Dónde ver la berrea del ciervo en los montes de Huelva

Llega el otoño y con la nueva estación los ciervos se exhiben ante las hembras. Es tiempo de la Berrea. Un espectáculo que se puede observar con un poco de suerte y relativa facilidad aunque hay que andarse con tiento y cuidado porque los ejemplares, dotados de impresionantes cornamentas, están en celo y se muestran muy inquietos cuando se ven agobiados por el ser humano.

El fotógrafo Antonio Aguilera está recorriendo estos días algunos de los espacios naturales de Huelva donde se puede ver este grandioso espectáculo de naturaleza pura.

Dónde están los ciervos y las hembras

No solo se puede ver en Doñana. Aunque ir a ver la berrea al Parque Nacional es un clásico. Claro que hay que ir pertrechado de unos buenos prismáticos o binoculares para la observación segura.

Los senderos del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche son un buen lugar para contemplar a esta especie otoñal.

Al igual que la Rivera del Aserrador, al norte del Andévalo y fronteriza con Portugal.

Más cerca de Huelva capital está el camino de Valverde (cuidado que hay ganadería brava) y la zona de la finca Belmonte, al norte de Gibraleón.

Por supuesto no se puede olvidar la zona de Berrocal o los territorios aledaños a la Pata del Caballo en Escacena.

La mejor hora para ver ciervos

La mejor hora para avistar, porque oír se oyen, ciervos es el amanecer o el atardecer. Es cuando están más activos.

Ir con cuidado y ser prudentes

Se aconseja no andar por zonas interiores de fincas o saltarse caminos y mallas. Y lo mejor es ir cuantos menos mejor porque los ciervos huyen del ser humano. Y hacen bien. Y no te acerques más de la cuenta, ten siempre a mano zonas de escapada segura.

No te vistas con colores llamativos mejor tonos verdosos, marrones y pardos. Y usa calzado adecuado para largas caminatas por el campo. No hay que formar escándalo porque tienen un oído muy fino. Y fíjate si en la zona donde estás hay moñigas o excrementos de ciervos. Si no los ves poco verás.

Cuando consigas verlos no dejes allí tus huellas en forma de basura o plásticos y llévate tus fotos.