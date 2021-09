Regina Tizón: “Espero que el Recre nos dé esta temporada una gran alegría y ascienda de categoría”

Esta semana se asoma a esta ventana semanal Regina Tizón Martínez del Hoyo, una onubense de pro que cursó sus estudios en el Colegio Santo Ángel. Es licenciada en Educación Social y Psicopedagogía por la Universidad de Huelva.

A nuestra protagonista de esta semana la conozco desde cuando estaba en preescolar ya que compartía pupitre, pero sobre todo amistad, cosa esta última que se ha intensificado con los años con mi hija Noemí. Ya desde pequeñita pude percatarme que era una niña muy educada, responsable, afable, empática y amiga de sus amigas. Pero con el paso de los años he podido darme cuenta que no me equivoqué. Y verla en la actualidad hecha toda una profesional de su materia, me llena de alegría.

Con ella nos pusimos en contacto para repasar la actualidad sobre la Covid y para que ustedes mis queridos lectores lo conozcan un poco más. Y con esa sencillez y amabilidad que le caracteriza accedió de momento a la petición, así que vamos allá.

Para comenzar, aunque entiendo que la sociedad onubense en general conoce perfectamente lo que es AONES; me gustaría que como educadora social y psicopedagoga del citado centro le explicase a todas/os los lectores de esta mi sección semanal cual es el objetivo de esta asociación y que tareas desarrollas en el citado centro.

Es cierto que la asociación AONES es bastante conocida, no sólo en Huelva capital, sino también en la provincia ya que atendemos usuari@s de muchos puntos. El objetivo principal que se persigue desde nuestra entidad es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, atendiendo de manera integral todas las necesidades desde la más temprana edad hasta la adultez.

En mi caso trabajo en dos programas diferentes: por un lado en el SePAP (Servicio para la Promoción de la Autonomía Personal) con adultos por las mañanas y por otro lado doy Refuerzo Pedagógico por las tardes a niños/as en edad escolar. Son dos etapas muy diferentes del desarrollo por tanto de manera general te puedo decir que trabajo casi todos los contenidos con los usuarios.

Una vez conocida tu profesión me gustaría hablar de tus aficiones, aunque no sé si cabrían todas en esta entrevista. Pues como se dice por esta tierra te gusta ¨tó¨ Comencemos con el Recre, como abonada que eres y tras la tristeza de ver en la quinta categoría al equipo de tus amores ¿Cómo vislumbra que será la próxima temporada y cual debe de ser el objetivo?

No me gusta hacer predicciones y menos sin haber visto aún al equipo… pero es cierto que en el fondo (supongo que es un deseo y no pronóstico en sí) espero que este año tengamos una gran alegría; es decir, que el Recre ascienda de categoría. Ese debe ser el objetivo. Ya que por entidad, afición y presupuesto no hay quien nos gane.

Por cierto, la campaña pasada por el maldito bicho los estadios estuvieron vacíos ¿Piensas que este año podremos ver las gradas repletas de público o volveremos a tener aforo reducido?

En principio parece que será con aforo reducido. Me gusta ser optimista así que espero que en breve vuelva todo a cierta normalidad.

Siguiendo en clave de pandemia ¿Dónde pasaste el confinamiento, con quien y llegaste a pasar miedo?

El confinamiento lo pasé en casa con mi pareja teletrabajando. Miedo diría que no, pero hubo momentos de incertidumbre. Supongo que influiría que nadie de mi familia ni de mi entorno se contagió durante ese periodo.

¿Habrá un antes y un después del covid?

Durante un tiempo sí, pero creo que no durará para siempre, pasaremos página y avanzaremos.

Tengo claro que el clima favorable invita a socializar en la calle y que el bajo poder adquisitivo en la juventud hace que los jóvenes organicen botellones ¿Piensas que están siendo irresponsables y poco empáticos con sus mayores?

Pienso que nadie empatiza con nadie, Félix.

¿Cómo valoras la actuación de los políticos durante la pandemia?

La política en general me da mucha pereza. ¿Lo podrían haber hecho mejor? Sí, por supuesto. ¿Otro partido político lo habría hecho bien? Lo dudo. Esto nos ha cogido a todos desprevenidos.

Hablando de políticos, ¿Crees que desde el consistorio están trabajando para paliar los efectos que esta crisis está provocando a la ciudadanía?

No sé/no contesto.

Volvamos a tus hobbies, aunque en este caso diría a tus pasiones, hablemos de la Semana Santa ¿Cómo estas llevando dos años sin ver los pasos en la calle?

Mal!!! Cualquier cofrade está ya desesperado!! Ojalá podamos ver pronto a las cofradías en la calle, sería una buena señal de que todo va bien.

Estamos llegando al final de esta entrevista y quisiera agradecerte que me hayas prestado tu tiempo. Y no sé si te gustaría añadir algo más que no te haya preguntado.

Nada más Félix. Solamente agradecerte que te hayas acordado de mí para hacerme un hueco en este tu ´rincón ‘tan especial