Pepe Ruciero: “El toro bravo es una obra de ingeniería genética creada por el hombre” 

¿Quién es tu torero preferido y a quién has visto torear mejor?

No he tenido nunca a un torero definido, lo que si te puedo decir es que a mí me gusta el torero que trasmite en el tendido, el que llega al aficionado o al público que ha pagado, ya sea un torero de valor o de mucho arte da igual, los” pegapases” me aburren, con esas faenas que vienen predispuestas. Me gusta el torero con espontaneidad, con peñizco, con sentimiento y pureza, me gustan los toreros que saben torear de capa y manejan con soltura la mano izquierda, en definitiva como lo que es, una manifestación artística. He visto testigos de grandes faenas, faenas que con el tiempo aún se engrandece más.

¿Qué recuerdos guardas de tu niñez?

Pues recuerdo mi paso por el colegio de las Teresianas, donde hice la primera comunión y después mi paso por el colegio de los Maristas. No se me daba bien el fútbol, así que en el colegio empecé a jugar al baloncesto y balonmano, también los sábados por la mañana íbamos al cine Fórum en el colegio, o a jugar a las máquinas de petacos a la plaza de las Monjas, en aquellos años montábamos en bici en la plaza del estadio del Recre. También acudía a las veladas de boxeo con mi tío Julián, que era el médico de la federación de boxeo en la plaza de toros de la Merced, y lo que es la vida, con las veces que después he tenido que entrar a ver corridas de toros. También recuerdo de mi niñez, mi paso por Bonares, donde campeaba con más libertad que en la ciudad. Los niños y jóvenes tenían salones donde reunirse y el nuestro se llamaba “Las Velas “ y por supuesto los veranos en Mazagón, cuando ayudábamos a los pescadores a tirar del copo, o íbamos a coger coquinas a El Loro, nos llevábamos prácticamente todo el día en la orilla.

Cambiando de tercio, ¿Qué te parece la labor de los políticos en general ante esta pandemia?

La pandemia nos ha venido grande, a los políticos por supuesto también, ha habido mucha gente perjudicada. En lo que respecta a nuestra comunidad pienso que se ha actuado con más celeridad que en otras comunidades, sobretodo a la hora de vacunarnos. En esta época el político está mal valorado y con la pandemia se ha acrecentado ese rechazo social. Las medidas que se han tomado no son populistas, pero alguien las tenía que ejecutar. El político ya sea de derechas o de izquierda ha sido criticado de igual manera. Este toro del COVID, traía muy malas ideas, difícil de torear, aunque fuese el mismísimo Joselito El Gallo el presidente del Gobierno.