremadura como es el Grupo Fonseca. Me enorgullece estar y trabajar en dicha empresa, máxime cuando se están haciendo las cosas bien, donde estoy rodeado de grandes profesionales y, por supuesto lo lleva un gran empresario como es Francisco Fonseca.

P. – ¿Qué necesita Huelva para despegar de una vez?

R. – Huelva, necesita creérselo de una vez. Tenemos una provincia envidiada por todos. Mas de 100 kilómetros de playas, lugares emblemáticos como minas de Riotinto, las grutas de las maravillas de Aracena, nuestra virgen de Rocío, lugares Colombinos que son parte de nuestra historia. Vinos de escándalo, las mejores gambas “pijas” de Huelva, una gamba fina y elegante además de sabrosa, el mejor Jamón del mundo y etc, etc, etc… pero sobre todo, no depender como dependemos algunas veces de Sevilla.

La capital está más amplia que antes, más bonita, sobre todo con su paseo marítimo, pero necesita, necesitamos mejores infraestructuras de comunicación con otras provincias y Portugal.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu etapa profesional en Teleonuba?

R. – Todas buenas y ninguna mala. Bueno sí, cuando cerró debiéndonos unos cuantos meses sin cobrar. Teníamos un gran equipo humano y profesional que lo daban todo y más para ofrecer una televisión cercana y de calidad. Teleonuba… la de antes, fue considerada una de las mejores locales y provincial de España y eso que los medios técnicos no eran los de ahora. Yo empecé en la continuidad de los programas y terminé de operador de cámara (que me encantaba) y presentador de varios programas, entre ellos “el popurrí” dedicado al mundo del carnaval. Me dio mucha tristeza enterarme del fallecimiento de una gran periodista y compañera nuestra Ana Vives Casas. Recuerdo que me daba siempre buenos consejos y me enseñaba cómo redactar las noticias del tema de los carnavales, yo no era periodista, era técnico en imagen y sonido y redundaba mucho a la hora de redactar una información y Ana me lo corregía. D.E.P. Ana.

P. – Gumer, dirigías y presentabas el programa de carnaval, presentaste actuaciones en el Gran Teatro… ¿Cómo te metiste en el mundo del Carnaval?

R. – Recuerdo ver las finales con mi padre, del concurso gaditano por la tele que por entonces creo que era Tve y a mí eso me gustó y me enganchó, recuerdo que íbamos a algunas finales en el Andrés Estrada a ver a compañeros de mi padre. Pero de todas las modalidades, me gustaba muchísimo la modalidad de Cuartetos. Unos años más tardes, creo que en el 95, un gran personaje y buena persona como es Rafa Pavón, me dijo que si quería entrar en un cuarteto que le hacía falta uno y, allí estaba yo unos meses más tarde vestido de borracho con el cuarteto “El Tinto Básico”, desde entonces he salido también en murga y comparsa, ya sólo me falta Coros y la verdad, me gustaría. Mi curriculum carnavalero ha sido diverso, he presentado el concurso en Huelva y la elección de Damas del carnaval, jurado en un concurso en Moguer y pregonero en El Campillo. Con-fundé la Peña Onubense Carnavalesca de Antonio Martínez Ares, y como medio de comunicación, inicié mis pinitos en la revista ya desaparecida Huelva Actualidad, dirigí y presenté carnaval en varias radios locales, colaboré con SER Carnaval de Radio Huelva y presenté El Popurrí en Teleonuba, al principio con Nardy Lafuente y luego sólo. La tortilla dió la vuelta y ahora lo vivo como espectador y oyente.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Mi niñez muy feliz y tranquila junto a mis hermanos. Viví en la Isla Chica, siempre un gran barrio. Lo que más recuerdo es, los partidos de fútbol que jugaba en la plaza del estadio del antiguo y desaparecido Estadio Colombino. Veía los partidos del Recre desde la azotea de mi casa. En verdad yo quería ser torero jajaja, y admiraba a mi primo Manuel Salas y recuerdo que algunas veces nos íbamos a ensayar a los pinos de El Portil, cerca de la Laguna. Él consiguió ser torero, yo no y, eso que alguna vaquilla toreé…

P. – ¿Quienes son o han sido tus referentes en la vida personal y profesionalmente?

R. – Mi padre, que actualmente tiene 90 años y tras la muerte de mi madre, supo seguir y sobreponerse como luchador que es y ha sido un gran referente en mi vida, lleva unos años como actor de teatro del Aula de Mayores de la Universidad de Huelva, va al gym y está lúcido, vamos que, está mejor que yo! jeje. Profesionalmente quise seguir sus pasos como ferroviarios y me fui de voluntario durante tres años al Regimiento Ferroviario de Cuatro Vientos (Madrid) pero al finalizar, no hubo suerte, ya que cortaron con el convenio entre el ejército y Renfe. Mi madre me inculcó la fuerza, bondad, saber estar y educación respetando siempre a las otras personas. Ella daba sin esperar recibir nada a cambio. Quiero decir que mi mujer Charo es un gran apoyo de la cual recibo muchos buenos consejos y ha sido una gran ayuda a la hora de levantar mi casa, porque cuando vivia sólo antes de conocerla, era un desastre Jajaja.

Amigo Gumer, me ha encantado echar este ratito de charla contigo y recordar tantas situaciones que cuentas de Teleonuba. En definitiva, que me alegro un montonazo verte feliz que es lo realmente importante.