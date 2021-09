Nueva jornada de concentraciones por el bloqueo del convenio de hostelería

Las centrales sindicales UGT y CC.OO. han realizado en el día de hoy nuevas jornadas de concentraciones en los hoteles Hotel Barceló Punta Umbría Mar, Hotel Barceló Punta Umbría Beach Resort y Apartamentos Leo Punta Umbría. Estas concentraciones se suman a las que tuvieron lugar el pasado 17 de agosto en los establecimientos hoteleros de Isla Canela y Matalascañas y la manifestación del 18 de agosto en la capital onubense.

En esta ocasión las centrales sindicales se han concentrado en las puertas de las cadenas hoteleras que mayor porcentaje de representación tienen en la mesa negociadora y que, por tanto, tienen una mayor responsabilidad en la definición y firma de un convenio digno para el sector de la provincia.

Desde FeSMC- UGT Huelva, consideran que la posición de la patronal falta a la buena fe negociadora y al respeto a todos/as los/as profesionales del sector, siendo inasumible la plataforma por ellos planteada. Esta central sindical no puede admitir la firma de un convenio por tres años con un incremento salarial del cero por ciento, así como el incumplimiento de las medidas de equiparación salarial de las camareras de piso con el grupo profesional de camareros pactado en el Convenio de 2018, cuyo fin es eliminar una diferencia salarial que no tiene otra razón de ser que el género, perjudicando a las mujeres, y que, a día de hoy, la patronal sigue negándose a aplicar. FeSMC- UGT Huelva no puede admitir que la patronal se escude en la crisis de la Covid-19 para recortar derechos ya adquiridos como son el complemento del salario al 100% en los casos de incapacidad temporal de los/as trabajadores/as o la eliminación de conceptos salariales como el complemento de alojamiento o la limitación en el ejercicio del derecho de vacaciones, entre otras.

Por su parte, CC.OO. considera que las medidas planteadas desde la patronal son injustificadas ante los indicadores existentes de la recuperación del sector, máxime teniendo en cuenta que el Convenio firmado en 2018 tan sólo supuso un incremento del 7 por ciento, mientras que el PIB creció en 12 puntos. Entiende esta central sindical que en otras provincias se están firmando acuerdos con incrementos salariales, por lo que no se puede permitir ningún retroceso para los/as trabajadores/as de Huelva. En cuanto a la equiparación salarial de las camareras de piso, CC.OO. recuerda que según lo pactado en 2018, tenía que verse incrementado el salario de las camareras de piso en el 1.14 por ciento y la patronal pretende a día de hoy ignorar la desigualdad en el sector y no cumplir el compromiso adquirido.

Ambas centrales sindicales señalan que para poder fomentar la provincia de Huelva como destino turístico se hace necesario que la provincia también se convierta en un referente en el empleo y calidad y eso solo se consigue con mejores condiciones laborales y salariales que evite la marcha de nuestros profesionales a otras provincias que sí que reúnen esas condiciones.

Tanto UGT como CC.OO. consideran que las concentraciones que han tenido lugar en Punta Umbría han sido un éxito, lo que muestra que los trabajadores y las trabajadoras del sector siguen apoyando las reivindicaciones planteadas a la patronal. Ambas centrales sindicales vuelven a realizar un llamamiento para que la patronal reconsidere su postura y sea posible la negociación de un convenio que satisfaga a ambas partes, de lo contrario, continuarán e incrementarán la intensidad de cuantas medidas sean necesarias para alcanzar el convenio que el sector realmente merece.