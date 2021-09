José Luis Gálvez: “mis ancestros por parte de madre eran escoceses y estuve en Aberdeen a buscar mis raíces”

Tenía ganas que pasara por esta sección una de las personas con más arte que me he encontrado en Huelva, mi buen amigo José Luis Gálvez, persona cordial donde los haya, intuitivo, original made in Huelva, alto sentido de la amistad, se ríe hasta de su sombra, cocinilla, amante de todo lo que huela a Huelva y por supuesto una bellísima persona.

Mi tocayo nació en el Molino de la Vega y entre pedradas y pedradas y guerrillas, fui creciendo.

Ahora aprovecha el tiempo para escribir y tiene un libro escrito “DEMETRIO CALZON CAGAO”, Crónica piratesca de un fulano de Huelva. Historia semireal. Este personaje llegó a ser lugarteniente del famoso Morgan.

Igualmente tiene otros dos en ciernes… “Pensamientos” (un ensayo) y EN LA OTRA Orilla (novela negra) pero todas reposan en un cajón compartiendo el sueño de los justos.

En la actualidad nuestro invitado está “veraneando” en El Rompido”, y cuando lo llamo para concertar esta entrevista da la casualidad que se ha tenido que marchar a Huelva para resolver unos asuntos. Entre ello, y lo que ha tardado en decidir las fotos, hemos demorado nuestra charla unos días y eso que los las imágenes le he tenido que echar un cable, pero ya está todo listo para comenzar.

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Una situación totalmente anómala y desconocida, o lo que es lo mismo nos ha cogido a traición.

P. – ¿Crees que durará mucho tiempo más esta pandemia?

R. – Quiero ser optimista toda vez que empieza a remitir, aunque creo que tendremos que convivir con ella para los restos y la trataremos como una gripe maligna.

P. – ¿Cómo cambiará la vida tras la pandemia?

R. – Creo que todo volverá a la normalidad y quedará en los años venideros como una mala pesadilla.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Un veterano del Vietnam no teme a nada (ja..ja..ja) La verdad es que he sentido más miedo por los míos que por mi integridad.

P. – ¿Qué te parece el papel que han jugado la prensa y las redes sociales en este último año y medio?

R, – La prensa ha echo su papel, dar información, pero dando palos de ciegos ante la total carestía de fuentes fidedignas. Y las redes sociales han mentido de forma desproporcionada con informadores con muy mala baba.

P. – ¿Cómo valoras la labor de los políticos en general, ante esta crisis sanitaria y económica?

R. – A nuestros políticos al igual que los de todo el mundo, los han cogido con el pie cambiado. En un primer momento un desbarajuste ni ellos mismos se ponían de acuerdo, luego corrigieron el desaguisado. Vaya un aprobado.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro?

R. – A mi edad ver feliz a mi hijos y nietos y pasar con salud el tiempo que me quede con mi compañera de toda la vida. En el mes de Julio pasado hicimos cincuenta años de casados. Contemplar la vida sin rencor siendo un observador privilegiado del devenir de la vida.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu vida profesional?

R. – Después de varios trabajos (Hufasa, Refinería, Colegio Farmacéutico, y algún tiempo en Barcelona) tuve la gran suerte de sacar las oposiciones de CAJAHUELVA y me cambió la vida radical, mi empresa me dio estabilidad y el bienestar que poseo en la actualidad. Mis últimos treinta y cinco años estuve trabajado en sus oficinas. Mi mujer ejerció de maestra de escuela y entre los dos hemos cotizados noventa años, así que creo que la pensión nos la merecemos.

P. – ¿Qué necesita Huelva para despegar de una vez?

R. – Que nos lo creamos y nos dejemos de mirarnos el ombligo. Vamos a darnos un poquito de postín y no creer que todo lo de fuera es mejor. Reactivar la minería, tenemos potencial agrícola, pesca, turismo y el entorno ideal para energías alternativas (eólicas y solares) ¿quién tiene más que nosotros?

P. – ¿Qué significa para ti Huelva?

R. – Nací en esta tierra hace setenta y seis años en el Molino de la Vega y me crie y ensoleré en ella, tengo la piel curtida de las salinas y los esteros de mi barrio.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Mi niñez como la de casi todos los nacidos en el 45, necesidad a manos llenas, aunque hambre, hambre no pasé.

Nunca pensé en ser futbolista pues era más que malo, peor. Estudié cuando trabajaba e incluso casado, pero me hubiese gustado estudiar más y haber sido geógrafo e historiador.

No caeré en el tópico de decir que he sido el niño más feliz de mi época solo fui un niño más de la postguerra con más desventajas que lo contrario. Mis padres fueron magníficos por partirse el alma para que no me faltara alimentos y darme estudios sacándoselo de sus huesos. Mi padre carpintero y mi madre ama de casa (de las antiguas) ocasionalmente para ayudar, costurera, como para tener lujos,

Me encanta la cocina y parece que lo hago bien, como sabes tengo un hijo Cheff en la Costa del Sol (Rodrigo) algo habrá de conexión digo yo. El mayor José Luis es funcionario de la Junta, licenciado en derecho y licenciado en Historia(por vocación), pienso que este de los romanos sabe mas que Julio Cesar. Daniel el chico, es diplomado en turismo, gestión de empresas e informático.

Al parecer mis ancestros por parte de madre eran escoceses y estuve en Aberdeen a buscar mis raíces encontrando algunos MacAlllister, pero claro nos dijimos primos y tomamos whisky y hasta luego Lucas.

Como te digo soy senderista y el Camino de Santiago lo he hecho dos veces. Desde Roncesvalles a Santiago hay setecientos cincuenta kms. la peregrinación al Rocío con Emigrantes un sin fin de veces. –Totalmente distintas una de otra–

Mi gran pasión es la escritura pero como me pasó con el futbol, soy cortito. Ahora tengo entre manos a mi ídolo D. Francisco de Quevedo, ya te comenté de mis libros no publicados. que con un poco de suerte no verán la luz.

A mis hijos traté de inculcarle honradez y empatía por su entorno y puedo dar fe que lo logré ya que los considero fueras de series.

P. – ¿Cuáles son tus aficiones preferidas?

R. – Ahora algo de senderismo y ciclostatic. Pero sobre todo el fútbol. Mi padre me inculcó llevándome al Velódromo hace 67 años el venenillo del RECRE y hasta el momento.

P.- ¿Quiénes han sido o son tus referentes en la vida?

R. – Sobre todo mis padres me inculcaron que ser hombre de bien es mucho camino adelantado y mis profesores D.Mario y D.Lucas Oliva, en el Colegio San Casiano.

Tocayo, bien sabes que me encanta echar un ratito de charla contigo siempre y, te emplazo a tomar un aperitivo cuando abandonemos la playa y hablar de lo divino y lo humano.