La cantera pone una pica en el once del Recreativo

Para los partidarios más furibundos de la cantera, el doble descenso del Recreativo a la quinta categoría del fútbol español, significaba una oportunidad de oro para plagar la plantilla del Decano con futbolistas onubenses y jugadores de las categorías inferiores. Pero por unas razones u otras, no ha sido así.

De hecho, esta temporada sólo Rubén Gálvez, Víctor Barroso y Pedro Pata enarbolan la bandera de Huelva en el Nuevo Colombino. Aún así, la cantera ha logrado poner una pica en la primera alineación del Recre en la presente campaña. El embajador de los escalafones inferiores es Rubén Serrano, titular en el triunfal debut ante el Utrera.

Balas de verdad

“Sin palabras. Feliz por mi debut en partido oficial con el primer equipo. Gracias a todas las personas que me han apoyado, al cuerpo técnico y los compañeros que sois los idóneos en este momento que nunca olvidaré. Y sobre todo a la afición, por apretar hasta el final“, ha escrito el joven central reconvertido en pivote en sus redes sociales.

La presencia de Serrano en el once que saltó al verde del Municipal Marismas de Los Palacios no fue exactamente una sorpresa, pues el defensa venía acumulando méritos desde la pretemporada. Si bien, no sería el primer canterano en desaparecer de los planes del entrenador en cuanto las balas fueran de verdad.

Problemas en el tobillo

En esta ocasión, Alberto Gallego fue valiente y Serrano jugó de inicio para completar un buen encuentro. Solamente una lesión en el tobillo le llevó a ser sustituido antes del minuto noventa. Un percance que ahora le convierte en duda de cara al encuentro del próximo domingo (Nuevo Colombino, 12.00 horas) frente al filial del Ceuta.