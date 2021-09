El PSOE exige al PP que expulse a la moguereña Susana Pancho por desear la muerte de Sánchez

La coordinadora general del PSOE de Huelva, María Luisa Faneca, ha pedido al PP de manera urgente que repruebe y expulse de sus filas a la concejala de Moguer, Susana Pancho, que colgó un vídeo en las redes deseando la muerte e insultando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a toda la familia socialista.

Para Faneca, “resulta intolerable que tras las declaraciones realizadas por la edil el Partido Popular permanezca impasible y pase página simplemente excusándose en que ya ha pedido disculpas, como dijo ayer la secretaria general del PP-A, Loles López”.

Al hilo de ello, la dirigente socialista ha incidido en que este tipo de comportamiento no se puede admitir en nadie y menos en un representante público, ya que denigra por completo la política.

Además, ha lamentado que “el pueblo de Moguer y toda Huelva sea noticia por hechos como estos que nos desacreditan, cuando nuestros pueblos, la sociedad en general, son tolerantes, acogedores y respetuosos”.

“Se trata de un asunto grave y no debe quedar ahí, es necesario que se adopten medidas para que hechos como estos no se vuelvan a producir”, ha señalado Faneca, quien ha remarcado, además, que “personas con este tipo de pensamientos no deberían estar legitimadas para representar a un pueblo”.

“Para nada sirven las excusas -ha señalado- después de verter semejantes declaraciones cargadas de odio. Está claro que la concejala se define por sí sola y evidentemente muchas de las personas que depositaron el voto en ella se debe sentir avergonzadas tras ver el vídeo”.

Por último, ha señalado que “si realmente el Partido Popular tuviera altura de miras y responsabilidad política no permitiría una persona así en sus filas y, por tanto, debería expulsarla de manera inmediata sin esperar a que otros partidos y la ciudadanía en general se lo pida”.

Detonante del caso

En tiempos de inmediatez, cualquier cólico mental puede convertirse en una diarrea de improperios que, en un momento determinado, puede costarte desde la vergüenza hasta el cargo, según el nivel de gravedad o de maldad.

Eso debió ocurrirle a Susana Pancho, concejal del PP del Ayuntamiento de Moguer cuando publicó en su red social Tik Tok un vídeo en el que se ensañaba con el Gobierno en general y con el presidente en particular a cuenta de la subida en el recibo de la luz.

Pancho explicaba que la compañía eléctrica Endesa le había cobrado 152 euros en concepto de luz y cargaba toda la responsabilidad del abuso contra los responsables políticos del Gobierno de Pedro Sánchez: “Al Gobierno le voy a decir que iba a salvar obreros, ¿no? Mi marido es un obrero y yo la obrera porque ahora hay que hablar en masculino y femenino. ¿Sabes qué le digo yo al Gobierno? Que me cago en todos sus muertos. Porque 150 euros es una letra. A ver qué le damos de comer a los chiquillos. ¿Pan con agua?”.

Tras la velada ironía contra él lenguaje inclusivo, la concejal se dirigió al presidente para exigir su dimisión y la de todo su equipo: “Sánchez te estás pasando tres calles. ¡Dimite ya! Que no te queremos. Estoy harta de todos ustedes, de todo este socialismo malo y de este comunismo malo. Solo habéis traído pobreza. Me tenéis endemoniada. ¡Mala ruina os venga! Los comunistas y los socialistas.

En la retahíla de improperios, Pancho se detuvo en el ejemplo andaluz para ilustrar cómo los socialistas son, efectivamente, los culpables últimos de las subidas de Endesa: “Aquí en Andalucía os lo habéis gastado todo en putas, cocaína y mariscadas os lo habéis gastado todo. Me cago en vuestra puta madre y en vuestros muertos. No vamos a poder comernos ni un huevo frito con cebolla por culpa de ustedes porque hasta los huevos han subido. ¡Dimite ya, tío! ¡Vete al carajo!”.

El vídeo coge velocidad de crucero a medida que avanza y la concejal decide finalmente sacar toda la artillería pesada: “¡Vete a la puta mierda que eres un niñato caprichoso. Que tienes el mechón aquí, como Cruela de Vil, la de los dálmatas. Eres como ella: eres malo, malo, malo. Voy a pagar la luz porque no voy a comer a oscuras mientras tú estás fresquito en Lanzarote tocándote el pijote y en Doñana tocándole el coño a tu hermana“.

El momento culmen de la grabación llega cuando la concejal, enloquecida y presa de la rabia, llega a desear la muerte del presidente: “Te deberías haber muerto en la cuarentena, tú y todos los tuyos“.

Horas después y tras comprobar la repercusión mediática del vídeo, la edil de Moguer borró el vídeo de su perfil de TikTok y pidió perdón por sus groseras palabras: “Pido disculpas. Quiero pedir perdón a todas aquellas personas que se hayan sentido ofendidos por un video que hoy he subido a las redes sociales con motivo de la subida de la luz y que ya he retirado”

Pancho reconoció haberse excedido en sus palabras a causa de la indignación del recibo: “Somos una familia más de los miles de españoles que lo estamos pasando mal y el recibo de la luz cada vez que llega a nuestras casas supone un susto y un esfuerzo económico para todos. Ello no quita que me haya excedido en mi crítica hacia otros adversarios políticos con palabras malsonantes que en ningún momento debemos de pronunciar ninguno.

Por ahora, el Partido Popular de Moguer no se ha pronunciado sobre si la concejal recibirá alguna posible sanción por sus palabras.

Reacciones de PSOE e IU

El PSOE de Huelva ha pedido la dimisión de la concejal del PP en Moguer. Desde la Gestora socialista aseguran que el pueblo de Moguer no se merece representantes políticos de estas características.

Mientras, el Coordinador Provincial de Izquierda Unida en Huelva, Rafael Sánchez Rufo, exige la dimisión de la concejala de Moguer del PP, Susana Pancho, tras haberse despachado la política moguereña en su cuenta de Tik Tok con una larga y soez ristra de insultos y descalificaciones, llegando a desear la muerte a Pedro Sánchez. Sánchez Rufo declara que el comportamiento de esta concejala “forma parte de un discurso de odio, inadmisible en un estado democrático y en una representante pública que con sus palabras anima a la violencia”.

“Las disculpas no resultan suficientes ante tal barbaridad”, por lo que Sánchez Rufo reclama al presidente del PP en Huelva, Manuel Andrés González, que le pida su acta de concejal y muestre claramente y sin ningún tipo de ambigüedad que el PP está en contra de este tipo de comportamientos.