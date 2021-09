Compromiso por la educación pública y de calidad

La improvisación no nos sirve por ineficaz y frágil”. Así de contundentes se han mostrado en Verdes EQUO Andalucía que, con motivo del inicio del nuevo curso escolar han exigido a las administraciones y al resto de partidos políticos andaluces un compromiso real y definitivo que garantice una educación pública de calidad. “Exigimos a la Junta una mayor inversión, sostenida en el tiempo, desde la perspectiva de una escuela plenamente coeducativa, solidaria con las más débiles y comprometida con la crisis climática”

Para Mar González, coportavoz del partido verde andaluz, “sabemos que la escuela y el modelo educativo en su conjunto requieren la adopción de decisiones a corto, medio y largo plazo, que han de contar con la visión propositiva de la comunidad educativa. La mejor manera de reconocer la labor de los docentes es garantizar los medios y los apoyos para que puedan seguir llevándola a cabo en las mejores condiciones”

Según Manuel Pérez, coportavoz de Verdes Equo Andalucía y con una larga carrera docente a sus espaldas, “hemos de simplificar la multitud de cuestiones a las que se enfrenta el sistema educativo y pensar en preguntarnos colectiva y seriamente a qué modelo de escuela aspiramos”

Para el partido ecologista, volver a la normalidad pre-COVID no es una opción puesto que era ya una situación deficiente y que no respondía a las necesidades que la sociedad actual presenta. “Estábamos, afirman, en un sistema en el que se han normalizado y potenciado las desigualdades por razones de diversidad funcional o social. Vemos cada día, continúan, como la Junta de Andalucía potencia la educación concertada a la vez que cierra líneas en escuelas públicas y se olvida de las buenas intenciones que se mostraron al principio de la pandemia. La decisión de potenciar la educación pública no puede estar supeditada al partidismo o al oportunismo y mucho menos a los intereses particulares de quienes gestionan los fondos públicos. Debe ser un compromiso unánime y a largo plazo”

“Es necesario, indica González, blindar y aumentar la inversión en educación para acometer una transformación profunda que redundaría en una disminución de la ratio y un aumento del profesorado, que debería estar especialmente preparado para atender la diversidad”

Desde Verdes EQUO apuntan la necesidad de adoptar una nueva visión de un modelo de educación en comunidad y para la vida. “Es necesario, comentan, habilitar otros espacios públicos infrautilizados, rehabilitar escuelas y facilitar que el alumnado aprenda también en contextos fuera de las aulas”

Los verdes reclaman la necesaria participación de todos los sectores implicados, en un proceso participativo que marque la pauta hacia una escuela inclusiva, que eduque para la vida; una escuela transformada y con vocación transformadora.