Nicolás Casado: “De niño soñaba con ser torero o futbolista”

Sin lugar a dudas es uno de los buenos amigos que tengo en Huelva, es nuestro protagonista de hoy en esta serie de entrevistas en tiempo de pandemia y se llama Nicolás Casado Cerezo, quien hace 64 años que nació en Huelva y que ahora reside en Punta Umbría.

Tengo que reconocerte que al principio, me mostré muy reacio a las mismas, mayormente por la precariedad tanto de tiempo como de desconocimiento y consecuentemente, la necesaria comprobación científica acerca de su validez y efectividad que pudieran tener, pero con el paso del tiempo y viendo y observando que a medida que se han ido administrando los datos de contagios y muertes están muy lejos de los producidos al principio de la Pandemia, pues me han venido a demostrar que su administración ha hecho posible que la inmunización sea un hecho, aunque las Autoridades Científicas nos indiquen que a pesar de recibir las dosis completas, sigue siendo necesario el ser precavido y sigamos guardando determinadas medidas de prevención que todos conocemos.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo, el mundo del deporte?

Me gustaría pensar que el mundo entero en su conjunto, tratará de ser más responsable y, sobre todo, los Dirigentes Sanitarios Internacionales, además de los Organismos Gubernamentales en general, para intentar que ante futuras pandemias, tener una infraestructura de Servicios y una debida Organización Sanitaria capaz de afrontar Pandemia de este calibre y que no se cometieran los mismos errores cometidos, porque ya existe una información sobre el Virus, la forma de atacarlos y caer en los mismos errores que con la actual, pues nadie daría crédito.

Y en el mundo del Deporte, claro que afectará también. La situación vivida hará que de ahora en adelante, se tomen medidas de prevención con el fin de que no se produzcan contagios hasta que no haya una erradicación total del virus.

¿Qué proyectos tienes para el futuro?

En principio, siempre los hay, aunque luego no sé si seré capaz de afrontarlos. Intentaré, una vez me jubile, llenar ese hueco que el trabajo antes me quitaba haciendo cosas que siempre he querido hacer, pero por una causa o por otra, responsabilidades familiares y profesionales aparte, no las he llegado a realizar, pero bueno intentaremos aprovechar ese tiempo para cosas y cuestiones que realmente me merezcan la pena.

¿Qué recuerdos guardas de momentos vividos como aficionado al Recreativo, tanto buenos como malos?

Desgraciadamente guardo en mi memoria más recuerdos malos que buenos, lo cual no significa que no los haya habido buenos y muy buenos también, y que al no ser muchos, sí hayamos aprendido a darles mucho más valor y más en los niveles económicos en los que se mueve el fútbol mundial. Eso sí, nadie nos podrá quitar el ser el referente, el Decano de nuestro Fútbol y Huelva, la cuna donde tuvo lugar ese grandioso nacimiento.

Momentos malos, muchos, pero si he de indicar uno en especial que viví, fue una eliminatoria de ascenso a Segunda División que nos enfrentaba al Onteniente y en el partido de vuelta, con el resultado a nuestro favor que nos daba el ascenso, una jugada desgraciada en los últimos segundos, dió al traste con nuestra alegría y fue un duro mazazo. Nunca antes vi, yo contaba aproximadamente con 12 años, a tanta gente mayor llorar por el no logro o consecución del ascenso deseado. Lo guardaré siempre en mi retina.

Y entre los buenos, pues ante todo, nuestra Afición, esa nunca falló, nunca, a pesar de ser un equipo modesto pero siempre llevando por gala el Decanato y que desde luego acompañó a su Equipo allá por donde jugará.

Deportivamente, los ascensos conseguidos, obviamente. Pero los que más celebré fueron el primer ascenso a Primera División y el ascenso a segunda División, después de largos y tediosos años en segunda B. Fue un ascenso muy deseado, de la mano de Joaquín Caparros, que consideré en su momento el resurgir de nuestro Equipo hacia otras metas deseadas.

Lógicamente, como olvidar el ascenso a Primera División con Marcelino García Toral, exhibiendo un fútbol de muchos quilates durante toda una temporada fantástica.