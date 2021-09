Foto Rodri: Tres generaciones cámara en mano

Hoy me he querido venir hasta la céntrica calle Rábida de nuestra capital, concretamente hasta el nº 10 donde está ubicado yo diría sin temor a equivocarme el establecimiento más señero de fotografía. No en vano ya son 70 años inmortalizando las efemérides más especiales de nuestra Huelva y captando imágenes de varias generaciones de onubenses en los momentos más destacados de sus vidas.

Hoy estamos en ‘Foto Rodri’ para conversar de la actualidad con mi buen amigo Javier Rodríguez Garrido y sobre todo para que nos cuente como ha ido pasando el amor a la profesión por tres generaciones. Primero allá por 1951 fue su abuelo Adolfo, más tarde en 1962 su padre Pedro o ‘Perico’ como coloquialmente se le conoce y actualmente y desde hace ya 27 años es él quien lleva las riendas de este emblemático negocio.

A Javi le conocí hace bastantes años.Desde el primer momento advertí que estaba ante una persona, amable, cortes, afectuosa, empático, amigos de sus amigos y sobre todo muy ¨güena gente¨. Este cúmulo de valores hizo que entre ambos naciera una gran amistad que con el paso del tiempo se ha ido incrementando.

Pero, para que ustedes mis queridos lectores le conozcan un poco más a nuestro invitado de esta semana, nos poníamos en contacto con él para solicitarle una entrevista, Y con esa sencillez y amabilidad que la caracteriza accedió de momento a la petición, así que vamos allá.

Decir Foto Rodri es hablar de toda una institución en el mundo de la instantánea de nuestra ciudad. No en vano lleváis 70 años dedicados profesionalmente a la fotografía. Abuelo, Padre y actualmente eres tú quien regenta el negocio.

Ya son 70 los años los que llevamos recogiendo a través de nuestras cámaras la vida de los onubenses. Llevo al frente del negocio 27 años continuando está saga de fotógrafos y adaptándonos a los tiempos que corren dentro del mundo de la fotografía, que ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años.

Pero siendo fiel a la realidad y por aquello que existe un refrán que dice que “Detrás de un gran hombre, hay una gran mujer”…yo diría, primeros tus abuelos, más tarde tus padres y ahora tú. Vamos que siempre las mujeres estuvieron y están al pie del cañón.

Así es, mi abuela Trini estuvo siempre al frente de la tienda que teníamos en la calle Concepción, después mi madre siempre estuvo con mi padre en el estudio y en la actualidad María, mi mujer.

¿Cómo nace en ti el amor a la fotografía y porqué decides seguir la trayectoria profesional de tus antecesores?

Desde muy pequeño tuve curiosidad por la fotografía.Cada vez que podía entraba en el laboratorio para ver como se revelaban las fotos, acompañaba a las bodas a mi padre los fines de semana e intentaba ser partícipe del trabajo de la tienda.

Tú eres joven, pero entiendo que recordarás cuando se realizaban las fotos casi de manera artesanal.

A mí me han tocado vivir los tiempos modernos de la fotografía pero me quedan algunos recuerdos de como se trabajaba en el laboratorio artesanalmente, son tiempos que añoro.

Siempre habéis sido innovadores y recuerdo que fuisteis el primer negocio en revelar carretes en una hora. Toda una revolución.

Sin duda. Ya han pasado unos años de aquello pero fue toda una revolución. Desde entonces la fotografía ha evolucionado a pasos agigantados y en estos momentos se imprimen las fotos en minutos.

Ahora es tiempo del digital ¿pero se sigue solicitando las fotos en papel?

Se sigue imprimiendo las fotos pero en menor cantidad. La evolución de este sector nos ha llevado a un cambio de hábitos y existe la posibilidad de imprimir en muchos otros soportes que no es el papel tradicional.

Supongo que tendrás un gran archivo fotográfico ¿No has pensado en editar un libro? pues habéis inmortalizado a tantas generaciones, acontecimientos y eventos de los onubenses, que sería un gran legado para los onubenses.

Sí que tenemos un archivo importante, lamentablemente necesito dedicarle tiempo para organizarlo y catalogarlo, es una cuenta pendiente que espero en algún momento llevar a cabo.

Cambiando de tema ¿Cómo ha repercutido la pandemia en el negocio y si has recibido algún tipo de ayuda para paliar la crisis?

Pues imagínate, estos últimos tiempos han sido muy difíciles para nuestro sector, las celebraciones se suspendieron casi en su totalidad y nos ha causado un daño importante. ¿Ayudas?, lamentablemente seguimos esperando.

Siguiendo en clave del maldito bicho ¿Llegaste a pasar miedo en algún momento?

Respeto mucho pero miedo nunca.

¿Crees que noscambiará la vida cuando esto acabe?

Ya nos ha cambiado y la verdad es que no le veo el final.

¿Qué opinión tienes en cuanto a la forma de manejar los políticos la pandemia?

Es una situación compleja y no es fácil de manejar, no me hubiese gustado estar en su lugar ni a ellos en el mío.

Estamos llegando al final y me gustaría agradecerte que me hayas prestado tu tiempo. Y si te apetece añadir algo más que durante la entrevista no te haya preguntado, ahora es el momento.

Simplemente agradecerte la atención para conmigo, y que me hayas dedicado un espacio en este tu ´rincón´ tan especial. Gracias Félix.