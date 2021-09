Kico Bogado: “Mi mayor alegría es que mi hijo Kico Salas esté involucrado en el mundo del carnaval”

Se acerca hoy por esta ventana pública otro de los buenos carnavaleros de nuestra capital, que lo ha sido todo dentro de las fiestas del disfraz. Me estoy refiriendo a Francisco Rodríguez Bogado, “Kico Bogado” para los carnavaleros.

Ha pertenecido a las Peñas Enrique Villegas, Antonio Martín y la Cabalgata, aunque sus inicios comenzarán en una Peña Independiente.

Participó en la cabalgata del año 1984, luego estuvo saliendo en agrupaciones como una murga y 14 comparsas desde el año 1986 hasta el año 2002, consiguiendo grandes premios.

También participó en los medios de comunicación como colaborador en Atlántico TV, Huelva TV, Teleonuba, Hispanidad Radio… siempre colaborando por y para la fiesta del disfraz. Casi siempre junto con su amigo y carnavalero, Chema Rodríguez Riquelme, desde el año 2003 hasta el 2007.

Fue Presidente y Secretario del Jurado Oficial del Concurso de Agrupaciones de Huelva desde 2008 hasta el año 2012 Igualmente llegó a ser presidente de la Federación Onubense de Peñas y Asociaciones de Carnaval (Fopac).

Kico es un luchador nato del carnaval, siempre dispuesto a colaborar, con todo lo que sea el engrandecimiento de las fiestas típicas de invierno.

Cuando lo llamo para charlar un ratito y que los lectores de diariodehuelva.es, conozcan sus opiniones. Acepta y este es el resultado:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Mira José Luis, creo que la situación sigue siendo muy preocupante porque todavía a fecha de hoy no sabemos que tiempo queda o puede quedar de esta maldita pandemia, además seguimos con personas que no tienen perjuicio, ni precaución y sobre todo conciencia, y continúan viendo esto como un juego aunque vean que la evolución sigue siendo preocupante y ademas con nuevas cepas.

P. – ¿Crees que durará mucho esta pandemia?

R. – Ya se habla de una tercera pauta de la vacuna, lo que significa que el tiempo y el futuro es todavía muy incierto.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida tras la pandemia y, especialmente, en el carnaval de Huelva?

R.- En Huelva los que se lo toman en serio seguirán y defenderán siempre la cultura del carnaval por encima de todo, con ilusión y muchas ganas, por supuesto con mucho respeto por esta fiesta. Creo que con esta nueva Junta Directiva de la F.O.P.A.C. se están realizando grandes proyectos e iniciativas hacia el futuro, en “pro” de esta fiesta, les veo con muchas ganas de trabajar e incentiva para que esto llegue a buen puerto y ojalá que lo consigan.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Lamentablemente, sí. Sobre todo por la familia y las personas que conozco, porque durante los primeros meses del confinamiento con el desconocimiento y la incertidumbre que existía al principio, sobre todo con el estado de alarma, que fueron muy duros y sin poder ver a la familia.

P.- ¿Qué proyectos tienes cara al futuro y que haces ahora?

R. – Si piden mi colaboración les ayudares en todo lo que pueda a la nueva Junta Directiva de la F.O.P.A.C. poniendo mi experiencia como expresidente de la Federación y además en todo lo relacionado con esto del carnaval, siempre en pro de la recuperación de esta fiesta.

P. – ¿Qué necesita el carnaval de Huelva para despegar de una vez?

R. – Creo que el Carnaval de Huelva necesita más ayuda por parte de los políticos, también del Ayuntamiento de Huelva, aunque tenemos un alcalde muy dicharachero y carnavalero, creo que debemos de buscar la amistad y los hermanamientos de todos los pueblos, para darle un nuevo brillo y color al carnaval. Y para el despegue de Huelva, necesitamos infraestructuras y conexiones con todas las ciudades limítrofes.

P.- ¿Qué significa Huelva para ti?

R. – Me siento más de Huelva que un choco, quiero a Huelva por los cuatros costados y por todos los rincones por donde la miro, me gusta todas sus costumbres, sus tradiciones y para mi en especial el Carnaval que forma parte de mi vida y también la de mi familia.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu etapa carnavalera y especialmente como Presidente de la F.O.P.A.C?

R. – Grandes recuerdos en esta etapa carnavalera, como de casi toda mi vida, entregada a esta fiesta, a la que adoro, quiero y disfruto al máximo de ella, no podría vivir sin ella. Mi etapa como Presidente de la Federación fue la de lucha, entrega y dedicación exclusiva al Carnaval, y desde aquí me gustaría destacar a todas las personas que formaban la Junta Directiva conmigo que fueron unos grandes luchadores y trabajadores muy entregado al carnaval dedicando gran tiempo de su vida al trabajo y su organización y siempre de manera altruista, poniendo incluso dinero de nuestros bolsillos, ya que nuestra Junta Directiva no recibió ni un solo euro de la subvención durante nuestros 2 años de candidatura del carnaval por parte del Ayuntamiento del año 2011 y 2012. pero a pesar de todo estos inconvenientes se realizaron grandes festivales carnavaleros en el Gran Teatro de Huelva e incluso en el Foro Iberoamericano de la Rábida, y haciendo hincapié y cabe destacar también, los grandes cambios de mejoras en esta candidatura de la F.O.P.A.C. desde sus inicios.

P. – ¿Qué diferencia existe entre los inicios de los carnavales a los actuales?

R. – La diferencia es que antes era mucho más familiar y había más de 40 peñas de carnaval donde participaban todas las familias y se disfrutaba de la fiesta al máximo, con un gran carnaval de calle.

Hoy en día todavía se mantiene una Peña en plena facultades como es La Colombina. La diferencia es que existe más participación de agrupaciones de nuestra Provincia y de toda Andalucía. Grandes grupos con mucha calidad, que le han dando mucha más relevancia y categoría a nuestro concurso del Gran Teatro, que ha sido considerado como el segundo mejor concurso de Andalucía.

P. – ¿Cuáles son tus mejores recuerdos carnavaleros?

R. – Mis recuerdos son los de recordar a grandes amigos y grandes maestros que ya se nos han ido y, sobre todo, conocer y aprender de una gran cultura llamada carnaval con la que disfruto lo más grande y que me da la vida.

P. – ¿Cuáles son o han sido tus referentes en esta vida profesionales y carnavaleros?

R. – Antes de nada, debo comentar una anécdota, algo importante y es que gracias a tí José Luis, me convertí en un miembro más de la chirigota independiente “Los Betuneros” que es donde tu ibas a salir cantando y participando, pero por motivos profesionales, pues empezaste con el programa “Tiempo de Carnaval” en Radiocadena, no pudiste llegar a cumplir tus sueños y yo tuve la suerte de llegar en ese momento y ocupar tu sitio. Gracias amigo.

Mi referente en esta vida profesional y carnavalera que me gustaría destacar en mi vida fueron, Enrique Villegas Vélez, gran autor del carnaval de Cádiz, aunque nacido en Ayamonte (Huelva), a Manuel Cordero Fernández que fue mi primer director, maestro y amigo, donde inicié mis primeros pasos carnavaleros y a Juan Carlos Díaz Domínguez, gran autor, músico, director y un magnífico amigo, debo decir que con este autor conseguí grandes primeros premios. Quisiera recordar a estos tres fenómenos que ya nos han abandonado y que dejaron una gran cátedra del carnaval.

En lo personal mi padre y madre, mi abuela María, mi tías Carolina y Mariquita que fueron grandes personas que me enseñaron a respetar y tratar a mis semejantes. A mis hermanos, muy diferentes, pero con los consejos que me daban y que eran como los de la vida misma.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Mi infancia fue ser feliz, en casa de mi abuela y mis tías, donde pasé el mayor tiempo de mi vida, mi madre siempre dedicada al hogar y el cuido de la familia, mi padre fue un gran luchador, trabajador para que desde luego nunca a sus hijos nos faltara nada de nada. Recuerdo a grandes y buenos amigos del colegio y de mi barrio. De mayor cada época me iba cambiando día a día, con todo lo nuevo que vivía y experimentaba, que era tan fantástico y me gustaba todo lo nuevo que la vida me enseñaba y empezaba a conocer. ¡Ah! soñaba con ser futbolista

P. – ¿Qué te gustaría añadir?

R. – Me gustaría destacar con mayúscula y dar las gracias a mi mujer TERE, que siempre a estado a mi lado ayudándome y colaborando en todo, la suerte es que a mi mujer también le encanta el carnaval. Debo dejar claro que la mayor alegría que tengo ahora mismo es que mi hijo Kiko Rodríguez Salas, carnavalero hasta la médula esté involucrado en agrupaciones, antologías y todo lo referente a esta bendita fiesta.

También me gustaría darte las gracias José Luis por darme la oportunidad en este medio de expresarme y poder comentar cosas de mi vida.

Y por último me gustaría gritar muy fuerte a los cuatro vientos ¡¡Viva Huelva y sus tradiciones!!

¡¡Viva el carnaval de Huelva, que son los mejores carnavales del Mundo!! Un abrazo grande amigo.

Kico que me ha encantado echar este ratito de charla contigo, verte como no podía ser de otra manera, dispuesto a seguir trabajando por el Carnaval de Huelva y decirte que me has hecho recordar momentos muy entrañables de estas fiestas.

Fuiste, eres y seguirás siendo todo un referente de estas fiestas del disfraz.